Нотариальный перевод документов: что нужно знать заказчику

ента новостей

18:30
Под Тосно после ДТП пьяный водитель попытался скрыться
15:06
В галерее «Мастер» проходит выставка детских рисунков
15:04
На улице Бадаева неадекват с отверткой кидался на прохожих
13:49
В Петербурге прошла встреча с делегацией Народного правительства района КНР
13:46
Закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Исаакиевской площади
13:44
В России могут появиться «белые VPN»
13:33
Закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту
13:19
В Ленобласти со стрельбой останавливали пьяного водителя
09:36
В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку
09:31
В Центральном районе задержан подозреваемый в грабеже
09:26
В Красногвардейском районе задержали дебошира, угрожавшего расправой окружающим
09:20
В Невском районе поймали пьяного поджигателя автомобиля
09:10
Поплатился за купленный диплом
07:54
Участники автопробега «Дорогами Победы» отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны
07:36
Каким должен быть отпуск?
01:56
Школьники Санкт-Петербурга заняли 22-е место в финале «Белой ладьи», юные шахматисты из Ленобласти – 34-е, а победила подмосковная гимназия имени Примакова
23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
16:58
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения в период проведения репетиций праздника "Алые паруса"
16:54
На съезде с КАД на Витебский проспект на месяц ограничат пропускную способность
16:17
В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека
16:00
В Петербург на лечение болезней слуха приехали маленькие пациенты из ЛДНР
15:12
В Петербурге поймали причастных к нападению на дворника на Бухарестской улице
12:31
В финале НБА клуб «Бостон Селтикс» победил «Даллас Маверикс» и во втором матче серии, лучшую статистику показали Холидэй и Дончич
10:47
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил ход формирования Академии Росгвардии в Петербурге
10:41
В Калининском районе девушка погибла при падении с 11-го этажа
10:28
На проспекте Науки в ДТП пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена»
09:52
Аварийного жилья становится больше
09:52
На Петергофском шоссе задержали стрелявшего возле бара
09:26
На Бухарестской улице подростки ранили ножом дворника
09:20
На Плесецкой улице иномарка сбила 6-летнего мальчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 08 » Нотариальный перевод документов: что нужно знать заказчику

Нотариальный перевод документов: что нужно знать заказчику

0
4
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Как выполняется перевод документов на иностранный язык? Какими компетенциями должен обладать переводчик и сколько стоит оформление перевода у нотариуса? Разберем эти вопросы в статье.

Для оформления туристических или бизнес-поездок, при получении ВНЖ, регистрации организации в другой стране или при подписании договора международного уровня требуется перевод документов. Выполнить его должен квалифицированный переводчик, после чего бумаги нужно заверить у нотариуса.

Особенности нотариального перевода

Заверение бывает двух видов:

● заверение печатью нотариуса;

● заверение штампом бюро переводов.

Тип заверения определяется требованиями организации, для которой осуществляется перевод.

Операция проводится в несколько этапов:

● бумаги сканируются/копируются. Если заказчик отправил их электронной почтой, документы распечатываются;

● оригинал отдают заказчику;

● переводчик работает над текстом, распечатку подписывают. Иногда в этот момент подключаются редактор, корректор либо иностранный эксперт для проверки того, естественны ли использованные фразы, соответствуют ли подобранные слова и фразы принятой лексике;

● копию оригинала с переводом сшивают, расшивать бумаги нельзя;

● заверяется подпись переводчика;

● ставится штамп;

● в реестр вносят информацию о документе;

● заказчик получает заверенный перевод документа.

В цену перевода, заверенного нотариусом, входят государственная пошлина и стоимость проводимых технических работ. Стоимость технических работ оценивается конкретным нотариусом в соответствии с его прайсом. Также надо оплатить услугу по переводу.

Кто может выполнить перевод

Выполнять такую работу должны переводчики с соответствующей квалификацией, имеющие высшее лингвистическое или филологическое образование. Сведения о них вносят в нотариальный реестр. Специалист должен владеть иностранным языком на высоком уровне, поскольку ему приходится переводить:

● паспорта;

● водительские удостоверения;

● судебные решения;

● учредительные бумаги организаций;

● трудовые договора;

● патенты и пр.

Переводу подлежат не только основные поля и графы, но и надписи на штампах, печатях. Каждое бюро располагает образцами перевода наиболее распространенных документов. Они служат переводчику ориентиром при работе.

В обязанности специалиста входит знание основных формулировок юристов. Он должен уметь найти выход из ситуации, если устойчивое выражение не имеет аналога в русском языке. При переводе документов онлайн-переводчиком или словарем обойтись не получится.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-05-2024, 15:44
Бюро переводов и заверенный перевод паспорта: ключевые аспекты и процесс
6-08-2014, 12:55
Что надо знать о специфике переводов
15-10-2022, 00:30
Преимущество профессиональных переводов документов
9-10-2014, 11:29
Агентство переводов - наш офис в интернете
31-10-2019, 15:54
Переводчик в Пекине
4-05-2018, 13:21
Особые преимущества услуг бюро переводов

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 18:30
Под Тосно после ДТП пьяный водитель попытался скрыться
0
208
Сегодня, 09:36
В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку
0
124
Вчера, 23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
0
143
Вчера, 16:17
В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека
Наверх