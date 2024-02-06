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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Проектирование » Проектная документация в строительстве: зачем нужна и когда разрабатывать

Проектная документация в строительстве: зачем нужна и когда разрабатывать

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Разработка проектной документации - обязательный этап реализации любого строительного проекта.

Качественная проектная документация - залог успешного строительства. Без нее невозможно получить разрешение на начало работ, а значит, и воплотить в жизнь любой архитектурный замысел. Продуманный проект позволяет избежать многих ошибок, просчитать риски, спланировать сроки и бюджет. А главное - создать объект, полностью соответствующий требованиям заказчика.

К числу надежных исполнителей проектных работ относится компания НПО ПИС, специализирующаяся на разработке проектной документации для промышленных и гражданских объектов. Компания гарантирует соблюдение сроков и высокое качество.

Почему проектная документация необходима

Любое строительство начинается с проекта. И это неслучайно - проектная документация выполняет целый ряд важнейших функций:

  • Проект нужен для получения исходно-разрешительной документации. Без положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство приступать к работам нельзя.
  • Позволяет воплотить в жизнь замысел архитектора и инженеров. В нем детально прорабатывается облик здания, планировка, инженерные системы.
  • При проектировании учитываются все действующие нормы и правила. Это гарантирует безопасность будущего объекта.
  • Проектная документация необходима для определения объемов строительно-монтажных работ. По чертежам и схемам составляются сметы, рассчитывается стоимость материалов и работ.
  • Можно минимизировать многие риски, заложенные в концепции объекта. Профессиональная экспертиза позволит вовремя устранить ошибки, неточности и недоработки, чтобы избежать проблем в будущем.
  • Можно вносить любые изменения на стадии доработки документации. Это позволяет гибко реагировать на пожелания заказчика.

Проект - это фундамент, от которого зависит качество возводимого объекта. Поэтому относиться к его разработке нужно максимально ответственно.

На каких этапах создается проектная документация

Работа над проектной документацией ведется на всех стадиях реализации проекта.

На предпроектной стадии разрабатывается эскизное решение, определяется возможный облик объекта. Затем создается концепция, где прорабатываются варианты объемно-планировочных и архитектурных решений.

Когда замысел проясняется, архитекторы и инженеры приступают к разработке полноценной проектной документации, необходимой для получения разрешительной документации. Это наиболее трудоемкий этап.

Перед началом строительно-монтажных работ исполнители получают рабочий проект со всеми чертежами, схемами, расчетами, необходимыми для возведения объекта.

В ходе строительства в проект часто вносятся изменения. Все они требуют корректировки проектной документации.

Перед сдачей объекта заказчику подготавливается полный комплект документации, отражающий фактическое исполнение. Это необходимо для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

На каждом этапе возникает необходимость в актуальной проектной документации. И от качества проектных работ напрямую зависит конечный результат.

Кто может выполнить проектирование

Проектная документация обычно разрабатывается специализированными проектными организациями:

  • Проектными институтами, имеющими штат квалифицированных архитекторов и инженеров, опыт реализации крупных объектов.
  • Небольшими архитектурными мастерскими, ориентирующимися на эксклюзивные решения.
  • Проектными подразделениями в составе строительных компаний. Это удобно для комплексной реализации проектов.
  • Независимыми проектировщиками, специализирующимися в узких областях.

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Главное при выборе исполнителя – убедиться в его опыте, квалификации, портфолио. А также в понимании им специфики и требований конкретного проекта. Только в этом случае можно рассчитывать на качественный результат.

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