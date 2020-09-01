На что обратить внимание при съеме квартиры

Если вы решили арендовать квартиру самостоятельно без помощи агентов, то следует знать, на что нужно обратить внимание. Особенно если вы занимаетесь этим впервые, иначе есть большая вероятность попасть в неприятную ситуацию. Снимать жилье можно на самостоятельно, например, это может быть аренда квартир в Санкт-Петербурге без посредников.

Сравните цены

Например, вам понравилось объявление о том, что сдаётся квартира за определенную цену. Не спешите сразу откликаться именно на это объявление. Возможно данную квартиру уже сдали, о чём вы узнаете, если обратитесь по указанным контактам. Также нужно рассмотреть и другие варианты, чтобы понимать адекватна ли цена на аренду. Проверьте рынок в целом. Просмотрите все объявления, обратитесь по указанным контактам. Таким образом вы будете понимать, какое жильё сколько стоит.

Опасайтесь недобросовестных людей

Зачастую при съёме квартиры всё происходит через риэлторов. Но если вы решили заниматься арендой квартиры самостоятельно, то всё равно придется иметь дело с людьми. Иногда мошенники говорят, что они сдают квартиру, и предлагают посмотреть её, предоставляя только фотографии и предлагая после оплаты дать вам ключи и адрес. Такого быть не должно. Скорее всего, это обман. Сотрудничать нужно с теми людьми, которые готовы показать вам жильё в реальности.

Проверяйте документы

Допустим, вы уже выбрали квартиру и думаете, что самая тяжелая часть в поиске завершена. На самом деле нужно проверить еще и документы. Они должны показывать, что у сдающего есть право собственности на жилплощадь и оплачены все коммунальные платежи.

Осмотрите и квартиру

Посмотреть на квартиру нужно до того, как будет подписан договор. Проверьте абсолютно всё: бытовую технику, исправность коммуникаций, электропроводку, газовые сообщения. Посмотрите, в каком состоянии находится мебель. Всё это нужно записать в официальном документе о том, что вам передаётся в пользование имущество. Если подробной записи нет, а только имеется общая формулировка, что всё находится в хорошем состоянии, то откажитесь от такой квартиры. Должна быть фиксация всех деталей.

Прочитайте договор

Перед подписанием договора его нужно прочитать. Посмотрите, верно ли указаны все данные. Также в договоре должно быть прописано, как часто собственник жилья может приходить в квартиру для проверки. В договоре должно быть прописано, имеете ли вы право брать с собой животных.

Смотрите на человека

Даже если квартира понравилась, следует обратить внимание на владельца. Человеческий фактор всегда имеет место быть. Например, произошла какая-либо поломка, и как в таком случае будет решаться этот момент. Некоторые люди, сдающие квартиру, очень часто то вмешиваются в личное пространство людей. Такого быть не должно.