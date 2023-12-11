Прохождение НОК специалистами в области инженерных изысканий

Высокая квалификация в сфере инженерных изысканий представляет огромную важность, поскольку от этого вида работ зависит надежность и безопасность строительных проектов. Специалисты в области инженерных изысканий должны подтверждать уровень профессиональной подготовки и компетентности раз в пять лет. Процедура тестирования осуществляется в ЦОК (центре оценки квалификации). Если соискатель не проходит тестирование, это отрицательным образом сказывается на карьере. Следующая попытка предоставляется только через два года. Для успешного прохождения независимой оценки квалификации с первого раза обращайтесь в компанию «СР-Консалтинг», которая успешно готовит инженеров-изыскателей ко всем актуальным экзаменам.

Как проходит тестирование

Специалисты в области инженерных изысканий отвечают на теоретические вопросы в первой части тестирования. Необходимо дать 36 правильных ответов из 50 (минимум). В электронной базе хранится порядка 700 вопросов, из которых отбираются варианты для тестирования.

Практическое задание – это защита портфолио, которое готовится заранее. Правильно составленный и оформленный документ подтверждает компетентность изыскателя в профессиональной области, наличие знаний в области законодательства, регулирующего проектирование и строительство. Инженер должен знать действующие стандарты и нормативы, правила исследования местности и составления чертежей, содержание организационно-распорядительной документации и многое другое.

Портфолио состоит из нескольких разделов:

основные сведения (титульный лист);

анкета соискателя;

резюме;

список документов.

В бумажном виде портфолио представляет собой альбом (формат А4) с разделительными листами. Количество изображений в альбоме – не более 12. Если ЦОК даст разрешение, портфолио может быть представлено на электронном носителе.

Проводимая в аккредитованном центре независимая оценка квалификации для НРС, позволяет с высокой достоверностью определить уровень знаний и навыков специалиста. Все темы и задания на тестировании непосредственным образом связаны с практической деятельностью инженера-изыскателя.

Эффективная помощь в подготовке к НОК

Сотрудники нашей компании подготовят специалистов в области инженерных изысканий к сдаче экзамена. Вначале мы проведем пробное тестирование, затем разберем вопросы и задачи, вызывающие затруднения. Ваше портфолио, как и пакет документов, отправляемых в ЦОК, будут оформлены грамотно.

Результатами нашего сотрудничества станут:

экономия времени;

устранение пробелов в знаниях;

успешное подтверждение квалификации в ЦОК.

Экзаменующиеся сотрудники получают возможность сосредоточиться на подготовке к тестированию. Мы находимся на постоянной связи с клиентами, отвечаем на вопросы, оказываем юридическую поддержку, разъясняем законодательство. Заучитесь поддержкой опытных аудиторов «СР-Консалтинг», чтобы успешно сдать экзамен с первой попытки.