Повышенный интерес к участкам с построенными домами отмечают девелоперы

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ и ДОМ.РФ, за городом хотят жить 68% российских семей, но лишь 8% из этого числа готовы самостоятельно построить загородный дом, напоминает ГК «Максимум Life Development». По данным компании, сейчас 90% покупателей загородной недвижимости в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом отдают предпочтение участкам с готовыми домами. Подобных запросов было менее 50% еще год назад.

Покупатели заявляют о желании купить земельные участки с уже построенными домами в 1-2 этажа из железобетонных конструкций площадью 70-250 кв. м. В числе требований также – большие стеклянные окна и террасы, плоская эксплуатируемая кровля с возможностью размещения зоны отдыха, предчистовая или чистовая отделка. Сегодня стоимость дома 70-80 кв. м и среднего земельного участка площадью 8 соток на первичном или вторичном рынке Северной столицы сопоставима часто с ценой 1-комнатной квартиры.

Еще несколько факторов влияют на желание покупателей стать владельцами земельных участков с готовыми домами. Это сроки возведения объектов (от момента заключения сделки до сдачи дома около 1-3 месяцев), резкое повышение в 2021 году цен на стройматериалы, расширение доступности финансовых инструментов, таких как ипотечные программы на загородную недвижимость.