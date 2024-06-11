Нотариальный перевод документов: что нужно знать заказчику

Для оформления туристических или бизнес-поездок, при получении ВНЖ, регистрации организации в другой стране или при подписании договора международного уровня требуется перевод документов. Выполнить его должен квалифицированный переводчик, после чего бумаги нужно заверить у нотариуса.

Особенности нотариального перевода

Заверение бывает двух видов:

● заверение печатью нотариуса;

● заверение штампом бюро переводов.

Тип заверения определяется требованиями организации, для которой осуществляется перевод.

Операция проводится в несколько этапов:

● бумаги сканируются/копируются. Если заказчик отправил их электронной почтой, документы распечатываются;

● оригинал отдают заказчику;

● переводчик работает над текстом, распечатку подписывают. Иногда в этот момент подключаются редактор, корректор либо иностранный эксперт для проверки того, естественны ли использованные фразы, соответствуют ли подобранные слова и фразы принятой лексике;

● копию оригинала с переводом сшивают, расшивать бумаги нельзя;

● заверяется подпись переводчика;

● ставится штамп;

● в реестр вносят информацию о документе;

● заказчик получает заверенный перевод документа.

В цену перевода, заверенного нотариусом, входят государственная пошлина и стоимость проводимых технических работ. Стоимость технических работ оценивается конкретным нотариусом в соответствии с его прайсом. Также надо оплатить услугу по переводу.

Кто может выполнить перевод

Выполнять такую работу должны переводчики с соответствующей квалификацией, имеющие высшее лингвистическое или филологическое образование. Сведения о них вносят в нотариальный реестр. Специалист должен владеть иностранным языком на высоком уровне, поскольку ему приходится переводить:

● паспорта;

● водительские удостоверения;

● судебные решения;

● учредительные бумаги организаций;

● трудовые договора;

● патенты и пр.

Переводу подлежат не только основные поля и графы, но и надписи на штампах, печатях. Каждое бюро располагает образцами перевода наиболее распространенных документов. Они служат переводчику ориентиром при работе.

В обязанности специалиста входит знание основных формулировок юристов. Он должен уметь найти выход из ситуации, если устойчивое выражение не имеет аналога в русском языке. При переводе документов онлайн-переводчиком или словарем обойтись не получится.