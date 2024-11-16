Диагностика и подготовка перед лазерной коррекцией: что нужно знать пациенту для успешного результата операции

Многие пациенты офтальмологических клиник мечтают избавиться от очков и контактных линз. Лазерная коррекция зрения открывает такую возможность, но требует серьёзной подготовки и тщательного обследования.
Перед принятием решения о хирургическом вмешательстве пациенту необходимо пройти полный комплекс диагностических процедур и учесть все факторы риска. Только так можно гарантировать безопасность и эффективность операции.
Комплексная диагностика перед операцией
Диагностическое обследование начинается с определения остроты зрения и измерения внутриглазного давления. Врач проводит компьютерную топографию роговицы для создания трёхмерной карты её поверхности.
Пациенту необходимо сдать общий анализ крови и получить заключение терапевта об отсутствии противопоказаний. Офтальмолог также проверяет толщину роговицы с помощью специального прибора - пахиметра.
На первой консультации офтальмолог расскажет про стоимость лазерной коррекции зрения и составит план обследования. В среднем полный комплекс диагностики включает:
- проверку остроты зрения;
- измерение внутриглазного давления;
- компьютерную топографию роговицы;
- пахиметрию;
- УЗИ глазного яблока;
- определение полей зрения.
После анализа результатов врач делает заключение о возможности проведения операции.
Противопоказания и ограничения
Абсолютными противопоказаниями к лазерной коррекции выступают:
- аутоиммунные заболевания;
- сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- глаукома;
- катаракта;
- кератоконус;
- беременность и период грудного вскармливания.
За 3-4 недели до операции нужно прекратить ношение контактных линз. Рекомендуется отказаться от приёма некоторых лекарственных препаратов по согласованию с врачом.
Возрастные ограничения тоже имеют значение - операцию проводят пациентам старше 18 лет при условии стабильности зрения в течение минимум 12 месяцев.
Подготовка к операции
Последняя неделя перед вмешательством требует соблюдения особых правил. Пациенту рекомендуется:
- отказаться от макияжа глаз;
- исключить посещение бассейна и сауны;
- ограничить физические нагрузки;
- избегать длительной работы за компьютером.
Врачи советуют хорошо выспаться накануне операции и приехать в клинику без макияжа. Важно заранее организовать сопровождение домой после процедуры.
Перед операцией офтальмолог проводит осмотр и закапывает специальные капли для расширения зрачка. После этого пациента подготавливают к процедуре.
Путь к новому качеству жизни
Лазерная коррекция зрения - это возможность вернуть чёткость зрения без очков и линз. При соблюдении всех рекомендаций по подготовке риски осложнений минимальны.
Результат операции во многом зависит от тщательности предварительного обследования и соблюдения рекомендаций врача. Поэтому так важно ответственно подойти к подготовительному этапу.