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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 04 » Развитие речи у детей: советы родителям

Развитие речи у детей: советы родителям

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
zapyskrechi.ru
Что важно знать родителям о речевом развитии малыша, как себя вести, в каких случаях нужна помощь логопеда?

У родителей обычно возникает множество вопросов, связанных с речевым развитием малыша. Ответы следует искать у профессиональных специалистов – логопедов, логопедов-дефектологов и дефектологов.

Совет № 1

Для новорожденного очень важно слышать голос близких, ощущать их прикосновения, внимание. Крохотное существо улыбается, плачет, сообщая о своем настроении и самочувствии.

Специалисты напоминают родителям о том, что ребенку мало физической заботы – с ним необходимо разговаривать с первого дня его жизни, причем «на равных». Таким образом у малыша складывается представление о том, какой должна быть речь: ее мелодика, выразительность и интонация, начинает формироваться пассивный словарь.

Называйте вещи своими именами, поскольку ваш сын или дочь все понимает, запоминает и связывает увиденное и услышанное. Позаботьтесь о грамотности своей собственной речи и словарном запасе, проверьте себя при употреблении падежей, спряжений, склонений и т.д.

Совет №2

Родителям необходимо знать о логопедических нормах по развитию речевых навыков, чтобы правильно вести себя при общении с детьми во время домашних занятий, игр, прогулок. Многие логопеды, педиатры и детские психологи сходятся во мнении, что показывать ребенка специалистам по развитию речи нужно примерно 1 раз в год с двухлетнего возраста, даже при отсутствии явных признаков нарушения.

Совет №3

Ребенок с нарушением в развитии речи требует повышенного внимания. Вид и сложность речевых отклонений, этапы и сроки коррекции определяют планы педагогов и родителей.

В любом случае коррекционные занятия не должны становиться смыслом жизни ребенка. Необходимо сделать их максимально «незаметными» и легкими. Дома малыш должен выполнять задания логопеда, как и любые другие интересные для него дела – что-либо нарисовать или вылепить, пропеть, проговорить, разучить. Родителям потребуется изобретательность и последовательность, терпение и такт.

Не допускайте развития у ребенка чувства неуверенности в себе, фокусируйте внимание на его успехах, хвалите и так же «незаметно» устраивайте сюрпризы.

Совет № 4

Воспитывайте у себя и у ребенка адекватное отношение к компьютерной и бытовой технике, это всего лишь полезный инструмент, помощник, а не предмет развлечения. Не подавайте плохой пример – посвятите время, запланированное для прогулки, полноценному общению с вашим чадом, совершенствуйтесь, ищите интересные достоверные факты, наблюдайте, вместе описывайте увиденное.

Совет №5

Играйте вместе с детьми в подвижные игры, особенно на свежем воздухе. Они развивают координацию, ловкость и пластику движений. Ребенок становится более внимательным, лучше запоминает.

В игровых комнатах детских дошкольных учреждений присутствует множество игр, развивающих мелкую моторику. Дополнят детсадовские занятия интересные и веселые мастер-классы мам, пап, бабушек и дедушек:

  • лепка фигурок из теста;
  • изготовление бус из бакалейных изделий и пуговиц;
  • игры с горошинами и фасолью;
  • изготовление поделок из природных материалов;
  • обучение вышивке, вязанию;
  • сборка моделей кораблей, самолетов и пр.

Совет № 6

Включите в домашние занятия забавные упражнения на развитие артикуляции и речевого дыхания, дидактические и музыкальные игры.

  • Попросите ребенка озвучить, как «разговаривают» птицы и животные.
  • Не стесняйтесь артикуляции: пусть малыш надувает щечки, показывает язык, дует на одуванчики, снежинки, бумажные бабочки.
  • Посмотрите картотеки дидактических игр в интернете – добавьте к известным «Мешочку» и «Бывает – не бывает» другие идеи соответственно возрасту.
  • В музыкальных играх научите ребенка голосом дублировать звуки музыкальных инструментов, пропевать песенки со звукоподражанием, простукивать тот или иной ритм, танцевать, сочетая звуки и движения.

Совет №7

Поощряйте встречи вашего сына или дочери со сверстниками, устраивайте для них викторины, квесты, просмотры мультфильмов с грамотной озвучкой. Вы поможете детям развить и укрепить речь, стать более коммуникабельными, общительными.

Совет № 8

Проконсультируйтесь со специалистом – он рассеет ваши подозрения, оценит уровень развития речи малыша. При необходимости для ребенка подберут курс коррекции, в них могут входить логопедический массаж, интересные развивающие игры и тесты.

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