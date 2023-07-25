Стоит ли покупать квартиру в Краснодаре - тенденция рынка недвижимости

ента новостей

22:33
В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки
22:17
Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг (ЮАР)
18:17
В Петербурге в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса
18:08
Депутат Заксобрания Павел Крупник будет активно помогать футбольному клубу «Динамо» (Санкт-Петербург)
17:36
На КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют два съезда
15:43
В Енакиево строители из Ленобласти восстановят лицей
15:41
В Волховском районе отремонтируют дорогу к Пупышево от Мурманского шоссе
14:32
В Кикерино в ДТП пострадала пассажирка отечественного универсала
14:25
Министр юстиции Новой Зеландии подал в отставку после обвинения в автокатастрофе
14:21
Правительство Израиля приняло закон об ограничении полномочий Верховного суда вопреки массовым протестам
13:21
В Ленобласти задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района по подозрению в причинении смерти по неосторожности мужчине, погибшему в результате обрушения пешеходного моста
13:14
Мариупольские школьники приехали в Петербург отдохнуть в оздоровительном лагере «Дружных»
13:03
Пенсионер с васильевского острова перевел мошенникам 14,6 млн рублей
12:59
В Московском районе пенсионер перевел телефонным аферистам 11,6 млн рублей
12:55
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на Лиговке
12:51
В Колпино мужчина сломал ребра бывшей сожительнице бросив в неё кирпич
12:43
В Петербурге задержаны злодеи, которые у мужчины под угрозой ножа отобрали мобильный телефон
12:35
В Красносельском районе иномарка сбила 13-летнего мальчика на электросамокате
12:29
В центре Петербурга в ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки
12:24
На трассе «А-120 Южное полукольцо» большегруз вылетел в кювет. Погиб пассажир
12:01
В Тихвине почтовый автомобиль сбил подростка на самокате
11:41
Петербург открыл искусство Африки для творческой молодежи из Мариуполя
11:39
Мост через реку Свирь разведут для прохода яхты «Хортица»
11:30
Полицейские задержали избивших деревянным брусом прохожего в Мурино
02:14
На шахматном турнире в Уральске петербуржцы Сергей Лобанов и Алексей Гоганов по-разному сыграли в 5-м туре, а Ниманн подбирается к лидерам
01:21
Малком – в Саудовскую Аравию, Адамов – в «Зенит», а Гойло – в Сочи
00:32
Председатель ЗаКСа Александр Бельский выразил соболезнования всвязи с гибелью полковника Евгения Вашунина, командовавшего «Ленинградским полком»
19:47
В Мурино трое хулиганов жестоко избили прохожего
15:59
В Невском районе пресечена деятельность казино
15:22
Школьники из Владивостока познакомились с историей российского парламентаризма в Мариинском дворце
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Новостройки » Стоит ли покупать квартиру в Краснодаре - тенденция рынка недвижимости

Стоит ли покупать квартиру в Краснодаре - тенденция рынка недвижимости

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Средняя цена на 1-комнатную квартиру в Краснодаре составляет около 3,6 млн рублей, на 2-комнатную - около 5,6 млн рублей, на 3-комнатную - около 8,4 млн рублей.

Краснодар - один из наиболее динамично развивающихся городов на юге России. Сегодня многие люди задумываются о покупке квартиры в этом городе, но стоит ли это делать? В этой статье мы рассмотрим тенденции рынка недвижимости в Краснодаре, а также рассмотрим статистику, расчеты, примеры из практики и интересную историю, чтобы лучше понять, выгодно ли сейчас купить квартиру в Краснодаре..

Тенденции рынка недвижимости

Несмотря на то, что рынок недвижимости в Краснодаре несколько замедлил свой рост в 2020 году из-за пандемии COVID-19, эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. Согласно данным агентства недвижимости "Этажи", средняя стоимость квадратного метра жилья в Краснодаре на начало 2021 года составляет около 77 000 рублей. Однако, стоимость может значительно отличаться в зависимости от района и состояния квартиры.

Стоит отметить, что наибольший спрос на рынке недвижимости в Краснодаре наблюдается на 1- и 2-комнатные квартиры, которые идеально подходят для одиноких людей или молодых семей. Средняя цена на 1-комнатную квартиру в Краснодаре составляет около 3,6 млн рублей, на 2-комнатную - около 5,6 млн рублей, на 3-комнатную - около 8,4 млн рублей.

Расчеты

Для того чтобы понять, стоит ли покупать квартиру в Краснодаре, можно провести несложные расчеты. Предположим, что вы рассматриваете покупку 1-комнатной квартиры стоимостью около 3,6 миллиона рублей. При этом вы сможете сдавать эту квартиру в аренду за 20 000 рублей в месяц. Тогда срок окупаемости квартиры составит около 15 лет. Однако, если учесть рост цен на недвижимость, то квартира может окупиться быстрее.

Примеры из практики

Многие люди, которые вложили свои деньги в недвижимость в Краснодаре, получили хороший доход. Например, один из клиентов агентства недвижимости "Краснодарские квартиры" приобрел 2-комнатную квартиру в новостройке на окраине города в 2017 году за 4,5 миллиона рублей. Через три года он продал ее за 6,8 миллиона рублей, получив прибыль более 2,3 миллиона рублей.

Еще один пример - молодая семья из Краснодара приобрела 3-комнатную квартиру на вторичном рынке за 8 миллионов рублей в2015 году. Через несколько лет они решили переехать в другой район города и продали квартиру за 12 миллионов рублей, получив прибыль более 4 миллионов рублей.

Интересная история

Краснодар - город с богатой историей, связанной с разными периодами жизни России. Например, одна из самых старых квартир в Краснодаре находится на улице Красной и была построена еще в начале 20-го века. В этой квартире жила знаменитая русская писательница Марина Цветаева в 1918 году, когда она бежала из Москвы от революции. Сегодня эта квартира является музеем-квартирой, где можно узнать о жизни и творчестве писательницы.

Статистические данные
Согласно статистике на июль 2023 года, средняя цена на 1-комнатную квартиру в Краснодаре составляет 3,9 млн рублей, на 2-комнатную - 5,9 млн рублей, на 3-комнатную - 8,8 млн рублей. При этом, средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет около 95 000 рублей, а во вторичном рынке - около 80 000 рублей.

Вывод

Таким образом, покупка квартиры в Краснодаре может быть выгодным вложением средств. С учетом тенденций рынка недвижимости, статистических данных и примеров из практики, можно сделать вывод, что 1- и 2-комнатные квартиры являются наиболее востребованными и приносят хороший доход при сдаче в аренду или перепродаже. Однако, перед покупкой необходимо тщательно изучить рынок, выбрать подходящий район и состояние квартиры, а также провести расчеты и консультироваться с профессионалами в области недвижимости.

Благодарим https://sk-bauinvest.ru/ за помощь в написании статьи

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-11-2018, 08:15
Как меняется рынок недвижимости
22-05-2020, 19:51
Стоимость аренды квартир в трех крупных городах РФ проанализировал агрегатор ONREALT.RU
22-06-2016, 06:26
Антирекорд рынка недвижимости
21-02-2020, 08:57
Студии стали дороже
10-02-2017, 10:01
Ситуация на рынке недвижимости
25-03-2020, 07:50
Люди скупают недвижимость

Происшествия на дорогах

0
16
Сегодня, 22:33
В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки
0
69
Сегодня, 18:17
В Петербурге в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса
0
78
Сегодня, 14:32
В Кикерино в ДТП пострадала пассажирка отечественного универсала
0
94
Сегодня, 12:35
В Красносельском районе иномарка сбила 13-летнего мальчика на электросамокате
Наверх