Межреберная невралгия - как лечить, причины появления и симптомы

Болевой синдром в грудной клетке может иметь различную этиологию. Однако наиболее распространенным провоцирующим фактором является межреберная невралгия. К этому приводит воспаление в межреберных нервах, мышечные спазмы. При обнаружении симптомов необходимо обратиться за врачебной помощью. Врач назначит комплексное лечение. Например, капсулы нуклео при межреберной невралгии способствуют снятию воспалительного процесса и купированию боли.

Определение

У человека 24 межреберных нервов. Их начало расположено в грудном отделе спинного мозга, проходя через грудную клетку, затрагивают молочные железы, грудные мышцы, брюшинную область, кожу. Определенный пучок волокон имеет свою функцию. Воспаление в любом из них отдается болью в разной области тела.

Аналогичные болевые ощущения могут возникать при других патологиях: стенокардия, холецистит, панкреатит, инфаркт миокарда. Конкретную причину устанавливает специалист после проведения диагностики, поэтому самостоятельная постановка диагноза и лечение недопустимы.

Разновидности

Отдельной классификации нет. Разделение происходит, исходя из механизма развития и места расположения:

Левосторонняя. Наиболее распространенный вид заболевания. Отличается трудной диагностикой и проявляется в виде межреберных болей. Нередко их путают с сердечными болями. Симптомы отличаются по половому признаку. Женщины чувствуют дискомфорт в области сердца, мужчины – в нижней части левых ребер. Правосторонняя. Болезненные ощущения локализуются в правой стороне. Интенсивность боли аналогичная, но болезнь проще диагностируется, поскольку исключаются сердечные патологии. Двусторонняя. Пациент ощущает боль по всей грудной клетки, которая отдается в спину. Самый неприятный вид невралгии, поскольку существенно снижает качество жизни человека.

В ходе осмотра и диагностики врач исключает диагнозы с подобной симптоматикой и назначает схему лечения.

Причины и симптомы

Любое воспаление, травма, инфекция и другие поражения нервных окончаний могут спровоцировать невралгию. К наиболее распространенным причинам относится:

повреждение нервов при переломах ребра;

позвоночные травмы;

инфекционное заболевание грудной клетки, повлекшее развитие опоясывающего лишая;

пребывание на сквозняке, возможное переохлаждение организма;

проблемы с опорно-двигательным аппаратом (остеохондроз, межпозвоночная грыжа);

артроз;

сколиоз;

доброкачественные новообразования в плевре;

аневризма грудной аорты;

опухоли различной этиологии (липома, остеома, хондрома и т.д.).

Распознать заболевание можно по острой боли в области грудной клетки по ходу поврежденного нерва. Характеризуется внезапным появлением. По ощущениям напоминает удар электротока, который локализуется в ребрах. Пациенты жалуются на стреляющую, пульсирующую, жгучую или тупую боль, которая не проходит.

Каждое движение головой или туловищем, глубокий вдох, пальпация вызывают усиление симптомов. Кроме вышеописанных ощущений для невралгии присущи следующие проявления:

не проходящая боль даже во время сна;

удается выявить болевой эпицентр;

локация пораженного нерва покалывает, немеет, покрывается мурашками;

подергивание мышц в больном месте.

При возникновении приступов желательно подобрать оптимальную позу, в которой признаки проявляются менее ярко, и сохранить неподвижное положение.

Если провоцирующим фактором выступает опоясывающий лишай, то в список признаков добавится краснота, пузырьковые образования, прыщи с корочкой. После прохождения курса лечения на пораженных участках остаются следы, которые проходят через несколько месяцев.

Лечебные мероприятия

Лечение межреберной невралгии будет успешным только при комплексном подходе. В список обязательных предписаний входят медикаменты, физиотерапия, массаж.

Лекарственная терапия

В период обострения меры направлены на ослабление болевых ощущений, стабилизацию состояния человека. Группы назначаемых препаратов зависят от клинической картины:

Препараты противовоспалительного нестероидного действия. Диклофенак, нимесулид, ибупрофен и средства на их основе. Используются в форме таблеток, мазей, инъекций, кремов, пластырей, гелей. Анальгетики для снижения боли. В эту группу входят препараты на основе анальгина. Миорелаксанты. Способствуют снятию спазма в мышцах. Витамины. Требуются для стабилизации работы периферических нервов. Самым назначаемым средством является мильгамма. Успокоительные. Вещества седативного спектра улучшают психоэмоциональный фон, улучшают качество сна.

В качестве дополнительных мер врач назначает:

препараты от судорог, останавливающих движение болевого импульса;

средства от аллергии для снятия отеков;

антидепрессанты;

противовирусные, если причиной является опоясывающий лишай;

глюкокортикостероиды, если более щадящие медикаменты не справляются со снятием болевого синдрома.

Физиотерапия, ЛФК

Процедуры показаны после прохождения острой фазы. Для ускорения выздоровления и возвращения к привычному образу жизни рекомендовано:

электрофорез;

грязевое лечение;

лазерная терапия;

УФЧ;

занятия по восстановлению рефлексов;

парафинотерапия;

магнитотерапия.

Комплексный подход помогает улучшить кровообращение, обменные процессы, восстановление нервных окончаний на пораженных участках.

К лечебной физкультуре разрешается приступать после прохождения медикаментозного курса и снятия симптомов. Занятия направлены на снятие мышечного напряжения. Комплекс определяется врачом. После нескольких занятий в медицинском центре под наблюдением врача можно продолжить упражнения дома.

Дополнительные способы терапии

Если межреберная невралгия образовалась при патологии позвоночника или спинного мозга, то необходимы дополнительные мероприятия по восстановлению здоровья:

точечный и лечебный массаж;

иглотерапия;

мануальная терапия;

процедура подводного вытяжения.

Каждая из методик выполняется в условиях стационара под контролем сертифицированного специалиста в конкретной области.

Профилактика

Для предупреждения межреберной невралгии разработаны мероприятия, направленные на поднятие мышечного тонуса и оздоровление организма в целом:

разработать план физических нагрузок (спортзал, бассейн, бег, плавание, утренняя зарядка, пешие прогулки);

минимизировать вероятность нахождения на сквозняке;

проводить противопростудную профилактику;

держать осанку;

не поднимать тяжести;

не пренебрегать иммунотерапией;

пересмотреть ежедневный рацион, сбалансировать меню, принимать витаминные добавки;

не допускать перехода заболеваний в хроническую форму;

обеспечить полноценный сон, регулярный отдых, свести к минимуму стрессовые ситуации.

Меры профилактики заключаются в действиях, которые универсальны для предотвращения многих заболеваний, включая межреберную невралгию. Самолечение может ухудшить состояние, поэтому при первых признаках необходимо обратиться в больницу.