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Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу: лучшие маршруты и гиды

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Опубликовал: Алексей Морозов
Фото:
Freepik
Ищете идеальные маршруты для знакомства с Санкт-Петербургом? В нашей статье расскажем о самых увлекательных маршрутах по городу, которые откроют вам его атмосферу и истории. Узнайте, какие гиды

Знакомство с российской северной столицей должно начинаться с осмотра достопримечательностей. Именно так можно ощутить уникальную атмосферу города, его прошлое и настоящее. Любая обзорная экскурсия по Петербургу должна проходить в удобном формате — в сопровождении гида, в составе туристической группы или в формате аудиоэкскурсии. Итак, с чего начать знакомство с городом на Неве и как построить оптимальные маршруты?

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие маршруты

Увидеть Петербург — это прогуляться по Невскому проспекту, посетить музеи, полюбоваться памятниками, крепостями и соборами. Однако, важно выбрать удобное направление и выстроить подходящий маршрут.

Что можно посмотреть сразу:

  1. Петропавловскую крепость.

  2. Политическую царскую тюрьму России.

  3. Великокняжескую усыпальницу.

  4. Стрелку Васильевского острова.

  5. Ростральные колонны.

  6. Дворцовый мост.

Для первого знакомства с городом можно остановиться на посещении главных значимых достопримечательностей.

Осмотр Петропавловской крепости

Построенная для обороны города от шведов крепость ни разу не использовалась по назначению. Она стала тюрьмой для тогдашних «предателей родины», принимала в своих стенах Максима Горького, опального царевича Алексея и стала последним пристанищем правителей династии Романовых. Например, в Великокняжеской усыпальнице похоронены известные цари от Петра Первого до Александра III.

На территорию известного бастиона вход свободный. Там же есть пляж и смотровая площадка, откуда можно любоваться Дворцовым мостом, Зимним дворцом и Ростральными колоннами. На территории есть музеи и интересный объект — политическая царская тюрьма (находится в Трубецким бастионе).

Главная площадь Петербурга

Именно так называют питерские гиды территорию вдоль Невы, которая начинается у подножья Зимнего дворца и заканчивается возле Петропавловской крепости и Стрелки на Васильевском острове. Очевидно, что обзорная экскурсия по Питеру немыслима без похода на Стрелку — восточный мыс, разделяющий главную реку Санкт-Петербурга на два рукава.

Стрелка Васильевского острова — это романтическое место, где любят фотографироваться молодожены. Здесь же можно полюбоваться Ростральными колоннами, которые когда-то были маяками. Рядом со Стрелкой находится необычный музей Кунсткамера (вход платный, из-за больших очередей лучше приходить к открытию). Он привлекает туристов специфичными артефактами: телескопами, коллекцией зубов подчиненных Петра I.

Дворцовый мост известен всем жителям России. Это уникальная инженерная конструкция, отраженная в кинематографе и на печатной продукции. Кстати, Нева — единственный выход в Балтику. Поэтому ночью, когда мост разведен, по реке проходят крупные суда.

Выбор формата экскурсии

Санкт-Петербург можно осматривать бесконечно, постоянно открывать для себя новые неизученные локации или заново знакомиться с известными местами.

Какой формат экскурсий можно выбрать:

  • групповой в сопровождении экскурсовода;

  • индивидуальный с гидом;

  • самостоятельно исследовать город с помощью карты;

  • аудиоэкскурсия.

В любом случае маршрут экскурсии по Петербургу должен быть удобным и эргономичным. Например, можно стартовать от Петропавловской крепости и идти к Зимнему дворцу.

Рекомендации для туристов

Перед выбором формата экскурсии необходимо решить, что вы хотите увидеть в Петербурге и насколько ограничены во времени. Оптимальный вариант — аудиогид по Санкт-Петербургу. Подобный сервис предлагает компания Trimoti, и он точно подходит для всех. В качестве бонуса вы получаете сувенирную карту. Все, что нужно сделать — это скачать приложение и отсканировать QR-код с карты. Такие экскурсии индивидуальны и подходят для многоразового использования. Обращайтесь в Trimoti и исследуйте Петербург в самом удобном формате!

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