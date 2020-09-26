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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Самостоятельная установка ПВХ окон

Самостоятельная установка ПВХ окон

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Пластиковые окна давно укрепились в нашей жизни как одна из составляющих комфортного жилья

Пластиковые окна давно укрепились в нашей жизни как одна из составляющих комфортного жилья. Защищая нас от шума больших городов, ветра, влаги и низких температур, многокамерные стеклопакеты всегда присутствуют в любом хорошем ремонте или строительстве квартиры. Сегодня, вы раз и навсегда убедитесь, что осуществить монтаж пластиковые окна самостоятельно может каждый, без специальных навыков и опыта.

Действовать нужно по следующему плану:

  • выбор времени года
  • точные замеры
  • демонтаж старых окон
  • подготовка оконного профиля
  • непосредственно монтаж ПВХ окна

Оптимальное время года

Самый лучший период для монтажа ПВХ окон - с мая по сентябрь. Если обстоятельства не позволяют заняться этим в теплое время года, то просто придерживайтесь правила: температура воздуха не ниже -5°C.

Замеры

Основными действиями перед покупкой стеклопакетов, это - точные замеры. Необходимо знать следующие внутренние и наружные параметры оконного проёма:

  • Ширина от основания стены
  • Высота без учёта подоконника
  • Глубина

Важно:

Замеры производятся с учетом всех удаляемых частей старого окна.

Необходимость зазоров от 15 до 25 мм для нормальной посадки рамы (из-за перепадов температур окно незначительно сужается и расширяется).

Демонтаж старых окон

Для этой пыльной работы понадобится:

  • молоток и зубило (или перфоратор)
  • монтировка
  • ножовка
  • электролобзик

Сняв все окна и форточки, следует распилить перегородки оставив оконную голую раму. Затем начиная снизу с помощью ножовки и лобзика, полностью “разбираем” всю деревянную раму.

После демонтажа, поверхность под новую раму выравнивается с помощью перфоратора, затем наносят бороздки для будущего подоконника. Не забудьте загрунтовать перед установкой ПВХ окна все поверхности.


Подготовка оконного профиля



Перед установкой нового окна следует обязательно его разобрать, сняв стеклопакеты, и проделать следующее:

  • снять защитную плёнку
  • установить фурнитуру для антимоскитной сетки
  • заглушить сливные отверстия
  • приклеить на внутреннюю часть коробки окна ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Монтаж

В случае если оконный проём кирпичный или панельный - закрепить раму следует на анкера, если проём состоит из газобетона или пеноблока, используйте монтажные пластины. Определив способ крепление и подготовив соответствующий оконную раму, затем с помощью уровня и монтажных клиньев “посадите” ПВХ раму в проём. Вынимать клинья следует только окнчательно расположив раму в проёме, во избежании нарушения геометрии. Извлекать клинья нужно сверху и с боков окна, оставив нижнии на месте.

Следующий этап, это - установка отлива и заделка швов с помощью монтажной пены и саморезов. Проделав все эти манипуляции и подождав пока застынет пена, можно установить стеклопакеты и створки в оконную раму.

Финальным этапом, будет установка подоконника с помощью всё той же монтажной пены и клиньев.


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