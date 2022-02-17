Гибка металлов: способы и применение

Металлопластические процессы и обработка металлических материалов — это не только резка, механическая обработка, нарезание резьбы, шлифование или сварка. Гибка листового металла СПб также важна, поскольку она применяется к черным, алюминиевым, оцинкованным, кислотостойким, медным или алюмоцинковым листам. По сравнению с другими видами металлообработки гибка — это не процесс создания полуфабрикатов.
Способы гибки листа
Сегодня металлические листы изгибаются тремя различными способами, которые немного отличаются по объему работы, эффективности, качеству и стоимости процесса. Итак, речь идет о:
- гибке на прессах,
- гибке на вальцах,
- гибке волочением.
Например, в первом методе есть три важных этапа исполнения изгиба. Это фаза упругого изгиба, фаза пластического изгиба и так называемая фаза закрепления изгиба. Однако, независимо от выбранного метода, всегда для максимальной точности, следует выбирать методики, основанные на использовании станков с ЧПУ. Автоматизированные системы и проектирование CAD / CAM обеспечивают исключительную точность даже при создании продуктов целыми сериями! Услуги в этой сфере предоставляют все больше и больше компаний.
Технологические параметры гибки
Даже при автоматизированных процессах гибки листового металла важно определить технологические параметры процесса, чтобы получить эффект, изложенный в проектном исследовании. Вот почему металлообрабатывающие компании должны нанимать высокоспециализированных рабочих с обширными знаниями в области строительства и материаловедения. Важно определить:
- ширину изгибаемого объекта,
- площадь выступа прессуемой заготовки,
- толщину изгибаемого листа,
- удельное давление,
- изгибающую силу при сжатии,
- силу свободного изгиба,
- предел текучести или предел прочности.
Когда можно использовать гибку листов?
Гибка листового металла — это процесс с практически неограниченными возможностями применения. Сегодня с его помощью можно изготавливать строительные профили, металлоконструкции, элементы машин и устройств, корпуса бытовой техники, а также различные компоненты технологических линий, автомобилей, самолетов и других транспортных средств. Поэтому гибка листового металла важна как при подготовке полуфабрикатов для дальнейшего производства, так и при сборке готовых изделий, например, на строительной площадке. Заказы в мастерские по металлообработке размещают как малые, так и крупные предприятия.