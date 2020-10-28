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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор предотвратил ввоз в страну почти 61 тонны некачественной и опасной рисовой крупы из Индии

Россельхознадзор предотвратил ввоз в страну почти 61 тонны некачественной и опасной рисовой крупы из Индии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
Управлением Россельхознадзора в Санкт-Петербурге предотвращен ввоз в страну почти 61 тонны некачественной и опасной рисовой крупы из Индии

В морском порту Санкт-Петербурга государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили крупную партию потенциально некачественной рисовой крупы, прибывшей из Индии.

Исследования образцов крупы, проведённые в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили, что в данной продукции выявлены признаки несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Специалисты лаборатории установили заражённость партии насекомыми вредителями: живое имаго Суринамского мукоеда (1 шт.) (Oryzaephilus surinamensis L.), живая личинка Мегатомы (1 шт.). (Megatoma sp).

Согласно требованиям законодательства в присутствии владельца груза был проведен отбор проб от партии рисовой крупы на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, в результате которого в трех из пяти контейнеров была выявлена зараженность и загрязненность вредителями, что является грубым нарушением законодательства.

В результате проведённых мероприятий 61 тонна небезопасного риса возвращена в Индию.

Суринамский мукоед - опасный вредитель продовольственных запасов, встречающийся в муке, зерне, семенах, сухофруктах, пряностях и макаронных изделиях. Плоский жук семейства плоскотелок за счет высокой плодовитости способен очень быстро заражать продукцию, вызывая значительные финансовые расходы и даже потерю урожая.

Мегатома – жук небольшого размера коричневой окраски. Вредители – личинки, которые питаются мукой, крупой и другими измельченными зернопродуктами и мертвыми насекомыми. Широко распространен в европейской части России, встречается повсеместно на зерноперерабатывающих предприятиях.

Источник: Россельхознадзор
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