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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Металлографические микроскопы

Металлографические микроскопы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
labomet.ru
В промышленной сфере обязательно необходима качественная оптика

В промышленной сфере обязательно необходима качественная оптика, помогающая оперативно реализовывать разные профессиональные задачи. Металлографические микроскопы – ценные в данной области устройства. Заказать их можно на сайте https://labomet.ru/catalog/mikroskopiya/metallograficheskie-mikroskopy.

Особенности

За основу этого прибора использован метод световой модели. Но металлографические микроскопы имеют отличия от классических устройств. Они позволяют выполнять качественное исследование. Комплектация и функциональность оборудования может быть разной.

Представленные приспособления бывают:

  • прямыми;
  • инвертированными.

Выбор прибора происходит на основе потребностей. Прямые устройства позволяют получать объемные изображения. А инвертированные микроскопы легче в эксплуатации.

Работая с прямым устройством, требуется выполнение шлифа 2 поверхностей исследуемого объекта. Он такие приборы признаны универсальными, их цена намного меньше, но их можно выбирать для выполнения обычных задач.

Сферы использования

В металлографическом микроскопе может быть дополнительное оборудование. С учетом этого зависят эксплуатационные параметры. Главная сфера использования приборов заключается в изучении срезов металлов.

Представленные устройства могут применяться для анализа, получения качественного изображения. Еще эти микроскопы нужны для лабораторных условий. Их можно использовать для изучения иных материалов.

Правила работы

В промышленной сфере и науке появляется потребность проверки микроструктуры металлов. Поэтому там нужны металлографические микроскопы.

Функционируют устройства так:

  1. Требуется подготовка образца – шлифа, который нужно исследовать.
  2. Шлиф размещают на предметном столике там, чтобы он находится под прямым углом относительно объектива.
  3. Установленный осветительный прибор направляет световой луч на проверяемый образец.
  4. Луч появляется на объекте.
  5. Лучи находятся на рельефных фрагментах.
  6. В итоге происходит формирование изображения из света.

Металлографические микроскопы востребованы из-за возможности создания объемного изображения высокого качества. Этого хватит для исполнения особых задач, которые касаются проверки шлифов металла. Именно поэтому такое оборудование остается достаточно востребованным в промышленности и научной сфере.

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