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Коррекция шрамов и рубцов разного типа в пластической хирургии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
plasticheskaya-hirurgiya-spb.ru
Какие способы избавления от шрамов и рубцов предлагает пластическая хирургия.

Шрамы и рубцы остаются после травм, ожогов и других воздействий, приводящих к поражениям кожного покрова. Мириться с присутствием этих дефектов необязательно, пластика способна решить проблему.

Услуги пластической хирургии помогают избавляться от рубцов и шрамов разной сложности. В арсенале врачей широкий спектр техник, с помощью которых они избавляются от эстетических дефектов.

Пластические хирурги справляются с любыми видами рубцов

Рубцы появляются на коже как естественная реакция на физическое воздействие, повреждающее кожный покров, например, ожог или хирургическое вмешательство (шрамы после скальпеля).

Это достаточно серьезные эстетические дефекты, особенно если размещаются на видимых местах, в том числе лице. К тому же рубцы могут постоянно напоминать о себе зудом, причиняя дискомфорт.

Рубцы и шрамы удаляются путем пластической операции. Показания к коррекции:

  • гипертрофические рубцы;
  • стрии, следы от акне и оспы (атрофические рубцы);
  • нахождение шрамов на открытых местах;
  • шрамы, вызывающие дискомфорт.

Основное показание – это желание пациента избавиться от эстетического недостатка, и пластические хирурги помогают решить эту задачу, используя разные техники коррекции. «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге проводит удаление рубцов за одну операцию (всего один визит в клинику позволит пациенту избавиться от эстетического недостатка, который его беспокоит).

Виды пластических операций по удалению рубцов и шрамов

Способ удаления шрама зависит от его размера, локации и других факторов. Так, небольшие рубцы удаляются в ходе специальной пластической операции, после чего хирург сопоставляет края ранки и накладывает аккуратный шов. Когда раны заживают, на месте бывшего рубца остается едва заметная тоненькая полоска, постепенно она бледнеет и практически полностью сливается с кожей.

Обширные шрамы требуют другого подхода, в том числе использования кожного лоскута с донорской зоны самого пациента (кожа берется из незаметной области). Методика коррекции шрамов и рубцов подбирается индивидуально. На первом этапе врач проводит консультацию, осматривает деформированный участок кожи и определяет оптимальные варианты проведения операции, озвучивая их пациенту.

Любая операция по коррекции рубцов представляет собой сложное вмешательство, поэтому должна выполняться квалифицированным хирургом. Перед операцией всегда следует консультация. Также важно убедиться в отсутствии у пациента противопоказаний (это довольно обширный перечень).

Хорошая новость в том, что жить со шрамами и рубцами необязательно. Если человек хочет от них избавиться, современная пластическая хирургия предложит оптимальные решения.

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