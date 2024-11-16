Диагностика и подготовка перед лазерной коррекцией: что нужно знать пациенту для успешного результата операции

Многие пациенты офтальмологических клиник мечтают избавиться от очков и контактных линз. Лазерная коррекция зрения открывает такую возможность, но требует серьёзной подготовки и тщательного обследования.

Перед принятием решения о хирургическом вмешательстве пациенту необходимо пройти полный комплекс диагностических процедур и учесть все факторы риска. Только так можно гарантировать безопасность и эффективность операции.

Комплексная диагностика перед операцией

Диагностическое обследование начинается с определения остроты зрения и измерения внутриглазного давления. Врач проводит компьютерную топографию роговицы для создания трёхмерной карты её поверхности.

Пациенту необходимо сдать общий анализ крови и получить заключение терапевта об отсутствии противопоказаний. Офтальмолог также проверяет толщину роговицы с помощью специального прибора - пахиметра.

На первой консультации офтальмолог расскажет про стоимость лазерной коррекции зрения и составит план обследования. В среднем полный комплекс диагностики включает:

проверку остроты зрения;

измерение внутриглазного давления;

компьютерную топографию роговицы;

пахиметрию;

УЗИ глазного яблока;

определение полей зрения.

После анализа результатов врач делает заключение о возможности проведения операции.

Противопоказания и ограничения

Абсолютными противопоказаниями к лазерной коррекции выступают:

аутоиммунные заболевания;

сахарный диабет в стадии декомпенсации;

глаукома;

катаракта;

кератоконус;

беременность и период грудного вскармливания.

За 3-4 недели до операции нужно прекратить ношение контактных линз. Рекомендуется отказаться от приёма некоторых лекарственных препаратов по согласованию с врачом.

Возрастные ограничения тоже имеют значение - операцию проводят пациентам старше 18 лет при условии стабильности зрения в течение минимум 12 месяцев.

Подготовка к операции

Последняя неделя перед вмешательством требует соблюдения особых правил. Пациенту рекомендуется:

отказаться от макияжа глаз;

исключить посещение бассейна и сауны;

ограничить физические нагрузки;

избегать длительной работы за компьютером.

Врачи советуют хорошо выспаться накануне операции и приехать в клинику без макияжа. Важно заранее организовать сопровождение домой после процедуры.

Перед операцией офтальмолог проводит осмотр и закапывает специальные капли для расширения зрачка. После этого пациента подготавливают к процедуре.

Путь к новому качеству жизни

Лазерная коррекция зрения - это возможность вернуть чёткость зрения без очков и линз. При соблюдении всех рекомендаций по подготовке риски осложнений минимальны.

Результат операции во многом зависит от тщательности предварительного обследования и соблюдения рекомендаций врача. Поэтому так важно ответственно подойти к подготовительному этапу.