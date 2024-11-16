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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Осмотр и диагностика » Диагностика и подготовка перед лазерной коррекцией: что нужно знать пациенту для успешного результата операции

Диагностика и подготовка перед лазерной коррекцией: что нужно знать пациенту для успешного результата операции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Полный перечень диагностических процедур и медицинских анализов перед лазерной коррекцией зрения. Противопоказания, возрастные ограничения и рекомендации специалистов по подготовке к операции.

Многие пациенты офтальмологических клиник мечтают избавиться от очков и контактных линз. Лазерная коррекция зрения открывает такую возможность, но требует серьёзной подготовки и тщательного обследования.

Перед принятием решения о хирургическом вмешательстве пациенту необходимо пройти полный комплекс диагностических процедур и учесть все факторы риска. Только так можно гарантировать безопасность и эффективность операции.

Комплексная диагностика перед операцией

Диагностическое обследование начинается с определения остроты зрения и измерения внутриглазного давления. Врач проводит компьютерную топографию роговицы для создания трёхмерной карты её поверхности.

Пациенту необходимо сдать общий анализ крови и получить заключение терапевта об отсутствии противопоказаний. Офтальмолог также проверяет толщину роговицы с помощью специального прибора - пахиметра.

На первой консультации офтальмолог расскажет про стоимость лазерной коррекции зрения и составит план обследования. В среднем полный комплекс диагностики включает:

  • проверку остроты зрения;
  • измерение внутриглазного давления;
  • компьютерную топографию роговицы;
  • пахиметрию;
  • УЗИ глазного яблока;
  • определение полей зрения.

После анализа результатов врач делает заключение о возможности проведения операции.

Противопоказания и ограничения

Абсолютными противопоказаниями к лазерной коррекции выступают:

  • аутоиммунные заболевания;
  • сахарный диабет в стадии декомпенсации;
  • глаукома;
  • катаракта;
  • кератоконус;
  • беременность и период грудного вскармливания.

За 3-4 недели до операции нужно прекратить ношение контактных линз. Рекомендуется отказаться от приёма некоторых лекарственных препаратов по согласованию с врачом.

Возрастные ограничения тоже имеют значение - операцию проводят пациентам старше 18 лет при условии стабильности зрения в течение минимум 12 месяцев.

Подготовка к операции

Последняя неделя перед вмешательством требует соблюдения особых правил. Пациенту рекомендуется:

  • отказаться от макияжа глаз;
  • исключить посещение бассейна и сауны;
  • ограничить физические нагрузки;
  • избегать длительной работы за компьютером.

Врачи советуют хорошо выспаться накануне операции и приехать в клинику без макияжа. Важно заранее организовать сопровождение домой после процедуры.

Перед операцией офтальмолог проводит осмотр и закапывает специальные капли для расширения зрачка. После этого пациента подготавливают к процедуре.

Путь к новому качеству жизни

Лазерная коррекция зрения - это возможность вернуть чёткость зрения без очков и линз. При соблюдении всех рекомендаций по подготовке риски осложнений минимальны.

Результат операции во многом зависит от тщательности предварительного обследования и соблюдения рекомендаций врача. Поэтому так важно ответственно подойти к подготовительному этапу.

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