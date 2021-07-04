Лечение зубов под микроскопом: уникальные особенности и широкие возможности метода

С развитием медтехнологий стоматологи получили возможность использовать в работе современное и высокоточное оборудование. К таким относят и дентальный микроскоп, который позволяет с ювелирной точностью лечить, восстанавливать, сохранять зубы, ставить точные диагнозы, на ранних стадиях выявлять патологические процессы. Можно узнать подробную информацию про лечение зубов под микроскопом на https://axiomadental.ru/services/lechenie-zubov-pod-mikroskopom/. Здесь же есть возможность записаться на прием к опытному стоматологу.
Использование дентального микроскопа для лечения зубов
Современная оптика позволит доктору правильно оценить состояния зубов и провести сложную реставрацию. Используют микроскоп в разных сферах:
- Диагностические процедуры. Стоматолог получает возможность рассмотреть состояние и структуру эмали, строение узких каналов, особенности, плотность прилегания пломбы или протеза, мелкие очаги кариеса, пр.
- Эстетическая реставрация. Оптика позволит качественно очистить поверхность зуба, правильно подобрать материал по свойствам эмали, точно присоединить края пломбы.
- Эндодонтическое лечение. Оптика поможет полностью удалять пульпу, обнаружить трещинки, все каналы и их ответвления, поражения внутри каналов, которые не видны невооруженным взглядом. Врач сможет найти пустоты, которые остались после пломбирования.
- Хирургическая стоматология. Увеличенное изображение позволит доктору выполнять малоинвазивные вмешательства с использованием специальных инструменты.
Оптика позволит успешно перелечить запломбированные каналы, спасти зубы, которые ранее считались неподдающимися лечению.
Гарантированные преимущества
Современный прибор увеличивает изображение в 20–40 раз. Он расположен во время процедуры на расстоянии минимум 25 см от лица пациента. Доктор смотрит в окуляры, что позволяет ему аккуратно выполняет все манипуляции. Оптика позволяет:
- провести сложные хирургические манипуляции;
- полностью удалить пульпу;
- повысить качество лечения и точность диагностики;
- использовать малоинвазивные технологии;
- идеально точно подогнать коронки;
- полностью заполнятить каналы материалом для пломбирования, не оставляя пустоты;
- полностью контролировать ход работ.
Изображение дополнительно выводят на монитор, что дает возможность медперсоналу следить за ходом работы, при необходимости быстро подать инструмент и материалы.