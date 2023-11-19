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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Передача бухучета на аутсорс – советы руководителю

Передача бухучета на аутсорс – советы руководителю

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
При передаче бухгалтерии на аутсорсинг рекомендуется придерживаться ряда рекомендаций. Следование простым советам упростит взаимодействие с аутсорсером и минимизирует риски недопонимания и ошибок.

В соответствии с законодательством вести бухгалтерию может сам руководитель, штатный сотрудник или аутсорсер. Каждый вариант имеет свои случаи применения, однако все больше организаций предпочитают передать бухучет профессиональной фирме. Аутсорсинговые бухгалтерские услуги на современном уровне коммуникаций и взаимодействия дают существенные преимущества компаниям любого формата. Для получения лучшего результата от такого сотрудничества нужно обращать внимание на ряд рекомендаций.

Советы для передачи бухгалтерии на аутсорсинг

Передавать бухучет на аутсорсинг рекомендуется только специализированным фирмам. Даже если речь идет о малом бизнесе, где требуется лишь один специалист, наличие команды позволит исключить риски, связанные со сроками, болезнями, форс-мажорами и другими обстоятельствами.

Среди рекомендаций к сотрудничеству с аутсорсером выделяют следующие:

● условия контракта – обращают внимание на пункты, по которым осуществляется компенсирование убытков и штрафов в случае ошибок аутсорсера;

● оптимизация бухгалтерии – передать на аутсорсинг можно как полностью все процессы, так и их часть, разгружая занятость штатного сотрудника или упрощая общий документооборот;

● согласование налоговой нагрузки – это позволяет выделить резерв для необходимых расчетов, первичная документация в таком случае должна тщательно проверяться самим аутсорсером;

● передача полномочий по расчету и начислению заработной платы позволяет минимизировать интерес контролирующих органов в связи с соблюдением региональных требований по оплате труда и отчислениям;

● поддержка связи – современные средства позволяют постоянно поддерживать связь с аутсорсинговой фирмой, в случае необходимости это относится и к взаимодействию с контролирующими органами, отслеживанию корреспонденции и другим вопросам;

● внутренний аудит – дополнительная ежеквартальная проверка отчетности страхует и организацию и самого аутсорсера от возможных ошибок и штрафных санкций;

● наличие персонального менеджера позволяет оптимизировать общение руководителя с аутсорсинговой фирмой, такой специалист всегда на связи, через него решаются все возникающие вопросы.

При переходе на аутсорсинговую бухгалтерию необходимо также согласовать все вопросы учета хозяйственных операций и документооборота. Соответствующие положения должны присутствовать в договоре.

Выбор аутсорсинговой фирмы

При выборе фирмы для передачи бухгалтерии на аутсорсинг обращают внимание на ее репутацию, услуги и возможности, условия сотрудничества. Рекомендуется тщательно изучить обязательства по контракту, все условия взаимодействия должны быть закреплены в документе.

Консалтинговая группа “АС” предоставляет услуги аутсорсинговой бухгалтерии на высоком профессиональном уровне. Сотрудничество доступно для компаний любого масштаба и формата как для полной передачи бухучета, так и для частичного документооборота. Предоставляются рекомендации по оптимизации процессов для начинающих руководителей.

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