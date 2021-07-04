Лечение зубов под микроскопом: уникальные особенности и широкие возможности метода

С развитием медтехнологий стоматологи получили возможность использовать в работе современное и высокоточное оборудование. К таким относят и дентальный микроскоп, который позволяет с ювелирной точностью лечить, восстанавливать, сохранять зубы, ставить точные диагнозы, на ранних стадиях выявлять патологические процессы. Можно узнать подробную информацию про лечение зубов под микроскопом на https://axiomadental.ru/services/lechenie-zubov-pod-mikroskopom/. Здесь же есть возможность записаться на прием к опытному стоматологу.

Использование дентального микроскопа для лечения зубов

Современная оптика позволит доктору правильно оценить состояния зубов и провести сложную реставрацию. Используют микроскоп в разных сферах:

Диагностические процедуры. Стоматолог получает возможность рассмотреть состояние и структуру эмали, строение узких каналов, особенности, плотность прилегания пломбы или протеза, мелкие очаги кариеса, пр.

Эстетическая реставрация. Оптика позволит качественно очистить поверхность зуба, правильно подобрать материал по свойствам эмали, точно присоединить края пломбы.

Эндодонтическое лечение. Оптика поможет полностью удалять пульпу, обнаружить трещинки, все каналы и их ответвления, поражения внутри каналов, которые не видны невооруженным взглядом. Врач сможет найти пустоты, которые остались после пломбирования.

Хирургическая стоматология. Увеличенное изображение позволит доктору выполнять малоинвазивные вмешательства с использованием специальных инструменты.

Оптика позволит успешно перелечить запломбированные каналы, спасти зубы, которые ранее считались неподдающимися лечению.

Гарантированные преимущества

Современный прибор увеличивает изображение в 20–40 раз. Он расположен во время процедуры на расстоянии минимум 25 см от лица пациента. Доктор смотрит в окуляры, что позволяет ему аккуратно выполняет все манипуляции. Оптика позволяет:

провести сложные хирургические манипуляции;

полностью удалить пульпу;

повысить качество лечения и точность диагностики;

использовать малоинвазивные технологии;

идеально точно подогнать коронки;

полностью заполнятить каналы материалом для пломбирования, не оставляя пустоты;

полностью контролировать ход работ.

Изображение дополнительно выводят на монитор, что дает возможность медперсоналу следить за ходом работы, при необходимости быстро подать инструмент и материалы.