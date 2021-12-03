ента новостей

22:29
Фестиваль пространственных и временных искусств «РОТОНДА»
22:22
Премьер-министр Пакистана назвал массовые убийства «днем позора» страны
22:19
Флойд Мейвейзер прилетит в Санкт-Петербург
22:16
Повышенный интерес к участкам с построенными домами отмечают девелоперы
15:26
В Петербурге задержали «автоугонщиков»
15:23
в Лондоне нападение на автобус с празднующими Хануку признано преступлением на почве ненависти
15:14
Немецкие военные чествовали уходящего канцлера Ангелу Меркель проводами в стиле панк-рок
13:06
Выставка «Гэндзи-моногатари»
13:00
В Германии обнаружены новые случаи заражения COVID-19 «Омикрон»
12:51
В Ленобласти житель Ставрополья на камеру смартфона сделал «харакири»
09:43
Вишневский о вакцинации
09:19
QR-коды в транспорте будут
08:27
Финляндия пока подождет
16:40
Определены победители Всероссийского педагогического диктанта – 2021 «Как думают дети»
16:37
В Ленобласти мигранты избили двоих полицейских
16:27
Китайские хакеры взламывают оборонные и технические компании США
16:20
Сексуальное насилие и ограничения на аборты в Парагвае разжигают эпидемию детской беременности
16:08
В Петербурге полицейскими раскрыто многомиллионное хищение денег со счетов граждан
16:03
Питерский суд не берет во внимание указание главы СКР по делу погибшего Артема Васильева
11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
11:12
Индия официально отменяет противоречивые законы о сельском хозяйстве после года протестов
11:09
Невакцинированные в Германии скоро могут столкнуться с еще более жесткими ограничениями на Covid-19
11:04
Алек Болдуин: «Я не нажимал на курок» на съемочной площадке «Ржавчины»
10:02
Петербургский МРОТ
09:35
Деньги внезапно находятся
08:35
Избран новый омбудсмен
23:39
После поражения от «Северстали» СКА скромно обыграл минское «Динамо»
16:52
Организаторы Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум» подвели итоги
11:41
В Ленобласти пенсионер перевел лжепрокурору около 100 тысяч рублей
11:32
Боевое знамя вручено отдельной авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Повышенный интерес к участкам с построенными домами отмечают девелоперы

Повышенный интерес к участкам с построенными домами отмечают девелоперы

0
19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Повышенный интерес к участкам с построенными домами отмечают девелоперы

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ и ДОМ.РФ, за городом хотят жить 68% российских семей, но лишь 8% из этого числа готовы самостоятельно построить загородный дом, напоминает ГК «Максимум Life Development». По данным компании, сейчас 90% покупателей загородной недвижимости в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом отдают предпочтение участкам с готовыми домами. Подобных запросов было менее 50% еще год назад.

Покупатели заявляют о желании купить земельные участки с уже построенными домами в 1-2 этажа из железобетонных конструкций площадью 70-250 кв. м. В числе требований также – большие стеклянные окна и террасы, плоская эксплуатируемая кровля с возможностью размещения зоны отдыха, предчистовая или чистовая отделка. Сегодня стоимость дома 70-80 кв. м и среднего земельного участка площадью 8 соток на первичном или вторичном рынке Северной столицы сопоставима часто с ценой 1-комнатной квартиры.

Еще несколько факторов влияют на желание покупателей стать владельцами земельных участков с готовыми домами. Это сроки возведения объектов (от момента заключения сделки до сдачи дома около 1-3 месяцев), резкое повышение в 2021 году цен на стройматериалы, расширение доступности финансовых инструментов, таких как ипотечные программы на загородную недвижимость.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-10-2021, 08:55
Кто скупает жилье?
1-12-2012, 09:04
На рынке загородной недвижимости количество предложений заметно выросло
21-12-2012, 08:02
Таунхаусы стали пользоваться спросом
10-02-2017, 10:01
Ситуация на рынке недвижимости
21-11-2018, 08:15
Как меняется рынок недвижимости
9-08-2017, 10:02
Росреестр провел консультации по вопросам учёта земель и земельных участков

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
228
Вчера, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
229
1-12-2021, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
0
191
30-11-2021, 15:17
Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода
0
459
22-11-2021, 10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
Наверх