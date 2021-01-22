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Питерец.ру » Экономика » Петербургский нефтяной терминал нарастил объем перевалки в 2020 году

Петербургский нефтяной терминал нарастил объем перевалки в 2020 году

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Опубликовал: Вадик Котов
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Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) подвел итоги работы в 2020 году

22 января 2021 г. Санкт-Петербург.  Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) подвел итоги работы в 2020 году, в котором нефтяной рынок и мировая экономика столкнулись с глобальным кризисом. Несмотря на вызовы терминал смог увеличить объем перевалки на 16,6% до 9,2 млн тонн.

По итогам 2020 года доля ПНТ в общем объеме перевалки нефтепродуктов через Большой порт Санкт-Петербург выросла с 79,9% до 80,4%. Большую часть перевалки составляют темные нефтепродукты (в основном мазут), их было перегружено 5,6 млн тонн, что 14% больше, чем в 2019 году. Светлых нефтепродуктов (керосина и дизельного топлива) было перегружено 3,5 млн тонн, что на 22%, чем в прошлом году. Значительная часть всех нефтепродуктов была доставлена по железной дороге (84,8%). Доля доставки по реке сократилась на 3,4% до 4,6% в общей структуре поставок, автотранспортом поставили 10,6% нефтепродуктов.

Основной рост перевалки пришелся на первое полугодие. По словам председателя совета директоров АО «ПНТ» Михаила Скигина, главным фактором роста стала теплая зима 2019-2020 гг., благодаря которой российские терминалы на Балтике смогли увеличить объемы отгрузок. В целом же прошлый год выдался для нефтяного рынка и сегмента перевалки в частности очень турбулентным, отмечает он.

«Самые мрачные прогнозы, к счастью, не оправдались, но для нефтяной отрасли 2020 год стал проверкой на прочность. Значительную часть года мы пребывали в неопределенности, но сотрудничество компании и РЖД, а также активная работа менеджмента помогли оптимизировать входящую и исходящую логистику. В результате, показатели по перевалке вышли в плюс. К сожалению, 2021 год пока не добавляет уверенности, а единственным позитивным моментом является то, что все готовы к кризису морально. Стоит учитывать, что пандемия пока только набирает обороты. Меры по борьбе с ней в крупнейших экономиках Европы становятся жестче, а спрос на нефтепродукты так и не восстановился. Это не значит, что объемы экспорта топлива обязательно будут снижаться, но то, что год будет турбулентным, можно сказать точно», - комментирует Михаил Скигин.

Также, по словам Михаила Скигина, одним из главных достижений 2020 года является продолжение работ по проекту модернизации «старой» части терминала, где на месте устаревшего советского оборудования будет построен современный и экологичный комплекс по перевалке нефтепродуктов. Предполагается, что стройка должна начаться до конца 2021 года. 

Кроме того, в 2020 году ПНТ получил международный экологический сертификат ISO 14001:2015 и провел ряд экологических мероприятий, в числе которых зарыбление Финского залива и высадка дубков на территории терминала. В числе прочих достижений можно отметить успешное проведение масштабных учений по ликвидации разлива нефтепродуктов и тушению условного пожара. 

В сложных условиях пандемии предприятие в максимально сжатые сроки смогло перестроиться на новый режим работы: офисные работники были переведены на удаленный режим, остальных обеспечили средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а места общественного пользования тщательно обрабатываются дезинфекторами. 

Терминал также направлял СИЗ (маски и респираторы) и дезинфицирующие средства в медучреждения Кировского района и принял участие в передаче медицинского оборудования Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина. 

Справка 

Петербургский нефтяной терминал - один из российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. ПНТ обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке, и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда. Терминал основан в 1995 году. Общая площадь – 37 га. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала – 10 млн тонн в год. В 2020 году ПНТ отгрузил 9,2 млн тонн нефтепродуктов.

Источник: Нефтяной терминал
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