Какие болезни лечит врач-невролог

Специфика работы невролога

Врачи, получившие медицинское образование по специальности «неврология», занимаются лечением болезней периферической и центральной нервной системы. Патологии данного типа часто приводят к нарушению работы органов речи, слуха и зрения. Они могут иметь врожденный или приобретенный характер, а также быть связаны с наследственными факторами.

Среди обширного списка неврологических заболеваний наиболее известными являются следующие группы:

Сосудистые : мигрени, дистония, аневризмы, гипертония, инсульт, геморрой, атеросклероз.

: мигрени, дистония, аневризмы, гипертония, инсульт, геморрой, атеросклероз. Невралгия : позвоночная, черепно-мозговая, ключично-реберная, межреберная.

: позвоночная, черепно-мозговая, ключично-реберная, межреберная. Судорожные расстройства : фебрильные припадки, эпилепсия.

: фебрильные припадки, эпилепсия. Дегенеративные : параличи, остеохондроз, грыжи позвоночника, болезни Альцгеймера, Паркинсона, Пика, Гентингтона.

: параличи, остеохондроз, грыжи позвоночника, болезни Альцгеймера, Паркинсона, Пика, Гентингтона. Заболевания позвоночника и опорной системы : грыжи, артрит, остеохондроз.

: грыжи, артрит, остеохондроз. Аутоиммунные : склероз, миастения Гравис, синдром Гиена-Баре, псевдопаралитическая миастения.

: склероз, миастения Гравис, синдром Гиена-Баре, псевдопаралитическая миастения. Воспалительные: радикулит, менингит, энцефалит, полиомиелит, неврит.

Подобные болезненные состояния могут сопровождаться онемением или снижением чувствительности конечностей, атрофией мышц, головокружением и бессонницей. Кроме того, поводом обратиться за консультацией к неврологу являются следующие симптомы

повышенная утомляемость;

потеря сознания;

асимметрия лица;

расстройство памяти;

нарушение координации движений;

покалывание в конечностях;

шум в ушах;

тремор, судороги, тик;

резкое ухудшение зрения.

Комплексный осмотр поможет определить, в каком из отделов нервной системы возникло нарушение. Невролог проанализирует описываемые больным жалобы и осмотрит пациента: изучит его двигательную активность, речь, зрение, слух, рефлексы. Затем врач примет решение о необходимости проведения углубленного исследования.

Методы диагностики

Для выявления причин развития неврологических заболеваний могут быть назначены:

Лабораторные исследования . Они помогают оценить общее состояние организма пациента, а также уточнить диагноз, исключив другие заболевания.

. Они помогают оценить общее состояние организма пациента, а также уточнить диагноз, исключив другие заболевания. Магнитно-резонансная томография . МРТ дает представление о состоянии мягких тканей головного мозга, связок позвоночника, межпозвоночных дисков.

. МРТ дает представление о состоянии мягких тканей головного мозга, связок позвоночника, межпозвоночных дисков. Электронейромиография . ЭНМГ позволяет определить причины мышечных спазмов, слабости, болей в спине.

. ЭНМГ позволяет определить причины мышечных спазмов, слабости, болей в спине. Исследование ультразвуком . ЭКГ помогает увидеть в режиме реального времени состояние сосудов и артерий головного мозга, позвоночника и т. д.

. ЭКГ помогает увидеть в режиме реального времени состояние сосудов и артерий головного мозга, позвоночника и т. д. Компьютерная томография . Лучевая диагностика, позволяющая оценить состояние костей, позвоночника, черепа, спинного и головного мозга в срезе.

. Лучевая диагностика, позволяющая оценить состояние костей, позвоночника, черепа, спинного и головного мозга в срезе. Рентгенография. С ее помощью делают снимки черепа и опорно-двигательного аппарата.

В зависимости от симптомов больного врач-невролог назначит одну или несколько вышеперечисленных процедур, после чего поставит окончательный диагноз и разработает курс лечения, исходя из характера заболевания.