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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали «черных» риэлторов

В Петербурге задержали «черных» риэлторов

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Опубликовал: Вадик Котов
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По данным следствия они могут быть причастны к серии мошеннических хищений квартир.

B результате реализации полученной оперативной информации сотрудники регионального Управления уголовного розыска задержали группу из трех человек, подозреваемых в махинациях с жилой недвижимостью. Два брата, уроженцы Архангельской области, 40-летний Константин и 35-летний Егор стали организаторами преступной схемы. В качестве номинального владельца похищаемой недвижимости братья привлекли в свою группу 41-летнего жителя Петербурга. В 2019 году к Константину через знакомого попал список квартир, которые были наиболее привлекательны для задуманной аферы. Их владельцы либо умерли, либо относились к социально незащищенной категории граждан. Первым объектом злоумышленники избрали квартиру в доме 41 литер Б по Подольской улице. Недвижимость принадлежала государству. На правах социального найма в ней проживал 55-летний мужчина, состоящий на учете в ПНД. Злоумышленники подделали его паспорт и подали документы на приватизацию квартиры. После завершения процедуры квартиру оформили по договору купли-продажи на номинального приобретателя. При этом законный квартирант по-прежнему был прописан и проживал в ней. В дальнейшем квартиру с обременением все-таки продали – риэлтору, специализирующему на торговле «проблемной» недвижимостью. В результате этой аферы государству был причинен ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Спустя месяц, в июле 2019 года, злоумышленники решили повторить отработанную схему. Была выбрана квартира в доме 46 по Рижскому проспекту стоимостью более 6 миллионов рублей. Ее 70-летний хозяин незадолго до этого умер. Был изготовлен поддельный договор купли-продажи, по которому хозяином квартиры становился номинальный приобретатель. Для того, чтобы запутать «биографию» квартиры, ее еще раз, по сути фиктивно, перепродали, сделав собственником одного из братьев. Дальше афера сорвалась. У умершего владельца нашлись родственники, которые не смирились с потерей наследства, подали гражданский иск и выиграли суд, который аннулировал сделки по продаже квартиры.

По факту первого мошенничества в октябре 2019 года следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неустановленных лиц, которое долгое время оставалось нераскрытым. Однако расследуя его, сотрудники полиции выявили историю со второй квартирой и возбудили в марте 2022 года еще одно уголовное дело о мошенничестве.

Спустя месяцы благодаря совместной работы следствия и уголовного розыска злоумышленников все-таки удалось установить и задержать. В ходе обысков по местам их проживания изъяты документы, которые дают основания предполагать причастность задержанных еще к нескольким подобным аферам с недвижимостью.

Все трое участников группы заключены под стражу. Расследование их противоправной деятельности продолжается.

Источник: ГУ МВД
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