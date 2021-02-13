Постковидный синдром

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты пришли к выводу относительно влияния коронавируса на нервную систему человека и психическую сферу в целом. У человека могут возникать нарушения, которые являются следствием перенесенного вируса.

Это депрессия, тревожность, страх смерти или боязнь за близких. Могут возникать и пограничные расстройства. Такое иногда происходит у людей, которые прошли лечение в стационаре или были в реанимации. Однако с подобными проблемами могут сталкиваться и те, кто перенес ковид амбулаторно.

Заметив в себе тревожность, подавленность, ощущение никчемности или суицидальные мысли лучше сразу же обратиться за психотерапевтической помощью. Не стоит игнорировать подобные симптомы.