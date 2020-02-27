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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Одним «Лахта Центром» не ограничится: Смольный рассмотрит возможность высотной застройки Петербурга

Одним «Лахта Центром» не ограничится: Смольный рассмотрит возможность высотной застройки Петербурга

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Опубликовал: demidov
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Фото:
vk.com
Администрация Северной столицы пересмотрит правила, регулирующие этажность строящихся объектов на территории города.

Петербургские власти намерены дать зеленый свет девелоперам, в планах которых – строительство небоскребов. В конце прошлой недели Смольный объявил о предстоящих изменениях в «Правилах землепользования и застройки». Акцент – на увеличении предельной высотности объектов в черте мегаполиса. Сейчас допустимый порог равен 40 метрам, «выпуклость» отдельных доминант предусматривает 75 метров. Проекты, не соответствующие заданным параметрам, бракуются еще на стадии рассмотрения.
Именно поэтому в Северной столице сегодня всего один объект, который можно отнести к категории небоскребов – это «Лахта Центр». Высота здания - 462 метра. Да и его строительство было окружено многочисленными спорами. В результате чего возведение газпромовской башни перенесли с Охтинского мыса в Приморский район.
Между тем, девелоперов, готовых инвестировать в высотную застройку в Петербурге хватает. Проектные предложения включают возведение жилых комплексов, апарт-отелей, зданий под офисы. Известная IT-компания изъявила желание построить на северо-западе 54-метровый бизнес-центр за 6 млрд рублей. Однако из-за превышения нормы на 14 метров реализация проекта оказалась под вопросом. Из-за чересчур консервативной политики петербургских властей не удалось воплотить в жизнь многие перспективные идеи. Долгое время компания «Зингер Девелопмент» пытается согласовать с городом строительство жилого квартала под названием «Залив островов» в акватории Невской губы. По задумке авторов, футуристический мини-городок, по дорогам которого будет курсировать электротранспорт, должен расположиться на искусственно-намытой территории. В планах архитекторов – в том числе и высотные здания. Безопасность подобного строительства подтвердили ученые-гидротехники, но пока проект не получил поддержки властей.
В большинстве случаев причиной отказа служат опасения чиновников нарушить исторический облик Северной столицы. Впрочем, как говорят эксперты, такие рассуждения – это уже стереотип прошлого. Разумное возведение небоскребов поможет не только разнообразить архитектурные виды Петербурга, но и повысить его туристическую привлекательность. «Архитектурные доминанты должны быть интересными и по форме, и по пространственному развитию, создавать новые видовые точки. Такой опыт широко распространен в Европе, Америке, Азии. В Нью-Йорке, Гонконге, Дубае небоскребы не только служат средоточием деловой активности, но и выполняют роль местных достопримечательностей, на которые приезжают посмотреть туристы со всего света», – уверяет директор компании «Леонтьевский мыс» Игорь Оноков.
Кроме того, в Петербурге созрела необходимость строительства интересных высотных зданий на «периферии». Центральная часть города сегодня буквально задыхается от обилия офисов. Это создает серьезную нагрузку на транспортную сеть, в результате чего пробки в часы пик растягиваются на километры. Решить эту проблему помогло бы возведение в разных районах объектов наподобие «Лахта Центра», которые могут стать сосредоточением деловой жизни Петербурга.
На какую высоту можно будет рассчитывать петербургским застройщикам, станет известно в конце осени. До 10 марта чиновники принимают предложения о желаемых корректировках, затем стартуют публичные слушания и только в ноябре Смольный огласит обновленный свод правил. Остается лишь надеяться, что изменения станут импульсом для архитектурного развития Северной столицы, и в скором будущем ансамбли из небоскребов станут частью городского ландшафта.

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