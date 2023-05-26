Нижегородский университет НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Описание университета

НГТУ им. Р.Е. Алексеева представляет собой одно из крупнейших высших учебных заведений в городе Нижний Новгород. Специализация университета - техническая, то есть большинство специальностей в нем направлено преподавание учащимся знаний по разнообразным техническим направлениям.

Свое нынешнее название университет получил в 2007 году. А несколько лет назад высшее учебное заведение было признано одним из основных региональных заведений опорного формата. Все это свидетельствует о высоких котировках учебного места в стране.

Факты об университете

Год основания высшего учебного заведения - 1916;

Тип университета - государственный;

Действующее число студентов - свыше 15 000;

Действующее число обучающихся на бакалавриате - свыше 12 000;

Общежитие - имеется;

Лицензия на ведение своей образовательной деятельности - актуальная;

Общее количество бюджетных мест - почти 1500;

Общая площадь общежитий - свыше 47 000 квадратных метров;

Общее число направлений для подготовки - 75;

Общее число образовательных программ - свыше 140.

Университет активно совершенствуется и улучшается с каждым годом. Это обуславливается все той же важной социальной, политической и образовательной ролью, которое данное место играет.

На данный момент активно ведётся сотрудничество по разным образовательным направлениям с более чем 40 различными государствами. В университете постоянно проводятся различные социальные мероприятия спортивного и образовательного характера.

Принимая участие в них, студенты могут посоревноваться в том числе и на мировом уровне. Кроме того, они впоследствии могут получить различные бонусы и преимущества в случае успешного выступления.

Преподавательский состав НГТУ им. Р.Е. Алексеева также находится на высоком уровне. Большинство профессоров имеют не просто большой опыт работы и учёную степень, но в том числе ещё и актуальные знания. Многие технические вузы страдают из-за уже устаревших программ обучения. Для данного заведения это не характерно.

Основные направления подготовки, как уже упоминалось выше - технические. К ним можно причислить: технологии информационного типа, радиоэлектроника, энергетика ядерного типа, менеджмент, экономика, промышленность химического типа.

Узнать об НГТУ им. Р.Е. Алексеева больше можно на его официальном сайте, где представлена вся нужная информация.