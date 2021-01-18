УК «Нарвская»: Замена стояков воды

Для жителей Санкт-Петербурга, где значительную часть жилого фонда составляют дома с долгой историей, замена стояков воды – проблема немаловажная. Решение поменять трубы может быть вызвано разными причинами. Владельцы квартир стремятся выяснить, обязаны ли они делать это за свой счет или нет, во сколько обойдется выполнение работ. Со всеми вопросами по теме мы обратились в УК «Нарвская».

Особенности стояков в разных системах

По вертикальным коммуникационным стоякам воду подают на квартирные подводки. При этом общая трасса водоснабжения может проходить через:

подвальное помещение;

технический этаж, расположенный под кровлей здания.

Специалисты УК «Нарвская» обслуживают в СПб на Васильевском острове многоэтажные дома, в которых стояки обязательно получают:

запирающую арматуру;

патрубок для сброса воды на случай аварии.

Если требуется замена стояка холодной воды, нужно учитывать, какая схема подачи воды в квартире:

тупиковая;

циркуляционная.

Когда пора менять канализационный стояк

Даже надежные чугунные трубы, столетие верно служившие в домах Санкт-Петербурга, со временем приходят в негодность. Другие материалы не столь долговечны, их приходится менять, когда наступает пора плановых ремонтов. Нередко замена стояков горячей и холодной воды выполняется новым собственником жилья. Он вправе все переделать, избавиться от морально устаревших коммуникаций, не дожидаясь намеченных для здания в целом сроков.

Кто должен менять стояк

Управляющая компания «Нарвская» выполняет замену общедомового имущества, как предписано:

правительственным постановлением № 491 за 2006 год;

постановлением Госстроя РФ за 2003 год;

договором с ТСЖ.

И стояк, и отвод от него (до первого стыка) относятся к общедомовому имуществу. Собственник или арендатор жилья подает аргументированное заявление на замену стояка воды. После чего согласовываются сроки и время проведения, чтобы заявитель присутствовал в квартире, когда идут работы.

Чтобы работы были произведены, нужно соблюсти установленный заявительный порядок. Работы по замене могут начаться только на основании поданного заявления. Не нужно дожидаться, пока отрезок стояка в квартире дойдет до аварийного состояния, бессмысленно повторять, что в доме полный беспредел, УК “Нарвская” ничего не предпринимает. Чтобы положение изменилось, вполне достаточно подать заявление, в котором четко изложено, почему стояк нужно заменить.

Качество выполнения работ зависит не только от материалов и оборудования. Всем этим нужно еще и правильно распорядиться, чтобы замененный стояк работал безукоризненно и долго. Специалисты управляющей компании “Нарвская”, которая обслуживает многоквартирные дома в СПб, располагают достаточным опытом работы в сфере ЖКХ, необходимой квалификацией.

За чей счет это должно происходить

Выполнять работы, закупать необходимые для этого материалы специалисты управляющей компании «Нарвская» станут после того, как заявление было одобрено. Если менять что-то, отнесенное к общедомовому имуществу, приходится:

внепланово, как преждевременно пришедшее в негодность, то источником оплаты становятся средства, которые собственники каждый месяц отчисляют, чтобы содержать жилье;

по плану, то источником оплаты станут отчисления на капремонт.

В случае действия договора социального найма средства на ремонт предоставляются бюджетом Санкт-Петербурга.

При замене исправного стояка воды по заявлению собственника цена работ и материалов станет его бременем, а не общим.

Правила самостоятельной замены труб в квартире

10-дневный срок на рассмотрение и принятие решения по поступившему заявлению – мера, которую следует признать разумной. За это время нужно проверить, насколько обоснован запрос. Управляющая компания «Нарвская» вправе отказать, если:

у собственника накопилась задолженность по оплате коммунальных услуг;

ТСЖ утвердило график, согласно которому вскоре и так предполагается выполнить работы;

собственник ранее осуществлял аналогичную замену несанкционированно, что снимает с УК ответственность за эти трубы.

