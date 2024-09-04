Какие болезни лечит врач-невролог

Специфика работы невролога
Врачи, получившие медицинское образование по специальности «неврология», занимаются лечением болезней периферической и центральной нервной системы. Патологии данного типа часто приводят к нарушению работы органов речи, слуха и зрения. Они могут иметь врожденный или приобретенный характер, а также быть связаны с наследственными факторами.
Среди обширного списка неврологических заболеваний наиболее известными являются следующие группы:
- Сосудистые: мигрени, дистония, аневризмы, гипертония, инсульт, геморрой, атеросклероз.
- Невралгия: позвоночная, черепно-мозговая, ключично-реберная, межреберная.
- Судорожные расстройства: фебрильные припадки, эпилепсия.
- Дегенеративные: параличи, остеохондроз, грыжи позвоночника, болезни Альцгеймера, Паркинсона, Пика, Гентингтона.
- Заболевания позвоночника и опорной системы: грыжи, артрит, остеохондроз.
- Аутоиммунные: склероз, миастения Гравис, синдром Гиена-Баре, псевдопаралитическая миастения.
- Воспалительные: радикулит, менингит, энцефалит, полиомиелит, неврит.
Подобные болезненные состояния могут сопровождаться онемением или снижением чувствительности конечностей, атрофией мышц, головокружением и бессонницей. Кроме того, поводом обратиться за консультацией к неврологу являются следующие симптомы
- повышенная утомляемость;
- потеря сознания;
- асимметрия лица;
- расстройство памяти;
- нарушение координации движений;
- покалывание в конечностях;
- шум в ушах;
- тремор, судороги, тик;
- резкое ухудшение зрения.
Комплексный осмотр поможет определить, в каком из отделов нервной системы возникло нарушение. Невролог проанализирует описываемые больным жалобы и осмотрит пациента: изучит его двигательную активность, речь, зрение, слух, рефлексы. Затем врач примет решение о необходимости проведения углубленного исследования.
Методы диагностики
Для выявления причин развития неврологических заболеваний могут быть назначены:
- Лабораторные исследования. Они помогают оценить общее состояние организма пациента, а также уточнить диагноз, исключив другие заболевания.
- Магнитно-резонансная томография. МРТ дает представление о состоянии мягких тканей головного мозга, связок позвоночника, межпозвоночных дисков.
- Электронейромиография. ЭНМГ позволяет определить причины мышечных спазмов, слабости, болей в спине.
- Исследование ультразвуком. ЭКГ помогает увидеть в режиме реального времени состояние сосудов и артерий головного мозга, позвоночника и т. д.
- Компьютерная томография. Лучевая диагностика, позволяющая оценить состояние костей, позвоночника, черепа, спинного и головного мозга в срезе.
- Рентгенография. С ее помощью делают снимки черепа и опорно-двигательного аппарата.
В зависимости от симптомов больного врач-невролог назначит одну или несколько вышеперечисленных процедур, после чего поставит окончательный диагноз и разработает курс лечения, исходя из характера заболевания.