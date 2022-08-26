Плюсы и минусы «финских» загородных домов

«Финские» или «канадские» дома – одно из названий быстровозводимых сооружений, построенных по каркасной технологии и представляющих собой жесткий каркас из деревянного бруса, обшитый с наружной и внутренней стороны листами конструкционного материала с помещенными между ними слоями утеплителя, а также ветро-, паро- и гидроизоляционных материалов.

Финский дом построить можно как для постоянного, так для периодического проживания (в случае использования в качестве летней дачи), при этом в обоих случаях сроки сдачи в эксплуатацию будут минимальными, а стоимость материалов и работ бюджетной.

Преимущества и недостатки «финских» домов

Если сразу после появления на отечественном строительном рынке новая технология вызывала некоторую настороженность у потенциальных домовладельцев, то сейчас построенные по «финской» технологии дома с каждым годом пользуются все большим спросом благодаря таким присущим им преимуществам:

Скорости возведения. Максимальный срок от разработки проекта до заселения жильцов редко превышает 1,5-2 месяца.

Доступной цене материалов и работ.

Возможности строительства в любом климате и на любом типе грунта, независимо от времени года.

Легкому весу сооружения, не требующему обустройства мощного фундамента.

Превосходным теплоизоляционным характеристикам, позволяющим сократить расходы на отопление.

Удобству прокладки коммуникаций, которые можно скрыть в полости стен.

Легкости наружной и внутренней отделки, благодаря гладкой поверхности стен, а также возможности выбора любого типа декоративно-отделочных материалов.

Простоте перепланировки или расширения жилой площади, а также демонтажа в случае необходимости очистить участок (при этом также упрощается вывоз строительного мусора).

Долговечности – гарантированный срок службы составляет не менее 40-60 лет, на практике же при условии применения качественных материалов и соблюдения технологии строительства такие здания способны полноценно служить хозяевам и даже их потомкам более 100 лет.

Соответствию всех материалов требованиям экологической и гигиенической безопасности.

Также к преимуществам каркасной технологии можно отнести ее универсальность: она пригодна и для возведения дачных домиков без утепления, и хозяйственных построек или гаражей, и полноценных просторных коттеджей (в том числе и двухэтажных) для всесезонного проживания.

Единственный существенный недостаток каркасных сооружений – повышенная пожарная опасность, объясняемая применением дерева. В то же время такая опасность сводится практически к нулю благодаря применению антипиреновых пропиток для обработки бруса и других деревянных элементов, а также негорючести теплоизоляционных материалов (чаще всего в качестве утеплителя применяют пожаробезопасную базальтовую вату). Также из-за абсолютной воздухонепроницаемости стен необходим монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции, однако такую особенность можно отнести к недостаткам только условно, так как организация полноценной вентиляции рекомендована в сооружениях любого типа.

Другие же недостатки, которые зачастую приписывают «финским» домам (недолговечность, изменение геометрических параметров с течением времени, недостаточная прочность, непрезентабельный внешний вид, быстрое промерзание при отключении отопления и т.д.), относятся исключительно к зданиям, построенным из низкокачественных материалов или с нарушениями технологии строительства.