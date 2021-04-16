«Севкабель порт» затевает масштабный гчп-проект реновации

Культурно-деловой центр «Севкабель Порт» предложил Смольному план совместного с АО «Санкт-Петербургский пассажирский порт «Морской фасад» развития площади Морской Славы и комплекса зданий Морского Вокзала. Реализация этой концепции в перспективе позволит интегрировать все береговые девелоперские проекты от Кожевенной линии до намывных территорий Василеостровского района в единое деловое, культурное и туристическое направление «Гавань 2.0», раскрывающее морскую сторону Санкт-Петербурга.
На прошлой неделе команда проекта «Севкабель Порт» выступила на закрытом совещании в Смольном перед председателями комитетов по туризму и по инвестициям Петербурга, а также перед представителями АО «СПб ПП «Морской фасад», с презентацией новой концепции развития бывших промышленных набережных Васильевского острова от причалов Балтийского завода до (включительно) Морского вокзала и площади Морской Славы. На территории 15 га планируется устроить единую пешеходную и рекреационную зону вдоль линии воды, протяженностью 1.25 км. Инвестиции в размере 10 млрд рублей позволят реконструировать около 125 тыс. м2 исторической промышленной застройки и возвести не менее 10 тыс. м2 новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные, событийные, торговые, гостиничные и образовательные проекты.
Александр Вознесенский, председатель совета директоров ГК «Севкабель»:
«Наш опыт показал, что людям не хватает именно такого пространства, как «Севкабель Порт», с открытыми прогулочными набережными, кафе и культурными событиями. С самого открытия Порта было ясно, что на нашем маленьком участке набережной людям тесно. Даже в прошлом году за два месяца – с середины июля по середину сентября 2020 года, когда мы не были закрыты на режим повышенной готовности – Порт посетили полмиллиона человек. Порой приходилось ограничивать вход, чтобы обеспечить норму социальной дистанции. И этот трафик, генерируемый нашими событиями и просто потребностью людей в отдыхе у воды, никуда не девается, и по мере нормализации эпидемиологической обстановки он будет только расти. Поэтому мы предлагаем разделить этот трафик с нашими соседями по береговой линии: и слева до Балтийского завода, и справа до Ленэкспо и Галерного ковша. Открыть свои набережные для общего доступа, благоустроить их для людей, как это сделали мы сами. От этого выиграют все: и город, и мы, и все, кто будет здесь строить бизнес. А главное – выиграют люди, у которых появится больше места, чтобы отдохнуть и с пользой провести время».
Согласно концепции проекта «Гавань 2.0», в самом здании Морского Вокзала разместится 4-звездочный отель на 339 номеров и медиа-центр. А территорию площади Морской славы вокруг отеля планируется благоустроить, озеленить и устроить пассажи с торговыми и досуговыми зонами. Для этого планируется провести открытый архитектурный конкурс.
По замыслу разработчиков проект с общим объемом инвестиций в 10 млрд рублей к 2025-2026 году станет новой визитной карточкой города и будет генерировать посетительский трафик более 7 млн человек в год, в том числе 2,5 млн туристов, из которых более 800 тыс. человек будут приезжать в северную столицу целенаправленно на события в «Гавани 2.0». В результате мультипликативный эффект от запуска нового кластера для экономики Санкт-Петербурга составит до 29 млрд рублей ежегодной выручки, что даст прирост налоговых поступлений в бюджет города на уровне 1,2 млрд рублей в год.
Алексей Онацко, куратор проекта «Севкабель Порт»:
Игорь Кокорев, руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg:
Борис Юшенков, урбанист:
Нэлли Вавилина, глава МО «Гавань»:
Яна Голубева, урбанист, директор российского офиса MLA+