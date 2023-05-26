Нижегородский университет НГТУ им. Р.Е. Алексеева

ента новостей

17:09
В России возобновляют выдачу биометрических загранпаспортов
16:09
В Петербурге общественники просят обеспечить безопасность заброшенного кинотеатра в Лисьем Носу
16:02
Бывшие игроки СКА Ларс Юханссон и Лукас Бенгтссон вместе со всей сборной Швеции вылетели с чемпионата мира по хоккею, а канадцы разгромили финнов – 4:1
15:22
В Петербурге почтили память новосибирцев, погибших при защите Ленинграда
15:18
Библиотеки Ленобласти приглашают на «Библионочь»
15:03
Уникальная историческая выставка «Русский Азов» теперь и в Петербурге!
14:57
В Петропавловской крепости состоялась линейка, посвящённая открытию трудового сезона студенческих отрядов
14:48
«Возвращение»: в Петербурге заработал общественный проект поддержки участников СВО и их семей
14:45
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на неделю ограничат пропускную способность
14:40
В Мурино задержали 45-летнего приезжего за уличный дебош
13:19
В Ленобласти задержала двоих подозреваемых в мошенничестве при установке фильтров для воды
13:15
В деревне Бор избили женщину и отобрали мобильный телефон
13:08
В Ленобласти рецидивист пытался изнасиловать пожилую женщину
13:02
В Кудрово задержали мужчину стрелявшего в ходе дорожного конфликта
12:55
В Петербурге пьяная ссора закончилась ударом ножом в шею
12:49
В Мариинском дворце состоялся показ фильма «Блокадный футбол»
12:46
В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку в Кировском районе
12:39
В Кировском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении
12:32
В Петербурге компания подростков «ответила» выстрелами на сделанное замечание
12:23
В Купчино в парадной дома ограбили пенсионера
12:17
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже квартиры
11:33
Пенсионерка из Лебяжьего отдала мошенникам почти 430 тысяч рублей
11:22
В Приморском районе ликвидировали подпольное казино
11:07
Выставка «ReEvolution»
11:03
Выставка «Город N»
09:54
В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика
09:27
В Петербурге обсудили вопросы экологического туризма на особо охраняемых природных территориях
22:36
На ЧМ – 2023 по хоккею чехи не смогли забить сборной США и вылетели, а отлично игравшие швейцарцы выбиты немцами: победную шайбу забросил Петерка
19:05
В Мурино стартует строительство новой школы
18:43
В Мариинском дворце наградили победителей конкурса «Мой законопроект»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Нижегородский университет НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Нижегородский университет НГТУ им. Р.Е. Алексеева

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
НГТУ им. Р.Е. Алексеева представляет собой одно из крупнейших высших учебных заведений в городе Нижний Новгород.

Описание университета

НГТУ им. Р.Е. Алексеева представляет собой одно из крупнейших высших учебных заведений в городе Нижний Новгород. Специализация университета - техническая, то есть большинство специальностей в нем направлено преподавание учащимся знаний по разнообразным техническим направлениям. 

Свое нынешнее название университет получил в 2007 году. А несколько лет назад высшее учебное заведение было признано одним из основных региональных заведений опорного формата. Все это свидетельствует о высоких котировках учебного места в стране. 

Факты об университете

  • Год основания высшего учебного заведения - 1916;
  • Тип университета - государственный;
  • Действующее число студентов - свыше 15 000;
  • Действующее число обучающихся на бакалавриате - свыше 12 000;
  • Общежитие - имеется;
  • Лицензия на ведение своей образовательной деятельности - актуальная;
  • Общее количество бюджетных мест - почти 1500;
  • Общая площадь общежитий - свыше 47 000 квадратных метров;
  • Общее число направлений для подготовки - 75;
  • Общее число образовательных программ - свыше 140. 

Университет активно совершенствуется и улучшается с каждым годом. Это обуславливается все той же важной социальной, политической и образовательной ролью, которое данное место играет. 

На данный момент активно ведётся сотрудничество по разным образовательным направлениям с более чем 40 различными государствами. В университете постоянно проводятся различные социальные мероприятия спортивного и образовательного характера. 

Принимая участие в них, студенты могут посоревноваться в том числе и на мировом уровне. Кроме того, они впоследствии могут получить различные бонусы и преимущества в случае успешного выступления. 

Преподавательский состав НГТУ им. Р.Е. Алексеева также находится на высоком уровне. Большинство профессоров имеют не просто большой опыт работы и учёную степень, но в том числе ещё и актуальные знания. Многие технические вузы страдают из-за уже устаревших программ обучения. Для данного заведения это не характерно. 

 Основные направления подготовки, как уже упоминалось выше - технические. К ним можно причислить: технологии информационного типа, радиоэлектроника, энергетика ядерного типа, менеджмент, экономика, промышленность химического типа. 

Узнать об НГТУ им. Р.Е. Алексеева больше можно на его официальном сайте, где представлена вся нужная информация. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-12-2020, 19:26
В Петербурге реконструируют общежитие Университета морского и речного флота
18-04-2019, 10:00
Возрождение Европейского университета?
16-08-2018, 13:55
Помещения медицинского университета имени Павлова будут отремонтированы
29-04-2022, 19:03
День СПбГМТУ провели в Ленинградской области
7-12-2021, 15:05
В Корабелке обсудили вопросы создания национальной сети технологических центров
27-06-2013, 12:33
Выпускники Санкт-Петербургского университета МВД путёвку в жизнь получают на Дворцовой площади

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 09:54
В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика
0
142
Вчера, 13:03
В Петродворце «Форд Фокус» влетел в силовое ограждение, водитель погиб
0
126
Вчера, 12:59
В ДТП на КАД пострадала женщина и двое детей
0
122
Вчера, 12:54
В центре Петербурга иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Наверх