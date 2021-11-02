ента новостей

14:38
В Петербург не пропустили 23,6 тонн мандаринов без маркировки
14:34
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:32
В Петербурге за сезон на водных экскурсиях побывали около 560 тыс. пассажиров
10:33
Илон Маск предложил продать часть своих акций Tesla «прямо сейчас»
10:30
Следите за температурой!
10:23
В Ленобласти задержали рэпера Yung Trappa по подозрению в надругательстве над студенткой
10:16
В Ленобласти задержали гражданку, подозреваемую в покушении на кражу
10:07
В Колпино задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
09:41
Рубль начнет укрепляться?
09:07
Госпитализированных много, а локдаун могут продлить
18:43
Постановку комедии Алексея Толстого представят в Учебном театре «На Моховой»
14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
14:30
Из-за паники, связанной с вирусом COVID, Шанхайский Дисней заблокирован
14:16
Макрон заявил, что премьер-министр Австралии солгал ему о сделке с подводными лодками
13:41
В Петербурге отреставрируют доходный дом Поливанова
13:32
В Петербурге полицейские спасли собаку
11:30
Появится туристический гид
10:44
Медведев о волнах
09:42
Избил из-за Кью-Ар кода
01:28
«Рубин» обыграл ЦСКА после победы «Зенита» над «Динамо»
17:49
Выставка «Вырезать, вставить»
09:08
Хватит ли 9 дней?
09:07
Студенты погуляли
09:07
Начался читательский бум
14:00
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода теплохода «Игорь Ильин»
13:15
В Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку
12:56
Зал виртуальных экскурсий "Город Гоголя" открывает свои двери
12:46
Онлайн-концерт группы «Нежность на бумаге»
11:22
Треть подрядчиков уйдет с рынка
10:48
Новым законом недовольны
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Зачем изучать английский язык. Основные причины

Зачем изучать английский язык. Основные причины

0
1
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
В последнее время многие люди посещают дополнительные виды занятий по иностранным языкам.

В последнее время многие люди посещают дополнительные виды занятий по иностранным языкам. Самым востребованным считается английский. Он является интернациональным, на нем разговаривают жители 70 стран мира. Его освоение может дать человеку большие перспективы – переезд за границу, получение престижной должности и т.д. Подробнее почитать о том, для чего люди учат английский можно в этой статье - https://vg-news.ru/n/154696. Данный информационный ресурс публикует массу интересного материала на различные темы – политика, общество, криминал.

Кому необходимо изучать иностранные языки

Подобное обучение могут проходить люди:

  • планирующие переезд за границу;
  • которым необходим иностранный по работе;
  • планирующие поступление в заграничное учебное учреждение;
  • часто бывающие за границей.

У каждого из них свои причины, но цель одна – научиться понимать письменную и устную английскую речь. Обучение может проходить в любом формате – офлайн или онлайн. Второй вариант становится все более популярен, особенно в периоды пандемии. Для такого вида обучения используются компьютерное оборудование и специальные программы для связи. Можно также применять мобильные устройства, зависит от возможностей и желаний клиента.

Онлайн виды обучения отличаются удобством и недорогим ценником. Также данный метод открывает новые возможности перед людьми, которые по каким-то причинам не могут выходить из дома. Подобные занятия включают в себя как теоретическую часть, так и практическую.

Преимущества изучения английского языка

К основным достоинствам такого обучения можно отнести:

  • развитие памяти и концентрации;
  • возможность познакомиться с новыми людьми;
  • расширение кругозора;
  • отсутствие необходимости использовать электронный переводчик.

Знание в совершенстве другого языка позволит читать литературу в оригинале, слушать песни. Также можно просматривать иностранные кинокартины. Специалисты уверяют, что чтение книг и просмотров фильмов в оригинале дают совершенно другие ощущения.

Знание иностранного языка подразумевает под собой не только понимание чужой речи, но и изучение культуры другой страны, ее истории. Это позволит в значительной степени расширить кругозор.

Заниматься подобным обучением можно не только детям, но и взрослым. Хотя все же в младшем школьном возрасте информация воспринимается быстрее, ребенок обучается одновременно двум языкам – своему родному и чужому.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

16-10-2021, 19:20
Обучение за рубежом
28-10-2016, 23:45
Преимущества изучения английского языка через интернет
28-08-2017, 11:50
Маленькие петербуржцы сажают деревья и учат английский
8-08-2014, 19:30
Английский доступный всем!
7-08-2014, 14:52
Основные способы изучения иностранного языка
21-06-2018, 19:42
Как легко и быстро выучить английский язык к отпуску

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
106
Вчера, 14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
0
188
28-10-2021, 14:07
В Петербурге велосипедист попал под бетономешалку
0
195
27-10-2021, 13:55
На ЗСД столкнулись иномарка с грузовиком
0
569
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
Наверх