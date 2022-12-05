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Крышный вентиляционный зонт для дымохода

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
vent-store.ru
Крышные зонты для воздуховода — важнейшая составляющая всей системы вентилирования.

Для обеспечения безопасной работы горячих цехов в фабричных, производственных помещениях, служебных залах общепита требуется грамотно продуманная система вентиляции. Для таких целей чаще всего применяется оборудование, включающее зонт вытяжки, вентилятор (радиальный или канальный) и воздухоотводные трубки.

Крышные зонты для воздуховода — важнейшая составляющая всей системы вентилирования. Главная их цель — полностью захватывать излишний объем теплого воздуха, влаги, горячего пара, неприятных запахов, вредных испарений от работающих станков и выводить их через общую систему вентилирования.

Разновидности крышных зонтов

Дымоходные зонты для вентиляции на крышу классифицируются по двум основным группам:

  1. Вытяжные.

  2. Приточно-вытяжные.

Модели вытяжного варианта

Или «местные» воздухоотсосы для вентилирования. Конструкции разработаны для максимально полного удаления загрязнений различного типа (копоть, жировые элементы, продукты сгорания). Также эффективно они устраняют влагу, пар и тепло. Нагретые воздушные массы втягиваются в конструкцию и подвергаются очищению через установленные фильтрационные жироуловители. Затем очищенные воздушные массы направляются в отвод и полностью устраняются из рабочего цеха.

Приточно-вытяжные модификации

Такие модели обеспечивают при работе не просто мощную вытяжку грязного горячего воздуха, но и одновременно осуществляют доставку прохладных и очищенных воздушных масс. Подобные варианты оптимальны для рабочих помещений с ограниченным доступом воздуха, при наличии разнообразного оборудования или при необходимости подачи к рабочим узлам охлажденного воздуха.

Учитывайте, что объемы вытягиваемого и поступаемого воздуха несопоставимы. Хорошая вытяжка при работе должна преобладать по показателям втягивания на 1/3. Например, при подаче 2 000 м3 воздуха должно вытягиваться не менее 3 000 м3. Поэтому не рассчитывайте, что приток очищенного прохладного воздуха будет выполнять своеобразную воздухозавесу, защищающую помещение от испарений и запахов.

Разновидности зонта по виду конструкции

Также это оборудование подразделяется и по своим конструкционным особенностям:

  1. Пристенные, обладающие одним рядом жироуловителей. Они монтируются к стеновому покрытию непосредственно над станками.

  2. Островные с двумя рядам фильтров. Отличаются высокой производительностью и могут монтироваться над крупным по занимаемой площади рабочим оборудованием.

Зонты для дымохода островного и пристенного варианта могут различаться по форме. Она легко определяется по классификатору:

  • ТИП1: треугольный вид;

  • ТИП 2: трапециевидная форма;

  • ТИП 3: прямоугольная конструкция.

В отдельную подкатегорию относятся зонты-переходы (или мангальные зонты). Визуально они похожи на усеченный конус-пирамиду и монтируются над станками, которые используют при работе открытое пламя. Такие зонты комплектуются специализированными искрогасящими фильтрами.

Дополнительно модели вентиляционных зонтов могут оснащаться диффузорами, жироудерживающими ванночками, светильниками, приточными решетками и ушками для креплений.

Принцип действия вентиляционных зонтов

Загрязненные нагретые воздушные массы обладают низкой плотностью в сравнении с чистым воздухом. Благодаря этому грязный воздух поднимается вверх, собирается в зонте и отправляется через лабиринтные жироуловители. Там воздушный поток охлаждается, при температурном перепаде происходит конденсация масла — оно выделяется и конденсируется, скапливаясь в ваннах. Прочищенные от масляно-жировых отложений воздушный поток поступает далее в воздуховод.

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