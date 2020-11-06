На этой неделе в Финский залив выпустили 4 000 мальков судака средней штучной навеской до 10 грамм. Акция проходила на территории ФКП «Дирекции комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга». Молодь была выращена на старейшем в России рыборазводном предприятии - Никольском заводе имени В.П. Врасского, расположенном на территории Валдайского национального парка.

Доставка молоди к месту выпуска в Финский залив осуществлялась специализированным транспортом – живорыбной машиной (Камаз) с оксигенацией.

«В нашем регионе проводится комплекс мероприятий по восстановлению популяции ценных пород рыб. Важным элементом этой работы является искусственное зарыбление, и в этом вопросе большую роль играют ответственные компании. Выпуск мальков судака – это наш вклад в восполнение водных биологических запасов Финского залива», - отметил Председатель совета директоров «ПНТ» Михаил Скигин.



По его словам, такие мероприятия с каждым годом приобретают все большую актуальность и направлены на восстановление водных экосистем, позволяют сохранять видовое разнообразие, а также поддерживать промысловые запасы многих видов в водных объектах Северо-Западного рыбохозяйственного бассейна.

Зарыбление проводилось под контролем Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, специалистов Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» и Санкт-Петербургского филиала ВНИРО, представителей «ПНТ» и при участии ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга».

Судак в водных объектах рыбохозяйственного значения в Ленинградской области является одним из ценных видов рыб. Однако, как отмечают специалисты, в настоящее время в связи с промышленным выловом и выловом рыбаками-любителями промысловые запасы судака в регионе существенно сократились.

Справка

Петербургский нефтяной терминал - один из российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. ПНТ обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке, и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда. Терминал основан в 1995 году. Общая площадь – 37 га. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала – 10 млн тонн в год. В 2019 году ПНТ отгрузил более 7,9 млн тонн нефтепродуктов.