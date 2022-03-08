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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » На 35%увеличился спрос на землю в коттеджных поселках под Петербургом

На 35%увеличился спрос на землю в коттеджных поселках под Петербургом

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
По данным ГК Максимум Life Development, за прошедшую зиму спрос на земельные участки в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом вырос на 35% по сравнению с

По данным ГК Максимум Life Development, за прошедшую зиму спрос на земельные участки в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом вырос на 35% по сравнению с предыдущей зимой.

Основной объем сделок на загородном рынке пришелся на январь и февраль, когда установилась более комфортная погода для посещения коттеджных поселков и осмотра участков.

В последнюю неделю февраля выросло количество целевых запросов на земельные участки – клиенты настроены на быстрое приобретение активов, а не длительные беседы в офисах продаж с прицелом на будущее. При этом сформировался определенный отложенный спрос на весну.

Более половины запросов клиентов приходится на земельные участки с подрядом – их интересуют готовые домовладения в поселках с комплексным освоением территории. Это один из итогов развития загородного рынка в период пандемии – по прогнозу Максимум Life Development, тренд будет и дальше набирать обороты.

Покупатели выбирают готовый продукт по нескольким причинам: экономия времени и сил, которые в течение нескольких лет тратятся на контроль строительства дома, фиксированная цена, защищающая от подорожания материалов, отсутствие влияния инфляции, жизнь в поселке, выполненном в едином архитектурном стиле, стоимость собственного дома на уровне 2-3-комнатной квартиры меньшей площади.

- В связи с нынешними событиями покупатели уже сейчас озабочены тем, где провести лето. Поэтому вариант возведения собственного дома за 3-4 месяца в благоустроенном коттеджном поселке видится им наиболее оптимальным. К тому же это реальная инвестиция в период турбулентности на финансовых рынках, - говорит генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. – Нынешний год можно сравнить с первым пандемийным годом. Правда, тогда спрос начал расти в первые майские праздники, а сейчас активность покупателей заметна уже в конце зимы – начале весны. Но акцент в настоящий момент на земельные участки с домами – в предыдущие годы люди столкнулись с самостоятельной стройкой и поняли, что зачастую это неудобно. Кроме того, в кризисное время участки с подрядом, находящиеся в коттеджных поселках с комплексным благоустройством, являются для рынка и застройщиков драйвером роста.

Прошедшей зимой стоимость земельных участков в коттеджных поселках под Петербургом, по данным ГК Максимум Life Development, выросла на 15% по сравнению с предыдущим зимним периодом. Хотя, как правило, для зимы увеличение цены на землю не характерно.

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Под управлением холдинга находится 15 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 550 га. Максимум Life Development реализовывает проекты во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском и Тосненском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек.

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