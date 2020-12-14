ента новостей

11:27
Скончался мужчина, мужчину, ставший случайной жертвой на охоте в Ленобласти
11:22
В Пулково ветеринарный контроль прошли 776 собак и кошек
10:34
В Калининском районе таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку
10:26
В Петербурге полицейские изъяли из незаконного оборота более полтонны алкогольных коктейлей
09:15
Наступили улучшения?
08:45
Что с перелетами?
14:47
Дзюба снова на коне: форвард «Зенита» дважды забил в ворота «Динамо»
09:07
Пугают локдауном?
08:34
Критика от Миронова
23:12
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции
19:18
Острая нехватка доноров на Новый год
19:11
Студент из Санкт-Петербурга после победы в конкурсе «Профстажировки 2.0» прошел стажировку в крупнейшей логистической компании России
13:38
В Петербурге продолжается прививочная кампания
13:32
В Ленобласти премьеру спектакля представит Театр «На Литейном»
13:27
Новые тренды в работе с молодежью в условии пандемии рассмотрят в Петербурге
11:37
В Петербурге полиция провела профилактический рейд на рынке
11:32
В Петербурге полицейские задержали подозреваемую в краже у 88-летней женщины
10:32
О работе архивистов в годы Великой Отечественной войны расскажет новый электронный проект
10:05
Нужен ли очередной «железный занавес»?
08:34
Дома в ущерб дорогам
19:19
В Петербурге открылась выставка посвящённая пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики
19:12
В Ленобласти полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков
15:09
«Зенит» в Лиге Чемпионов – 2020/2021: полный провал
08:46
Квартиры рекордно подорожали
08:00
Врач не приходил
19:05
Минтранс рассматривает возможность субсидирования строительства метро в Ленобласти
16:52
В Петербурге откроется Музей медицины локальных войн
15:13
Отметь день рождения «Фонда Доноров» добрым делом
15:07
Крупнейшие российские музыканты исполнят Тройной концерт Бетховена
15:00
Подавай заявку на конкурс медиаработ «Диалог поколений»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » Скончался мужчина, мужчину, ставший случайной жертвой на охоте в Ленобласти

Скончался мужчина, мужчину, ставший случайной жертвой на охоте в Ленобласти

0
1
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Медикам не удалось спасти мужчину, ставшего случайной жертвой при охоте на лося в Выборгском районе Ленинградской области.

Вечером минувшего воскресенья около 17:30 в Выборгской межрайонной больнице от огнестрельного ранения в живот скончался 59-летний житель посёлка Первомайское. Медики диагностировали множественные повреждения внутренних органов и массивную кровопотерю. В больницу пострадавшего привезли с практически остановившемся сердцем.

По уточнённым данным, ранение он получил около трёх часов дня на охоте на лося в лесу в километре от песчаного карьера рядом с посёлком Ольшаники, в Выборгском районе Ленинградской области. Выстрел призвёл 44-летний начальник отдела по охране общественного порядка УМВД по Приморскому району Петербурга подполковник Андрей Леонов.

По предварительным данным, Леонов стоял на номере в 130 метрах от погибшего. Тот тоже стоял на номере. Опрошенный полицейский сообщил прибывшим коллегам, что стрелял в лося, но промахнулся, а как попал в человека не понимает. Стрелял Леонов из карабина Blaser R8 большого калибра 9.3*62. Известно, что всего в охоте участвовало 15 человек, она велась по лицензии выданной охотхозяйством "Леноблохота".

В настоящий момент Леонов  находится в Следственном комитете Ленобласти. По предварительной информации, в момент охоты он был трезв. Рассматривается также версия, что ныне усопший вышел в сторону загона. Как говорят, следы лося были действительно обнаружены.

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-07-2018, 11:39
В Ленобласти подростка ранили ножом в живот
19-12-2015, 17:40
Нападение на таксиста в Тихвине
16-12-2019, 12:25
В Ленобласти в ДТП погиб мужчина-пешеход
5-06-2020, 15:27
В Купчино пенсионер выпал из окна
9-07-2018, 11:56
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
27-04-2015, 12:17
Драма на охоте

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
414
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
459
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 305
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 718
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх