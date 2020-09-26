Самостоятельная установка ПВХ окон

Пластиковые окна давно укрепились в нашей жизни как одна из составляющих комфортного жилья. Защищая нас от шума больших городов, ветра, влаги и низких температур, многокамерные стеклопакеты всегда присутствуют в любом хорошем ремонте или строительстве квартиры. Сегодня, вы раз и навсегда убедитесь, что осуществить монтаж пластиковые окна самостоятельно может каждый, без специальных навыков и опыта.
Действовать нужно по следующему плану:
- выбор времени года
- точные замеры
- демонтаж старых окон
- подготовка оконного профиля
- непосредственно монтаж ПВХ окна
Оптимальное время года
Самый лучший период для монтажа ПВХ окон - с мая по сентябрь. Если обстоятельства не позволяют заняться этим в теплое время года, то просто придерживайтесь правила: температура воздуха не ниже -5°C.
Замеры
Основными действиями перед покупкой стеклопакетов, это - точные замеры. Необходимо знать следующие внутренние и наружные параметры оконного проёма:
- Ширина от основания стены
- Высота без учёта подоконника
- Глубина
Важно:
Замеры производятся с учетом всех удаляемых частей старого окна.
Необходимость зазоров от 15 до 25 мм для нормальной посадки рамы (из-за перепадов температур окно незначительно сужается и расширяется).
Демонтаж старых окон
Для этой пыльной работы понадобится:
- молоток и зубило (или перфоратор)
- монтировка
- ножовка
- электролобзик
Сняв все окна и форточки, следует распилить перегородки оставив оконную голую раму. Затем начиная снизу с помощью ножовки и лобзика, полностью “разбираем” всю деревянную раму.
После демонтажа, поверхность под новую раму выравнивается с помощью перфоратора, затем наносят бороздки для будущего подоконника. Не забудьте загрунтовать перед установкой ПВХ окна все поверхности.
Подготовка оконного профиля
Перед установкой нового окна следует обязательно его разобрать, сняв стеклопакеты, и проделать следующее:
- снять защитную плёнку
- установить фурнитуру для антимоскитной сетки
- заглушить сливные отверстия
- приклеить на внутреннюю часть коробки окна ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).
Монтаж
В случае если оконный проём кирпичный или панельный - закрепить раму следует на анкера, если проём состоит из газобетона или пеноблока, используйте монтажные пластины. Определив способ крепление и подготовив соответствующий оконную раму, затем с помощью уровня и монтажных клиньев “посадите” ПВХ раму в проём. Вынимать клинья следует только окнчательно расположив раму в проёме, во избежании нарушения геометрии. Извлекать клинья нужно сверху и с боков окна, оставив нижнии на месте.
Следующий этап, это - установка отлива и заделка швов с помощью монтажной пены и саморезов. Проделав все эти манипуляции и подождав пока застынет пена, можно установить стеклопакеты и створки в оконную раму.
Финальным этапом, будет установка подоконника с помощью всё той же монтажной пены и клиньев.