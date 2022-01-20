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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » ГК «Максимум Лайф Девелопмент»: что окажет влияние на рост стоимости земельных участков под Петербургом

ГК «Максимум Лайф Девелопмент»: что окажет влияние на рост стоимости земельных участков под Петербургом

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
ГК «Максимум Лайф Девелопмент»: что окажет влияние на рост стоимости земельных участков под Петербургом

По прогнозу группы компаний «Максимум Лайф Девелопмент» (управляет 15 коттеджными поселками), стоимость земельных участков в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом в 2022 году вырастет до 20% по сравнению с 2021 годом.

В 2021 году, по данным группы, цена участков в поселках по отношению к 2020 году увеличилась на 35%.

На рост стоимости земельных участков в нынешнем году будут оказывать влияние следующие факторы:

Высокие ожидания от рынка со стороны собственников земель и загородных девелоперов, которые готовы выводить новые проекты и предлагать поселки в высокой степени готовности элементов благоустройства и инфраструктуры;

Действующие ограничения на путешествия – спрос на отдых и качественные условия проживания за городом останется высоким;

Резко выросшая в цене городская недвижимость, что стало следствием смещения спроса в сторону загородных объектов, не сильно отличающихся в стоимости;

Развитие ипотечных продуктов для загородной недвижимости;

Рост интереса со стороны инвесторов, которые готовы приобретать земельные участки с построенными домами для дальнейшей сдачи в аренду – доля таких сделок может превысить 15%;

Наличие ограниченного предложения в привлекательных локациях.

- Сейчас объемы продаж у загородных девелоперов стабилизировались: нет бурного роста, но и серьезного падения числа клиентов также не наблюдается. Например, в 2021 году мы увеличили продажи участков в коттеджных поселках на 5%, - отмечает генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. – На дальнейшее развитие загородного рынка может повлиять активное участие государства. В частности, необходимо включение земель коттеджных поселков в границы населенных пунктов – покупатели в этом случае получат статус ИЖС для своих домов, возможность прописаться в них и доступ к социальным услугам. Кроме того, государство может брать на себя обязательства по комплексному развитию инфраструктуры, прилегающей к поселкам, – как сетей, так и социальных объектов. Если это произойдет, то сегмент загородной недвижимости ждет колоссальный бум.

В ГК «Максимум Лайф Девелопмент» считают, что в коттеджных поселках, расположенных в радиусе 15-20 км от Санкт-Петербурга, вырастет спрос на земельные участки с готовыми домами – покупателей все больше привлекают проекты малоэтажных загородных комплексов. Участки без подряда девелоперы будут предлагать в поселках, которые находятся на расстоянии более 50 км от города.

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Под управлением холдинга находится 15 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 321 га. Максимум Life Development реализовывает проекты во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском и Тосненском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек.

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