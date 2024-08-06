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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 11 » Какой выбрать трубогиб для медных труб кондиционера

Какой выбрать трубогиб для медных труб кондиционера

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Какой лучше выбрать трубогиб для медных трубок кондиционера, и советы по применению.

Инструменты для гибки отличаются по своим конструкциям и техническим характеристикам. При выборе важно использовать устройство, соответствующее необходимым параметрам изгиба, чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации труб.

Ручные типы трубогибов медных трубок для кондиционера можно легко транспортировать до места работы, и они не зависят от источников электропитания. Данные приборы делятся на следующие типы:

  • Пружинные – просты по своей структуре и обладают небольшим весом, изготавливаются из высокопрочных стальных материалов. Выполнены в виде плотных упругих витков, пружина подбирается исходя из размера трубок.

Для получения необходимого угла изгиба требуется приложить определенный уровень сил. Являются экономичными приспособлениями, хорошо подходят для изгибания небольших трубок и компонентов с тонкими стенками.

  • Рычажные – отличаются своей способностью к максимальному углу изгиба в 90 градусов. Оснастка включает в себя 2 рычага, один с башмаком, а второй с шаблоном для гибки.

Не требуют особых усилий при использовании. Обеспечивают точное выставление угла изгиба за счет специальной разметки на обоих рычагах, подходят для небольших труб.

  • Арбалетные – внешне схожи с арбалетом, за счет чего и получили свое название. Механическое воздействие осуществляется с помощью метода прямого давления, а подача происходит за счет гидроцилиндра – это позволяет обрабатывать трубы с большим размером.

Могут использоваться на производстве, не требующем высокой производительности, или для собственного применения. Они также способствуют получению максимального угла изгиба 90 градусов, а работа с приборами требует определенных навыков.

Как пользоваться трубогибом для медных труб

Ввиду своих особенностей, перечисленные разновидности инструмента для гибки отличаются способами обработки трубок. Нужно учитывать, что для конкретных задач подбирается определенный тип механизма для предупреждения поломок трубопровода.

Применение пружинного типа

Данный прибор характеризуется достаточно простым использованием, метод применения заключается в следующем:

  • На трубу с соответствующим размером широким концом надевается пружина.
  • С помощью приложенной физической силы на пружину, трубка деформируется на нужный угол.
  • После этого пружина извлекается с той стороны, откуда и надевалась.

Изделия удобны для решения технических задач даже при использовании в узких пространствах.

Применение рычажного типа

Чтобы сгибать медные трубки с помощью данного приспособления, необходимо:

  • Развести рычаги по разным сторонам, положив трубу в шаблон для гибки.
  • Зафиксировав трубку поставить рычаг с башмаком.
  • Медленно сводить ручки, чтобы осуществить требуемое сгибание.

Для монтажа можно выбирать трубы диаметром от 6 мм.

Применение арбалетного типа

Данные приспособления комплектуются сменяемыми насадками для различных углов гибки и сечений трубок до 22 мм. Чтобы осуществить деформирование медных компонентов, следует:

  • Выбрать перекладину с подходящими к трубке упорами и закрепить ее на ручке, при этом упоры должны быть повернуты к толкателю.
  • Взять колодку, соответствующую размеру трубки, установив на толкателе.
  • Поместить трубу в выемку упоров и нажать несколько раз на рукоятку с храповым механизмом, пока колодка плотно не войдет в выемку.
  • Нажимая на рукоятку, гнуть трубку до необходимого угла. По завершению операций, для извлечения трубы нужно оттянуть рукоятку от корпуса до упора и вручную отвести колодку.

При необходимости после успешной гибки можно смазывать зубчатые рейки тонким слоем смазки.

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