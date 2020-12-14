Скончался мужчина, мужчину, ставший случайной жертвой на охоте в Ленобласти

Вечером минувшего воскресенья около 17:30 в Выборгской межрайонной больнице от огнестрельного ранения в живот скончался 59-летний житель посёлка Первомайское. Медики диагностировали множественные повреждения внутренних органов и массивную кровопотерю. В больницу пострадавшего привезли с практически остановившемся сердцем.

По уточнённым данным, ранение он получил около трёх часов дня на охоте на лося в лесу в километре от песчаного карьера рядом с посёлком Ольшаники, в Выборгском районе Ленинградской области. Выстрел призвёл 44-летний начальник отдела по охране общественного порядка УМВД по Приморскому району Петербурга подполковник Андрей Леонов.

По предварительным данным, Леонов стоял на номере в 130 метрах от погибшего. Тот тоже стоял на номере. Опрошенный полицейский сообщил прибывшим коллегам, что стрелял в лося, но промахнулся, а как попал в человека не понимает. Стрелял Леонов из карабина Blaser R8 большого калибра 9.3*62. Известно, что всего в охоте участвовало 15 человек, она велась по лицензии выданной охотхозяйством "Леноблохота".

В настоящий момент Леонов находится в Следственном комитете Ленобласти. По предварительной информации, в момент охоты он был трезв. Рассматривается также версия, что ныне усопший вышел в сторону загона. Как говорят, следы лося были действительно обнаружены.