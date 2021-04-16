«Севкабель порт» затевает масштабный гчп-проект реновации

Культурно-деловой центр «Севкабель Порт» предложил Смольному план совместного с АО «Санкт-Петербургский пассажирский порт «Морской фасад» развития площади Морской Славы и комплекса зданий Морского Вокзала. Реализация этой концепции в перспективе позволит интегрировать все береговые девелоперские проекты от Кожевенной линии до намывных территорий Василеостровского района в единое деловое, культурное и туристическое направление «Гавань 2.0», раскрывающее морскую сторону Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе команда проекта «Севкабель Порт» выступила на закрытом совещании в Смольном перед председателями комитетов по туризму и по инвестициям Петербурга, а также перед представителями АО «СПб ПП «Морской фасад», с презентацией новой концепции развития бывших промышленных набережных Васильевского острова от причалов Балтийского завода до (включительно) Морского вокзала и площади Морской Славы. На территории 15 га планируется устроить единую пешеходную и рекреационную зону вдоль линии воды, протяженностью 1.25 км. Инвестиции в размере 10 млрд рублей позволят реконструировать около 125 тыс. м2 исторической промышленной застройки и возвести не менее 10 тыс. м2 новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные, событийные, торговые, гостиничные и образовательные проекты.

Александр Вознесенский, председатель совета директоров ГК «Севкабель»:

«Наш опыт показал, что людям не хватает именно такого пространства, как «Севкабель Порт», с открытыми прогулочными набережными, кафе и культурными событиями. С самого открытия Порта было ясно, что на нашем маленьком участке набережной людям тесно. Даже в прошлом году за два месяца – с середины июля по середину сентября 2020 года, когда мы не были закрыты на режим повышенной готовности – Порт посетили полмиллиона человек. Порой приходилось ограничивать вход, чтобы обеспечить норму социальной дистанции. И этот трафик, генерируемый нашими событиями и просто потребностью людей в отдыхе у воды, никуда не девается, и по мере нормализации эпидемиологической обстановки он будет только расти. Поэтому мы предлагаем разделить этот трафик с нашими соседями по береговой линии: и слева до Балтийского завода, и справа до Ленэкспо и Галерного ковша. Открыть свои набережные для общего доступа, благоустроить их для людей, как это сделали мы сами. От этого выиграют все: и город, и мы, и все, кто будет здесь строить бизнес. А главное – выиграют люди, у которых появится больше места, чтобы отдохнуть и с пользой провести время».

Согласно концепции проекта «Гавань 2.0», в самом здании Морского Вокзала разместится 4-звездочный отель на 339 номеров и медиа-центр. А территорию площади Морской славы вокруг отеля планируется благоустроить, озеленить и устроить пассажи с торговыми и досуговыми зонами. Для этого планируется провести открытый архитектурный конкурс.

По замыслу разработчиков проект с общим объемом инвестиций в 10 млрд рублей к 2025-2026 году станет новой визитной карточкой города и будет генерировать посетительский трафик более 7 млн человек в год, в том числе 2,5 млн туристов, из которых более 800 тыс. человек будут приезжать в северную столицу целенаправленно на события в «Гавани 2.0». В результате мультипликативный эффект от запуска нового кластера для экономики Санкт-Петербурга составит до 29 млрд рублей ежегодной выручки, что даст прирост налоговых поступлений в бюджет города на уровне 1,2 млрд рублей в год.

Алексей Онацко, куратор проекта «Севкабель Порт»:

«Эти цифры появились не на пустом месте. У нас уже есть текущий опыт реализации проекта преобразования исторического «серого пояса» на площадке «Севкабель Порт». Проект запустился осенью 2018 года, и уже в 2019 году его посетило около 1,6 млн человек, в том числе 300 тыс. туристов. Сегодня это одно из самых динамичных урбанистических и культурных явлений на карте Петербурга и России. В Порту уже сейчас происходит до 600 событий в год – от лекций, выставок и ярмарок локального дизайна до масштабных международных музыкальных фестивалей и форумов. И закономерно, что именно Порт станет отправной точкой для развития нового культурно-делового района».

Игорь Кокорев, руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg:

«Юго-западная часть Васильевского острова может стать новой значимой локацией для жилья бизнес-класса в Санкт-Петербурге – по мере вымывания предложения в других актуальных на настоящее время локациях, таких как Петровский остров. В этом плане развитие общественных пространств и особенно прибрежной зоны может стать хорошим подспорьем. При этом надо иметь в виду, что создание общественного пространства, притягивающего большие потоки посетителей под окнами, хорошо для апартаментов, офисов и встроенных коммерческих помещений. Что касается жилья высокого класса, которое может возникнуть на первой линии у воды, эффект может оказаться не столь положительным».

Борис Юшенков, урбанист:

«Я считаю вполне логичным продолжение прогулочной набережной – именно такой, какая получилась у ребят из «Севкабель Порта» - к площади Морской Славы. И гостиница в этом месте – отличное решение. Но мне кажется, надо этим не ограничиваться, и продолжать прогулочную набережную дальше в сторону «Ленэкспо» - и затем мимо Галерного Ковша к «Прибалтийской». Вообще пора менять давнюю тенденцию всем отгораживаться друг от друга заборами и что-то у себя там ковырять. Надо, чтобы над всеми операторами участков набережной стоял некий общественный совет, который обязывал бы их договариваться и вместе облагораживать общественное пространство для всех людей».

Нэлли Вавилина, глава МО «Гавань»:

«Я считаю, что создание новых линейных парков – не таких, как вдоль ЗСД, а в современном понимании этого слова – креативных пространств, где можно покататься на велосипеде, посидеть на солнышке у моря на веревочной скамейке, поваляться на траве или погулять по набережной – это самый правильный вектор развития для бывших промышленных набережных нашей Гавани. Поэтому проект ребят из «Севкабель Порта» мне нравится. Я против застройки этих пространств бизнес-центрами и гостиницами – для этих целей у нас уже достаточно возведенных зданий. Особенно когда для этого пускают под нож зеленые насаждения. А вот реконструкция промзон в такие пространства, как «Севкабель Порт» или «Новая Голландия» - это именно то, что нужно нашему острову. Да и городу в целом».

Яна Голубева, урбанист, директор российского офиса MLA+

«Это то, что давно должно было случиться – просто не было энергичной команды, которая способна была это двигать. Набережные надо открывать для людей. Они должны становиться местом притяжения, новыми визитными карточками города. В Санкт-Петербурге водный фронт – это главный потенциал. И одна из основных проблем: потому что люди тянутся к воде, а здесь вода перекрыта или заводами или магистралями. Каждый метр берега, где можно посидеть в тишине, на вес золота».