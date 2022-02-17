Гибка металлов: способы и применение

Металлопластические процессы и обработка металлических материалов — это не только резка, механическая обработка, нарезание резьбы, шлифование или сварка. Гибка листового металла СПб также важна, поскольку она применяется к черным, алюминиевым, оцинкованным, кислотостойким, медным или алюмоцинковым листам. По сравнению с другими видами металлообработки гибка — это не процесс создания полуфабрикатов.

Способы гибки листа

Сегодня металлические листы изгибаются тремя различными способами, которые немного отличаются по объему работы, эффективности, качеству и стоимости процесса. Итак, речь идет о:

гибке на прессах,

гибке на вальцах,

гибке волочением.

Например, в первом методе есть три важных этапа исполнения изгиба. Это фаза упругого изгиба, фаза пластического изгиба и так называемая фаза закрепления изгиба. Однако, независимо от выбранного метода, всегда для максимальной точности, следует выбирать методики, основанные на использовании станков с ЧПУ. Автоматизированные системы и проектирование CAD / CAM обеспечивают исключительную точность даже при создании продуктов целыми сериями! Услуги в этой сфере предоставляют все больше и больше компаний.

Технологические параметры гибки

Даже при автоматизированных процессах гибки листового металла важно определить технологические параметры процесса, чтобы получить эффект, изложенный в проектном исследовании. Вот почему металлообрабатывающие компании должны нанимать высокоспециализированных рабочих с обширными знаниями в области строительства и материаловедения. Важно определить:

ширину изгибаемого объекта,

площадь выступа прессуемой заготовки,

толщину изгибаемого листа,

удельное давление,

изгибающую силу при сжатии,

силу свободного изгиба,

предел текучести или предел прочности.

Когда можно использовать гибку листов?

Гибка листового металла — это процесс с практически неограниченными возможностями применения. Сегодня с его помощью можно изготавливать строительные профили, металлоконструкции, элементы машин и устройств, корпуса бытовой техники, а также различные компоненты технологических линий, автомобилей, самолетов и других транспортных средств. Поэтому гибка листового металла важна как при подготовке полуфабрикатов для дальнейшего производства, так и при сборке готовых изделий, например, на строительной площадке. Заказы в мастерские по металлообработке размещают как малые, так и крупные предприятия.