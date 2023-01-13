Как купить квартиру и не прогадать: 6 причин оспаривания сделок с недвижимостью

Специалисты «Ассистент Недвижимость СПб» рассказывают о наиболее часто встречающихся причинах оспаривания и последующего признания недействительными сделок с недвижимостью. К сожалению, как показывает практика, покупка долгожданной квартиры зачастую сопряжена с огромными рисками. Именно поэтому, перед заключением сделки необходимо самым тщательным образом изучить юридическую объекта, чтобы через пару месяцев неучтенные наследники или собственники, не оставили вас без жилья и денег.

1. Недееспособность

Признание продавца недееспособным - это, бесспорно, самая популярная причина признания договора купли-продажи ничтожным. В идеальном варианте, факт недееспособности владельца жилья должен проверяться нотариусом, который прежде, чем заверить договор купли-продажи проверяет, не включены ли его стороны в соответствующий реестр. Однако, на практике о недееспособности продавца может стать известно уже после подписания всех документов о продаже.

Так, например, многим юристам знакома ситуация, когда через пару недель или даже месяцев после совершения сделки вдруг объявляются официальные опекуны или родственники пожилого человека, которые заявляют, что владелец квартиры или дома в момент продажи жилья не осознавал, что происходит, на него оказывалось давление и т.д. Далее родственники такого лица обращаются в суд, на период рассмотрения которого, судья выносит решение об аресте спорной недвижимости. Если судебная экспертиза подтвердит, что человек действительно в силу душевного, физического или психического состояния не способен отвечать за свои действия, то сделка в итоге будет признана недействительной.

2. Нарушенные интересы третьих лиц

Договор продажи квартиры может признаваться недействительным, если его условия противоречат, нарушают или ограничивают права других лиц. Например, речь может идти о ситуации, когда один из бывших супругов продал долю в совместно нажитом жилье без согласия второго собственника. Также оспорить сделку могут представители государственных органов, действующие в интересах несовершеннолетний. В частности, если была реализована недвижимость, приобретенная на средства мат.капитала, без выделения в нем «детских» долей.

3. Мошенничество

Причиной недействительности сделки с недвижимостью может стать и банальное мошенничество. Самым ярким примером здесь является продажа квартиры по поддельным документам. К мошенническим действиям также относятся случаи, когда договор подписывает человек, которые фактически не имеет на это полномочий. Например, опекун, который якобы действует в интересах малолетнего, или руководитель юридического лица, в доверенности которого не прописана возможность участия в операциях по отчуждению имущества фирмы.

4. Заключение мнимой сделки

Сделка также может быть оспорена в суде, если в ней присутствуют признаки «мнимости» или «сомнительности». Например, если муж, желая вывести из конкурсной банкнотной массы загородный дом, переписывает его на жену. Мнимыми также признаются процедуры, которые заключаются с целью прикрытия других сделок – подписание соглашение о продаже вместо дарения с целью ухода от уплаты НДФЛ.

5.Требование наследников

Еще одно веское основание для судебного оспаривания сделок с недвижимыми объектами заключается в несогласии с ними наследников. Например, после смерти мужа, его жена продала квартиру, которая была куплена в браке, но спустя месяца в наследство вступили дети от первого брака и предъявили свои права на долю отца.

6. Ошибки, допущенные в процессе оформления сделки

Поводом для обращения в судебные органы также могут стать ошибки, допущенные в процессе оформления сделки. К примеру, речь может идти о неправильном написании персональных данных продавца или покупателя. Неполное или несвоевременное исполнение одной из сторон условий договора.

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