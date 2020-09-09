Что такое DDoS-атаки, и как защитить от них свой сайт?

Нередко владельцы веб-сайтов или приложений сталкиваются с вредоносными действиями злоумышленников, приводящими к тому, что целевая страница или программа недоступны для обычных пользователей. Такие неприятные явления называются DDoS-атаками, наносящими значительный репутационный и финансовый урон тем, кто им подвергся.

Далеко не все владельцы сайтов знают, как защитить свой ресурс от посягательств. Единственным верным решением станет аренда виртуального или выделенного сервера на https://srvgame.ru/antiddos.php, надежно защищенного от DDoS-атак. Компания также осуществляет качественный анализ и фильтрацию вредоносного трафика.

Что такое DDoS-атака

Если говорить простыми словами, то злоумышленники чаще всего стараются перегрузить работу целевой системы, генерируя огромное количество запросов или пакетов с данными. Такие действия непременно влекут за собой отказ в обслуживании ресурса, что и является DDoS-атакой.

Для реализации атак используются взломанные и контролируемые хакерами источники.

Условно все DDoS-атаки можно разделить на несколько типов – в зависимости от того, на каком уровне открытой системы происходит атака:

Сетевой уровень;

Транспортный уровень;

Уровень представления и шифрования данных;

Уровень приложения.

Сайты очень часто подвергаются именно атакам на транспортном и сетевом уровнях.

Как защитить ресурс от атак и посягательств

Наиболее эффективный и распространенный метод защиты – это сокращение зон риска, через которые злоумышленники могут добраться до сайта или приложения.

Необходимо отменить возможность прямого поступления трафика из Сети к базам данных ресурса, уменьшив количество уязвимых точек.

Метод масштабирования не менее эффективен. Для этого потребуется сервер высокой мощности, чтобы в случае необходимости поглотить и нейтрализовать атаки.

Избыточная пропускная способность подключения к Интернету обеспечивает хороший транзитный потенциал.

Аналитика имеет значение

Необходимо наладить работу системы так, чтобы входящий и исходящий трафик мог отслеживаться, а сведения о нетипичном увеличении потока мгновенно поступали к администрации.

Наемные специалисты могут разработать для заказчика индивидуальную стратегию защиты, внедрить ее и производить регулярное обслуживание ресурса, направленное на отражение DDoS-атак.

Нельзя забывать, что от качества услуг хостера зависит то, находится ли ваш проект в зоне риска изначально. Поэтому компанию, предоставляющую услуги подобного рода необходимо выбирать очень внимательно.