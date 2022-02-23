Лечение фантомных болей после ампутации

Фантомными болями называют ложные, иллюзорные ощущения, возникающие у больного на месте ампутированной конечности или органа. Не смотря на обманный характер, они доставляют большой дискомфорт и физические страдания людям. Могут становиться хроническими. Именно поэтому их причислили к наиболее серьёзным болевым синдромам.

Впервые данное явление описал Амбруаз Паре в 1552 году. Но и спустя четыре с половиной столетия причины и механизмы его возникновения не изучены досконально. Единого метода быстрого и окончательного устранения фантомных болей пока не разработано. Но современные технологии позволяют облегчить жизнь людям без нанесения урона их здоровью, при этом сократив количество повторных случаев возникновения острого состояния и увеличив срок ремиссии.

Клиническая картина фантомных болей

В классическом варианте фантомными называют болевые ощущения, возникающие на месте ампутированной конечности. На самом же деле это понятие применимо к болям, сохранившимся после удаления внутреннего органа (к примеру, зуба или жёлчного пузыря), появившимся в зонах денервации, в которых не проводилась ампутация, а образовался блок чувствительности (часто после разрыва спинного мозга или иннервации периферического нерва).

В фантомной зоне боль проявляется не только спазмами, но и покалыванием, сильным зудом, жаром, прострелами, схожими с ударом электрическим током. Человек иногда чувствует удалённую конечность, может ощущать шевеление пальцев, смотря на сохранившуюся руку или ногу, их образ и образ фантома объединяет. Такая симптоматика свидетельствует о том, что регулировка восстановительных ощущений производится некоторыми центрами коры головного мозга. Запускать этот процесс могут раздражающие факторы на месте ранее проводимой хирургической операции. В случаи сращения нерва с сосудами и костной тканью фантомно-болевой синдром особенно мучителен.

Всё больше врачей склоняются во мнении, что основной вектор в лечении боли должен быть направлен не на уменьшение её интенсивности (или не только на её уменьшение) – эффективным лечение фантомной боли после ампутации может быть только при блокировании нервных сигналов, поступающих в мозг.

Наиболее стойкий эффект достигается при комбинированной терапии

Медикаментозные методы (применяются болеутоляющие средства и местные анестетики, наркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства, психофармакологические препараты, психотропные нейролептические препараты, антидепрессанты, антиконвульсанты).

Лечебные блокады (проводится местными анестетиками, позволяют отличить фантомные боли от психогенных, однако возникали случаи, когда после лечебных блокад боль усиливалась).

Аппаратные интервенционные методы лечения (нейростимуляция и криоанальгезия доказали свою преимущественную безопасность и эффективность, после воздействия функциональность нерва через определённый срок восстанавливается, эффект анальгезии при этом сохраняется, на месте локального пунктуры неврома не образовывается).

Ощущения без срока давности

Не всегда фантомные боли возникают непосредственно сразу после проведения операции. Часто фиксируются случаи, когда пациент начинает их ощущать через месяц, а то и годы после ампутации. Если не начать лечение своевременно, запустится реактивная чувствительность организма, и боль «перейдёт» на соседние участки тела. Тогда лёгкое прикосновение к ним станет вызывать спазмирование как в самой области прикосновения, так и в фантомных зонах. Механизмом запуска сенсибилизации могут выступать и висцеральные импульсы (например, мочеиспускание).

Потому, чтобы не подвергать свой организм страданиям и не усложнять ситуацию (в запущенных случаях часто требуется ряд операций), приходите за помощью к специалисту в первые дни возникновения фантомных болей. И, конечно же, выбирайте клиники, в которых применяют новейшие методики и технологии.