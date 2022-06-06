Как избавиться от мигрени?

«Питерец.ру» сообщает, что невролог Анна Кудрявцева рассказала об эффективных способах борьбы с мигренью. По ее словам, обезболивающие препараты оказывают помощь, но у человека возникает привыкание.

Чтобы справиться с мигренью без лекарств, нужно использовать специальные упражнения и прогулки. Часто к этим болям приводят зажимы в шейном отделе позвоночника. Если в течение дня делать повороты и наклоны головы, эту проблему можно решить. Причем здесь нужно соблюдать интервалы в 3 часа.

Пешие прогулки тоже станут отличным средством профилактики мигрени. Рекомендуется тратить на это хотя бы 30 минут в день. Такие прогулки также приводят к снижению тревожности. Автомобилисты отмечают, что после этого уходит зажатость из шейного отдела и исчезают боли в спине.