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Питерец.ру » Общество » В Финский залив выпустили 4 000 мальков судака

В Финский залив выпустили 4 000 мальков судака

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Нефтяной Терминал
В рамках благотворительных акций «Петербургский нефтяной терминал» («ПНТ») профинансировал проект по выпуску молоди судака в Финский залив.

На этой неделе в Финский залив выпустили 4 000 мальков судака средней штучной навеской до 10 грамм. Акция проходила на территории ФКП «Дирекции комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга». Молодь была выращена на старейшем в России рыборазводном предприятии - Никольском заводе имени В.П. Врасского, расположенном на территории Валдайского национального парка.
Доставка молоди к месту выпуска в Финский залив осуществлялась специализированным транспортом – живорыбной машиной (Камаз) с оксигенацией.

«В нашем регионе проводится комплекс мероприятий по восстановлению популяции ценных пород рыб. Важным элементом этой работы является искусственное зарыбление, и в этом вопросе большую роль играют ответственные компании. Выпуск мальков судака – это наш вклад в восполнение водных биологических запасов Финского залива», - отметил Председатель совета директоров «ПНТ» Михаил Скигин.


По его словам, такие мероприятия с каждым годом приобретают все большую актуальность и направлены на восстановление водных экосистем, позволяют сохранять видовое разнообразие, а также поддерживать промысловые запасы многих видов в водных объектах Северо-Западного рыбохозяйственного бассейна.
Зарыбление проводилось под контролем Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, специалистов Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» и Санкт-Петербургского филиала ВНИРО, представителей «ПНТ» и при участии ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга».
Судак в водных объектах рыбохозяйственного значения в Ленинградской области является одним из ценных видов рыб. Однако, как отмечают специалисты, в настоящее время в связи с промышленным выловом и выловом рыбаками-любителями промысловые запасы судака в регионе существенно сократились.
Справка 

Петербургский нефтяной терминал - один из российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. ПНТ обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке, и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда. Терминал основан в 1995 году. Общая площадь – 37 га. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала – 10 млн тонн в год. В 2019 году ПНТ отгрузил более 7,9 млн тонн нефтепродуктов.

Источник: ПНТ
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