В Петербурге готовят профессионалов будущего

Новые технологии активно врываются в нашу жизнь, меняя мир. Летательная робототехника, дополненная и виртуальная реальность, разработка мобильных приложений - все это перспективные специальности, учить которым сегодня начинают уже в школе. Где и как подрастающее поколение Петербурга получает знания, которые будут актуальны завтра - рассказываем в нашем материале.



Подготовка кадров для профессий будущего - одна из приоритетных задач во всем мире. По данным портала hh.ru, за последние 10 лет спрос на специалистов цифровых профессий на рынке труда вырос на 85%.

Не удивительно, ведь высокотехнологичные производства и цифровая экономика требуют новых специальностей.



Совместно с правительством вузы и профессиональные образовательные учреждения внедряют обновленные программы, чтобы обеспечить рынок необходимым количеством специалистов, причем обучение профессиям будущего начинается уже со школе.



Активное участие в этом процессе принимают профильные организации, например, движение Ворлдскиллс Россия, деятельность которой направлена на развитие профессионального образования и подготовку кадров на базе лучших мировых и отечественных практик.



Начиная с 2015 года Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» реализует проект, направленный на опережающую ускоренную подготовку кадров для высокотехнологичного производства и трансформирующейся экономики – Future Skills. Это стратегическая инициатива движения WorldSkills Russia, позволяющая выстраивать системную подготовку людей под новые и меняющиеся технологии. Спрос на профессионалов нового формата растет с каждым годом, поэтому массовая подготовка кадров — вызов для образования и промышленности уже в ближайшем будущем.



Ворлдскиллс Россия проводит актуальные исследования для формирования кадров по компетенциям Future Skills, разрабатывает образовательные программы на основе стандартов WorldSkills с проекцией на последующее международное признание и обучения профессионалов и организовывает соревнования по профмастертсву.

Инициатива впервые была апробирована в России в 2014 в рамках WorldSkills Hi-Tech, а уже в 2019 году получила поддержку и признание со стороны международного сообщества на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019. Тогда соревнования по Future Skills были проведены в системе мировых чемпионатов WorldSkills в первый раз. 169 участников из 16 стран боролись за право стать лучшими в 25 компетенциях будущего.

Кроме этого, в 2020 году Союз “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия” стал оператором проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов “Билет в будущее”. Проект реализуется по поручению Президента РФ и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование».

В Санкт-Петербурге активное участие в подготовке кадров для профессий будущего принимает Академия цифровых технологий. Учебное заведение является координатором юниорской линейки WorldSkills Russia Juniors в Санкт-Петербурге, активным участником движения.

“Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга приняла первых учащихся в 2018 году. Несмотря на молодость, здесь уже накоплен богатый опыт инновационных решений в профориентации и обучении будущих специалистов. В Академии обучаются дети от 6 до 18 лет, которые получают предпрофильные знания в разных профессиональных областях”, - рассказал директор Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия цифровых технологий» Дмитрий Ковалёв.

В этом году в Академии цифровых технологий увеличилось количество образовательных направлений: более 3 тысяч петербургских школьников сейчас обучаются в 145 объединениях, и еще 12 направлений созданы для повышения квалификации педагогов.

Все образовательные программы распределены по 10 кластерам: «Аддитивные технологии», «БиоХимТех индустрия», «Техноиндустрия», «Индустрия промышленного дизайна», «AR/VR-индустрия», «IT-индустрия», «Медиаиндустрия», «Фэшн-индустрия», «Киберспорт», «Цифровая экономика». Каждый кластер включает направления, которые представляют профессии будущего.

В числе наиболее востребованных такие направления, как летательная робототехника, дополненная и виртуальная реальность, 3D-моделирование для компьютерных игр, разработка мобильных приложений, альтернативное цифровое производство.

“Процесс обучения построен с учетом современных требований, применением современного промышленного оборудования и сегодня практически полностью, без каких-либо потерь перенесен в цифровую среду”, - говорит Дмитрий Ковалев.

