Как проводится гильзовка печных труб

Гильзование – рациональный способ избежать дорогостоящей замены дымоходной конструкции, обеспечить безопасность проживающих в доме людей от отравления токсичными веществами и возможного пожара. Метод применим для дымоходов из кирпича, металла, комбинированных материалов, подходит для оборудования, работающего на твердом топливе и газе. Гильзовку должен проводить профессиональный специалист, прошедший обучение и получивший подтверждающий документ.

Обоснованность метода

В дымоходы попадает пыль, песок, листва. Трубы подвергаются перепадам температур, воздействию конденсата и вредных химических соединений. При многолетней эксплуатации – изнашиваются, очищать слой сажи с деформированных поверхностей с каждым разом становится труднее. Как следствие, уменьшается тяга, снижается эффективность работы отопительного оборудования и обогрева.

Гильзовка позволяет сэкономить средства и решить проблему. Суть метода заключается в монтаже вкладыша внутри имеющейся дымоходной трубы.

Способы гильзования кирпичных дымоходов

На практике специалисты используют следующие разновидности гильз:

● из керамики;

● полимеров;

● гофрированной нержавейки;

● стали (с определенными характеристиками).

В процессе работ в кирпичной шахте дымохода формируют новый внутренний контур или устанавливают трубу с круглым сечением. Вкладыш из керамики – идеальный, но дорогой вариант. Процесс сборки и установки требует времени и сноровки.

Гильзование полимером предполагает установку внутри изношенного кирпичного канала трубы из качественного пластика. При нагреве она становится пластичной, заполняет трещины и неровности. После остывания внутренняя поверхность дымохода не имеет ни стыков, ни швов, приобретает гладкость. Толщина стенок составляет примерно 2 мм.

Преимущества:

● удобство установки (не требуется демонтажных работ),

● короткие сроки (один день);

● готовность к эксплуатации без доработок;

● снижение образования конденсата;

● гарантия около 30 лет.

Недостатки – низкие температурные режимы, повышенные требования к параметрам обогревательного оборудования.

Специалисты дымоход-мастер.рф считают использование стальных модулей самым оптимальным и бюджетным вариантом. Он подходит для реконструкции дымоходов печей и каминов, функционирующих на любых видах топлива.

Преимущества:

● отсутствие демонтажа;

● низкая трудоемкость работ.

Недостаток: не всегда подходит для дымоходов со сложной конфигурацией.

Трубу из гофрированной нержавеющей стали устанавливают в случаях, когда отопительный прибор рассчитан на использование топлива с низкой температурой сгорания. Иначе вкладыш с тонкими стенками моментально воспламеняется. По этой причине материал нельзя использовать при реконструкции дымохода в бане. Важно также учесть, что рельеф труб способствует скоплению сажи.