Как приобрести квартиру в новостройке?

Квартира в новостройке — мечта многих. Но путь к её приобретению связан с множеством подводных камней. К приобретению недвижимости стоит отнестись ответственно. Свой выбор нужно остановить на надёжном застройщике и правильно построить отношения с ним.

Выбор застройщика

Как правило, первый шаг — выбор жилого комплекса и застройщика. Важно не вложить свои деньги в долгострой или проект со значительными недоработками. Благодаря доступному Интернету сейчас есть возможность узнать большую часть данных онлайн.

Также при выборе застройщика следует обращать внимание на следующие нюансы:

Срывы сроков. Есть обстоятельства, которые не зависят от девелоперов, и заставляют их отклониться от принятого графика. Но чаще всего при задержке сдачи объектов виноват всё-таки застройщик. В любом случае участники долевого строительства должны быть заранее проинформированы о переносе сроков. Если девелопер постоянно выполняет обязательства с опозданием, стоит задуматься, вкладываться ли в такое строительство.

Отсутствие обновлённых документов о сдаче работ на портале компании.

Иногда появляется возможность оценить стройплощадку будущего дома. Если на ней не наблюдается активных строительных операций, это тоже должно насторожить.

Документы на сайте компании, касающиеся разрешения на строительство, отношений с кредитными организациями, контрагентами. Если девелопер аккредитован у авторитетных банков, это подтверждает его хорошую репутацию.

Оформление договора

После того, как выбор сделан, с застройщиком необходимо подписать контракт. В идеале лучше обратиться за помощью к юристу. Он изучит договор, выявит возможные подводные камни.

В зависимости от оформляемых документов существуют такие разновидности приобретения недвижимости:

Долевое участие. Контракт заключается с самим девелопером.

Уступка права. Фактически права на недвижимость переходят от соинвестора или собственника, перепродающего её.

Приобретение по договору, заключённому с жилищно-строительным кооперативом. Он представляет собой сообщество потенциальных собственников квадратных метров.

При долевом участии и уступке права обязательна государственная регистрация. Передача средств должна производиться только после неё и заключения договора. После этого остаётся ждать, когда завершатся все этапы строительства.

Получение квартиры

После того, как строительство завершено и застройщик заручился необходимыми разрешительными документами от контролирующих инстанций, будущих жильцов приглашают для осмотра квартир и подписания акта приёмки-передачи.

Необходимо тщательно оценить соответствие объекта нормативам, а также обещанным застройщиком характеристикам. Нужно оценить помещения общего пользования, убедиться, что площадь квартиры соответствует заявленной, в порядке сантехника и т. д. Лучший вариант — пригласить на осмотр будущего жилья профессионалов, обладающих юридическими знаниями и специальной аппаратурой для замера важнейших параметров.