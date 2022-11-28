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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Активный отдых » Оптика для охоты

Оптика для охоты

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
Яндекс.Дзен
Для успешной охоты нужны не только опыт и необходимые навыки.

Отношение людей к охоте бывает разным. Одни воспринимают такое занятие равнодушно или даже негативно. Ну а настоящие любители с удовольствием отправляются в лес с ружьем, чтобы заполучить долгожданную добычу.

Для успешной охоты нужны не только опыт и необходимые навыки. Охотнику требуются специальные приспособления. Помимо ружья, здесь понадобится качественная оптика, которая позволит добиться лучших результатов.

Охотник может использовать следующее:

  • бинокль;
  • тепловизор;
  • оптический прицел;
  • различные приспособления.

Бинокль

Хорошим помощником на охоте станет бинокль. Этот простой оптический прибор позволит лучше сориентироваться на местности. С помощью бинокля вы разглядите птицу или зверя, находящегося вдалеке.

Выбирая бинокль, обращайте внимание на кратность увеличения, широту поля зрения, особенность линз и другие характеристика. Важно, чтобы прибор подходил под те задачи, которые вы собираетесь решать. Например, для леса подойдет бинокль с 7 или 8-кратным увеличением. Для открытых пространств и степи нужна модель с 10-12-кратным увеличением.

Тепловизор

Некоторые охотники применяют тепловизоры. Это прибор, который улавливает тепловое инфракрасное излучение объекта и выдает соответствующую информацию в виде изображения.

Тепловизор позволяет обнаружить зверя на расстоянии и определить направление его движения. Такие приборы особенно полезны в ночное время суток и в условиях плохой видимости.

Однако охотники, которые предпочитают выслеживать добычу самостоятельно, тепловизорами не пользуются. Для таких людей гораздо важнее становится сам процесс, а не результат.

Оптический прицел

Ружье с оптическим прицелом заметно увеличивает вероятность попадания в цель. Опытный охотник, умеющий хорошо стрелять, почти не промахивается из такого оружия. При этом важно, чтобы животное или птица находились в неподвижном состоянии.

Попасть в движущуюся цель гораздо сложнее. Но такой прицел увеличивает вероятность положительного исхода. Стрелять из ружья с оптическим прицелом могут даже люди, имеющие дефекты зрения.

Выбор оптики и прочих приспособлений

Оптика для охотничьего оружия становится серьезным помощником. При этом не стоит забывать и про специальные приспособления. Это планки, кронштейны, кольца и другие элементы.

Безусловно, нужно учитывать и законодательные требования. Это разрешение на использование оружия и другие установленные ограничения.

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