Каркасные дома: комфорт и энергоэффективность

Деревянные дома, построенные по каркасной технологии - идея, пришедшая из Швеции. Скандинавский суровый климат заставил строительную отрасль разработать технологию строительства домов, которые будут отличаться очень хорошей теплоизоляцией.

Строительство каркасных домов становится все более популярной альтернативой кирпичным конструкциям. Инвесторов убеждают не только невысокая цена и скорость возведения здания, но и его отличные параметры. Качественно сделанные каркасные дома для круглогодичного проживания отличаются хорошей тепло- и звукоизоляцией, а также долговечностью.





Строительство дома вне зависимости от сезона

Каркасные дома относятся к так называемой легкой конструкции сухого возведения — единственным “мокрым” элементом являются фундаменты. Это значит, что дом можно строить вне зависимости от времени года и погодных условий.





Короткие сроки строительства

Строительство дома из закрытого каркаса обычно занимает около двух месяцев. Возведение конструкции в так называемом состоянии от застройщика занимает около четырех месяцев, что определенно короче, чем в случае строительства кирпичных или монолитных домов.





Снижение затрат на строительство

Еще одно преимущество каркасных домов — более низкие затраты на строительство — обычно они ниже примерно на 30-40 процентов, чем если бы подрядчик пытался построить дом в традиционной кирпичной технологии. Это позволяет значительно сократить сроки заселения в новое жилье.





Снижение затрат на отопление

В случае деревянных каркасных домов строительство не только дешевле — заметна экономия и на этапе последующей эксплуатации. В связи с тем, что деревянные дома характеризуются очень хорошей теплоизоляцией, их отопление обходится дешевле, чем в случае кирпичных домов. Постройки, возведенные по технологии каркасного строительства, отличаются отличной энергоэффективностью.





Легкость реконструкции и модернизации

В случае каркасных домов реконструкция, модернизация или замена некоторых элементов на новые намного проще (и дешевле!), чем в случае традиционного строительства.

Готовая постройка отличается отличными характеристиками теплоизоляции, что позволяет возводить энергосберегающие и пассивные дома с использованием данной технологии. Подобные постройки отлично подходят для круглогодичного проживания даже в условиях холодной зимы и низких температур.