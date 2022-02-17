ента новостей

09:58
Что с пособием по безработице?
09:16
Как сохранить накопления?
21:50
Вторая победа над сборной Дании вывела нашу хоккейную сборную в полуфинал Олимпиады
09:28
Запад продолжает «истерить»
09:06
Заболеваемость упала
08:36
Иммунитет 100%?
20:37
Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева
13:16
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны
13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
10:42
С Жириновским все серьезно
10:12
Что с вкладами?
09:05
«Омикрон» учебе не помеха
13:51
Пападакис и Сизерон выиграли турнир танцоров на зимней Олимпиаде, Синицына и Кацалапов – вторые
11:40
Милонов против праздника 14 февраля
09:41
Болеют даже руководители
09:26
Как поведут себя активы
21:52
Иван Федотов начал пропускать на Олимпиаде, и сборная России проиграла в овертайме
11:19
Зачем ограничивать наличные?
10:32
Привились 3,4 млн человек
09:53
Кто если не Путин?
13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
13:07
В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
13:05
В Петербурге группа автоугонщиков предстанет перед судом
12:46
ФК «Зенит» одерживает вторую победу на Кубке Атлантики
12:39
Принц Чарльз во второй раз диагностировали Covid-19
12:35
Начальник полиции Лондона Крессида Дик ушла в отставку после серии скандалов
12:15
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 4-х миллионов рублей
09:49
Чем займутся в петербургском отделении МИД?
09:19
Почему выходит такая зарплата?
08:22
Заболеваемость находится на пике
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Производство » Гибка металлов: способы и применение

Гибка металлов: способы и применение

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Металлопластические процессы и обработка металлических материалов — это не только резка

Металлопластические процессы и обработка металлических материалов — это не только резка, механическая обработка, нарезание резьбы, шлифование или сварка. Гибка листового металла СПб также важна, поскольку она применяется к черным, алюминиевым, оцинкованным, кислотостойким, медным или алюмоцинковым листам. По сравнению с другими видами металлообработки гибка — это не процесс создания полуфабрикатов.

Способы гибки листа

Сегодня металлические листы изгибаются тремя различными способами, которые немного отличаются по объему работы, эффективности, качеству и стоимости процесса. Итак, речь идет о:

  • гибке на прессах,
  • гибке на вальцах,
  • гибке волочением.

Например, в первом методе есть три важных этапа исполнения изгиба. Это фаза упругого изгиба, фаза пластического изгиба и так называемая фаза закрепления изгиба. Однако, независимо от выбранного метода, всегда для максимальной точности, следует выбирать методики, основанные на использовании станков с ЧПУ. Автоматизированные системы и проектирование CAD / CAM обеспечивают исключительную точность даже при создании продуктов целыми сериями! Услуги в этой сфере предоставляют все больше и больше компаний.

Технологические параметры гибки

Даже при автоматизированных процессах гибки листового металла важно определить технологические параметры процесса, чтобы получить эффект, изложенный в проектном исследовании. Вот почему металлообрабатывающие компании должны нанимать высокоспециализированных рабочих с обширными знаниями в области строительства и материаловедения. Важно определить:

  • ширину изгибаемого объекта,
  • площадь выступа прессуемой заготовки,
  • толщину изгибаемого листа,
  • удельное давление,
  • изгибающую силу при сжатии,
  • силу свободного изгиба,
  • предел текучести или предел прочности.

Когда можно использовать гибку листов?

Гибка листового металла — это процесс с практически неограниченными возможностями применения. Сегодня с его помощью можно изготавливать строительные профили, металлоконструкции, элементы машин и устройств, корпуса бытовой техники, а также различные компоненты технологических линий, автомобилей, самолетов и других транспортных средств. Поэтому гибка листового металла важна как при подготовке полуфабрикатов для дальнейшего производства, так и при сборке готовых изделий, например, на строительной площадке. Заказы в мастерские по металлообработке размещают как малые, так и крупные предприятия.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-03-2016, 21:27
Выбор компании, предоставляющей услуги металлообработки
18-09-2016, 00:43
Инновационные способы металлообработки
26-08-2020, 17:06
Поковка металлов
6-10-2020, 14:19
Металлообработка: где найти надежного поставщика услуги?
14-01-2014, 13:56
Это интересно знать: плазменная резка металла
19-04-2019, 17:39
Прокатное оборудование для резки металлов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
389
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
482
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
468
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
929
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх