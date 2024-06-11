Нотариальный перевод документов: что нужно знать заказчику

Для оформления туристических или бизнес-поездок, при получении ВНЖ, регистрации организации в другой стране или при подписании договора международного уровня требуется перевод документов. Выполнить его должен квалифицированный переводчик, после чего бумаги нужно заверить у нотариуса.
Особенности нотариального перевода
Заверение бывает двух видов:
● заверение печатью нотариуса;
● заверение штампом бюро переводов.
Тип заверения определяется требованиями организации, для которой осуществляется перевод.
Операция проводится в несколько этапов:
● бумаги сканируются/копируются. Если заказчик отправил их электронной почтой, документы распечатываются;
● оригинал отдают заказчику;
● переводчик работает над текстом, распечатку подписывают. Иногда в этот момент подключаются редактор, корректор либо иностранный эксперт для проверки того, естественны ли использованные фразы, соответствуют ли подобранные слова и фразы принятой лексике;
● копию оригинала с переводом сшивают, расшивать бумаги нельзя;
● заверяется подпись переводчика;
● ставится штамп;
● в реестр вносят информацию о документе;
● заказчик получает заверенный перевод документа.
В цену перевода, заверенного нотариусом, входят государственная пошлина и стоимость проводимых технических работ. Стоимость технических работ оценивается конкретным нотариусом в соответствии с его прайсом. Также надо оплатить услугу по переводу.
Кто может выполнить перевод
Выполнять такую работу должны переводчики с соответствующей квалификацией, имеющие высшее лингвистическое или филологическое образование. Сведения о них вносят в нотариальный реестр. Специалист должен владеть иностранным языком на высоком уровне, поскольку ему приходится переводить:
● паспорта;
● водительские удостоверения;
● судебные решения;
● учредительные бумаги организаций;
● трудовые договора;
● патенты и пр.
Переводу подлежат не только основные поля и графы, но и надписи на штампах, печатях. Каждое бюро располагает образцами перевода наиболее распространенных документов. Они служат переводчику ориентиром при работе.
В обязанности специалиста входит знание основных формулировок юристов. Он должен уметь найти выход из ситуации, если устойчивое выражение не имеет аналога в русском языке. При переводе документов онлайн-переводчиком или словарем обойтись не получится.