Поэтому, когда собственник намерен самостоятельно поменять трубы, нужно заранее не только посчитать стоимость замены стояка холодной воды, но и:

направить извещение УК;

сообщить соседям, когда это будет происходить;

перекрыв воду, напомнить, чтобы соседи не использовали слив, пока идет ремонт.

Ничего сложного в этих действиях нет, но они должны рассматриваться как необходимые. Иначе, как показывает опыт сотрудников УК “Нарвская”, может развернуться долгая война между соседями. Им придется выяснять, кто, кого и по чей вине залил, как возместить понесенные убытки. Разбирательств такого рода избежать просто. Достаточно вовремя оповестить всех причастных к замене стояка. И аккуратно выполнить все работы.

Что необходимо для замены стояка

Проконсультироваться по поводу процедуры несложно, УК «Нарвская» представлена ВКонтакте - https://vk.com/uk_narvskaya и в Инстаграме - https://www.instagram.com/uknarvskaya/. А большинство собственников жилья успешно пользуется ЛК на сайте компании. Главное, что предстоит сделать, написать заявление на замену стояка холодной воды. И получить ответ на него, что имеет особое значение, если оплачивать предполагается не из личных средств.

Самостоятельное выполнение работ потребует:

наличия соответствующих инструментов;

проведения расчетов;

приобретения материалов в достаточном количестве.

Или – обращения к специалистам, предоставляющим такие услуги.

Как выбрать трубы

В домах, которые обслуживает УК «Нарвская», отзывы жителей о качестве проведенных работ в подавляющем большинстве благоприятные. В тех случаях, когда выполняется замена трубы стояка горячей воды, используются современные полимерные материалы. Они легкие, сравнительно недорогие, трубы быстро монтируются и не зарастают изнутри, безупречно прослужат десятки лет.

Как сделать демонтаж стояка

Демонтировать трубы, в особенности, старые чугунные, следует с предельной аккуратностью, чтобы протечки не появились в других квартирах. Поэтому в УК «Нарвская»:

предпочитают планово проводить замену стояков воды в многоквартирном доме на всех этажах;

стремятся менять трубы так, чтобы захватить участок между этажами. Это минимизирует вероятность протечки.

Как собрать новый стояк

Любая работа должна выполняться с должной аккуратностью, вниманием к мелочам. Когда УК «Нарвская» по решению ТСЖ или на основании заявления владельца/арендатора квартиры проводит замену трубы стояка холодной воды, то мастера строго соблюдают технологию процесса. Сборка нового стояка начинается снизу. Его прикрепляют к стене для надежности, срезы зашлифовывают, чтобы к заусенцам ничего не приставало, на стыки наносят герметик.

В УК “Нарвская” борьбу за надлежащее качество выполнения работ ведут неустанно. Если мастера, присланные управляющей компанией, займутся сборкой стояка, то выполнят ее, как полагается, чтобы было приятно глянуть.

Заключение

Современная УК, которая, как «Нарвская», заботится об удобствах клиентов и собственной репутации, не может не поддерживать официальный сайт с версией для слабовидящих. Зайдя на https://uknarvskaya.ru/, можно в считанные минуты выполнить в ЛК оплату квитанций, посмотреть, сколько начислили, передать показания приборов учета. На сайте можно оставить обращение или воспользоваться функцией обратного звонка, чтобы представитель УК перезвонил.

Закон требует, чтобы УК “Нарвская” своевременно реагировала на обращения граждан. Сотрудники управляющей компании успевают разобраться с вопросами, которые подняты в поступающих заявлениях, в положенный 10-дневный срок. Не всегда оказывается возможно выполнить пожелания собственников квартир в сжатые сроки. Или ввиду сложности проблем, или вследствие необходимости привлечь к их решению другие организации. На них УК не всегда может эффективно повлиять.