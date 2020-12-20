Как приобрести квартиру в новостройке?

Квартира в новостройке — мечта многих. Но путь к её приобретению связан с множеством подводных камней. К приобретению недвижимости стоит отнестись ответственно. Свой выбор нужно остановить на надёжном застройщике и правильно построить отношения с ним.
Выбор застройщика
Как правило, первый шаг — выбор жилого комплекса и застройщика. Важно не вложить свои деньги в долгострой или проект со значительными недоработками. Благодаря доступному Интернету сейчас есть возможность узнать большую часть данных онлайн.
Также при выборе застройщика следует обращать внимание на следующие нюансы:
- Срывы сроков. Есть обстоятельства, которые не зависят от девелоперов, и заставляют их отклониться от принятого графика. Но чаще всего при задержке сдачи объектов виноват всё-таки застройщик. В любом случае участники долевого строительства должны быть заранее проинформированы о переносе сроков. Если девелопер постоянно выполняет обязательства с опозданием, стоит задуматься, вкладываться ли в такое строительство.
- Отсутствие обновлённых документов о сдаче работ на портале компании.
- Иногда появляется возможность оценить стройплощадку будущего дома. Если на ней не наблюдается активных строительных операций, это тоже должно насторожить.
- Документы на сайте компании, касающиеся разрешения на строительство, отношений с кредитными организациями, контрагентами. Если девелопер аккредитован у авторитетных банков, это подтверждает его хорошую репутацию.
Оформление договора
После того, как выбор сделан, с застройщиком необходимо подписать контракт. В идеале лучше обратиться за помощью к юристу. Он изучит договор, выявит возможные подводные камни.
В зависимости от оформляемых документов существуют такие разновидности приобретения недвижимости:
- Долевое участие. Контракт заключается с самим девелопером.
- Уступка права. Фактически права на недвижимость переходят от соинвестора или собственника, перепродающего её.
- Приобретение по договору, заключённому с жилищно-строительным кооперативом. Он представляет собой сообщество потенциальных собственников квадратных метров.
При долевом участии и уступке права обязательна государственная регистрация. Передача средств должна производиться только после неё и заключения договора. После этого остаётся ждать, когда завершатся все этапы строительства.
Получение квартиры
После того, как строительство завершено и застройщик заручился необходимыми разрешительными документами от контролирующих инстанций, будущих жильцов приглашают для осмотра квартир и подписания акта приёмки-передачи.
Необходимо тщательно оценить соответствие объекта нормативам, а также обещанным застройщиком характеристикам. Нужно оценить помещения общего пользования, убедиться, что площадь квартиры соответствует заявленной, в порядке сантехника и т. д. Лучший вариант — пригласить на осмотр будущего жилья профессионалов, обладающих юридическими знаниями и специальной аппаратурой для замера важнейших параметров.