Проекты Академии позволяют школьникам существенно расширить свои возможности в построении профессионального пути. “Учащимся созданы условия, которые позволяют кроме освоения основных образовательных программ включиться в такие проекты, как Олимпиады НТИ, чемпионаты WorldSkills Russia, «Билет в будущее», а также в ряд региональных профориентационных проектов.

Благодаря удачному выступлению на чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019, где наши учащиеся получили 4 бронзовые медали, Академии было доверено стать одной из площадок для проведения финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 года. С 6 по 21 сентября здесь выступали конкурсанты по 18 компетенциям.

“По итогам соревнований в копилке Академии 11 медалей – золото, 4 серебра, 6 бронзовых и 4 медальона, а также Академия цифровых технологий вошла в топ- 100 лучших учреждений среднего профессионального образования страны по версии движения WorldSkills Russia”, - рассказал Дмитрий Ковалев.

В настоящее время в Академии развернута подготовка по 20 компетенциям VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Ученики Академии - юные цифровые профессионалы, отмечают, что именно учебное заведение и участие в соревнованиях WorldSkills Russia помогли определиться с будущей профессией уже сейчас.

Учащийся Академии цифровых технологий Юрий Князев, участник проекта “Билет в будущее” и золотой медалист соревнований V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) именно благодаря WorldSkills увлекся звукорежиссурой.

“Преподавателю Ольге Петровой понравились мои первые работы и она предложила поучаствовать в соревнованиях V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), хотя я до этого вообще про звукорежиссуру даже не слышал ничего. После этого я твердо решил, что буду этим заниматься, и по-настоящему увлекся. Моя жизнь кардинально изменилась – появилось любимое дело и новые друзья, которые «в теме» и с ними интересно. Многие знакомые, когда узнали, чем я занимаюсь, стали просить помочь им свести трек, что-то настроить и прочее. Я считаю, что необходимо развиваться и искать возможности. И если у тебя нет цели, ты должен максимально прикладывать усилия, чтобы ее найти», - рассказал Юрий Князев.

Ученики Академии отмечают, что, безусловно, в юном возрасте сложно определится с профессией и быть уверенным, что выбор верный. Укрепиться в выборе как раз хорошо помогают чемпионаты профессионального мастерства, главное - не бояться пробовать.

“Меня с детства привлекал процесс производства фильмов, смотрел YouTube-блоги популярных видеомейкеров, хотел попробовать себя в звукорежиссуре. Но определиться самостоятельно было непросто, пугало разнообразие направлений и возможные неудачи, - рассказывает учащийся Академии цифровых коммуникаций, бронзовый призер VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 года в компетенции «Видеопроизводство – Юниоры» (категория 10-14 лет), золотой призер V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 2019, участник проекта “Билет в будущее” Святослав Яшин. - Поэтому решил принять участие в проекте «Билет в будущее». Профессиональные пробы по компетенции «Видеопроизводство» проходили в Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга. Я смог познакомиться с профессиональным оборудованием для съёмок, смонтировать эпизод видеоролика с хромакеем и даже поработать с визуальными эффектами. Все школьникам, которые так же, как и я когда-то, не могут определиться с будущей профессией советую найти хорошего наставника и упорно тренироваться. А ещё не терять надежду и относиться к неудачам с иронией”.

Ученик Академии цифровых коммуникаций Александр Фролов второй год занимается промышленной автоматикой. В 2019 году он занял на региональном чемпионате третье место.

«Хотя промышленная автоматика – пока для меня хобби, я не исключаю, что свяжу с ней свою профессию, - говорит юный специалист. - Я на 70% уверен в том, что у меня все получится. Подготовка проходит хорошо. Компетенция делится на механический и электронный монтаж, а также программирование. Мне больше всего нравится электронный монтаж, именно им я сейчас и занимаюсь».

Многие ребята отказываются от участия в чемпионатах, опасаясь неудачи, однако, опираясь на свой опыт, ученики Академии советуют не опускать руки и легче воспринимать неудачи и промахи - в столь юном возрасте они часть процесса обучения.

“Поставив для себя задачу, быть только отличником и победителем, при достижении меньшего результата можно сильно расстроиться и опустить руки. Лучше улыбнуться сегодняшним неудачам, не сдаваться и надеяться на лучшее!”, - советует Святослав Яшин.