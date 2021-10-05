Канализационный колодец - это герметичная конструкция, которую размещают в точках разветвления трубопровода или в местах перепада рельефа согласно плану. Протекая по этой конструкции жидкость практически не испытывает сопротивления. Колодцы могут быть смотровыми, распределительными, фильтрационными или дренажными.

Причины засорения колодцев

Можно назвать две основных причины засорения канализационных колодцев:

1. Канализационные стоки несут с собой разные нечистоты, которые оседают на дне колодцев, потому что в этом месте снижается скорость потока.

2. Во время ливней вместе с потоками воды в канализационные колодцы попадают камни, бытовой мусор и ветви деревьев.

Со временем его дно заиливается и препятствует прохождению жидкости. И только после чистки колодца восстанавливается работоспособность системы канализации в целом.

Виды прочистки канализационных колодцев

Своевременная чистка канализационного колодца является профилактикой засорения этого устройства. Существует несколько эффективных методов чистки. Целесообразность применения каждого из них зависит от конкретного случая.

1. Механическая чистка

Этот метод предусматривает ручную чистку колодца от засора. Ее проводит специалист, который спускается в колодец и очищает его от скопившегося мусора. Это могут быть камни, бутылки, осколки кирпичей, фрагменты асфальта, мелкие ветви и пр.

2. Термический способ

Его отличительной особенностью является то, что резервуар очищается потоком горячей воды, температура которой доходит до 120-160°С. Чтобы метод был максимально действенным, необходимо регулярно его проводить. Помогает бороться с жировыми и другого типа отложениями, которые легко смываются горячей водой.

3. Гидродинамический способ

Чтобы удалить осевшие на стенках колодца загрязнения, применяют гидродинамическую промывку. Для этого применяется специальная техника, которая под давлением подает воду через шланг прямо в канализационную систему. Конец шланга оборудуется разными форсунками, исходя из степени загрязнения.

4. Чистка с помощью илососа

Если колодец забит нечистотами, которые не дают проходу воды, нужно в первую очередь откачивать жидкость. В этом случае может помочь илосос. Это машина, оборудованная вместительной цистерной и мощным вакуумным насосом. Илосос способен откачивать не только воду, но и вязкий ил, скопившийся на дне канализационного колодца.

Преимущество чистого канализационного колодца

Во-первых, чистый колодец избавит от запаха, который появляется в результате разложения органических соединений, переносимых канализационными стоками.

Во-вторых, он обеспечит свободный ток жидкости по канализационной магистрали. Засорение приведет к подъему канализационных вод на поверхность.

В-третьих, чистый колодец не станет почвой для развития болезнетворных бактерий.

В-четвертых, чистый колодец станет залогом душевного спокойствия всех тех, кто пользуется системами водоснабжения и канализации.

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