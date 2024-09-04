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Какие болезни лечит врач-невролог

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Freepik
Узнайте, на чем специализируется невролог. С какими симптомами стоит записаться на прием. Особенности прохождения осмотра у врача-невролога.

Специфика работы невролога

Врачи, получившие медицинское образование по специальности «неврология», занимаются лечением болезней периферической и центральной нервной системы. Патологии данного типа часто приводят к нарушению работы органов речи, слуха и зрения. Они могут иметь врожденный или приобретенный характер, а также быть связаны с наследственными факторами.

Среди обширного списка неврологических заболеваний наиболее известными являются следующие группы:

  • Сосудистые: мигрени, дистония, аневризмы, гипертония, инсульт, геморрой, атеросклероз.
  • Невралгия: позвоночная, черепно-мозговая, ключично-реберная, межреберная.
  • Судорожные расстройства: фебрильные припадки, эпилепсия.
  • Дегенеративные: параличи, остеохондроз, грыжи позвоночника, болезни Альцгеймера, Паркинсона, Пика, Гентингтона.
  • Заболевания позвоночника и опорной системы: грыжи, артрит, остеохондроз.
  • Аутоиммунные: склероз, миастения Гравис, синдром Гиена-Баре, псевдопаралитическая миастения.
  • Воспалительные: радикулит, менингит, энцефалит, полиомиелит, неврит.

Подобные болезненные состояния могут сопровождаться онемением или снижением чувствительности конечностей, атрофией мышц, головокружением и бессонницей. Кроме того, поводом обратиться за консультацией к неврологу являются следующие симптомы

  • повышенная утомляемость;
  • потеря сознания;
  • асимметрия лица;
  • расстройство памяти;
  • нарушение координации движений;
  • покалывание в конечностях;
  • шум в ушах;
  • тремор, судороги, тик;
  • резкое ухудшение зрения.

Комплексный осмотр поможет определить, в каком из отделов нервной системы возникло нарушение. Невролог проанализирует описываемые больным жалобы и осмотрит пациента: изучит его двигательную активность, речь, зрение, слух, рефлексы. Затем врач примет решение о необходимости проведения углубленного исследования.

Методы диагностики

Для выявления причин развития неврологических заболеваний могут быть назначены:

  • Лабораторные исследования. Они помогают оценить общее состояние организма пациента, а также уточнить диагноз, исключив другие заболевания.
  • Магнитно-резонансная томография. МРТ дает представление о состоянии мягких тканей головного мозга, связок позвоночника, межпозвоночных дисков.
  • Электронейромиография. ЭНМГ позволяет определить причины мышечных спазмов, слабости, болей в спине.
  • Исследование ультразвуком. ЭКГ помогает увидеть в режиме реального времени состояние сосудов и артерий головного мозга, позвоночника и т. д.
  • Компьютерная томография. Лучевая диагностика, позволяющая оценить состояние костей, позвоночника, черепа, спинного и головного мозга в срезе.
  • Рентгенография. С ее помощью делают снимки черепа и опорно-двигательного аппарата.

В зависимости от симптомов больного врач-невролог назначит одну или несколько вышеперечисленных процедур, после чего поставит окончательный диагноз и разработает курс лечения, исходя из характера заболевания.

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