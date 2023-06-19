"Темные времена" приватизации могут вернуться

В пятницу, 16 июня 2023 года, Сбербанк организовал на полях экономического форума в Санкт-Петербурге бизнес-завтрак, в которому приняли участие российские министры, ответственные за экономический блок. Большим разочарованием для многих петербуржцев стало заявление министра экономики Максима Решетникова о том, что государство недостаточно эффективно распоряжается имуществом, и сохранившиеся в государственной собственности предприятия необходимо приватизировать.

«У нас тысячи предприятий в России, которыми мы владеем, но не развиваем» - заявил министр. В качестве примера господин Решетников привел здравницы, сохранившиеся с советских времен, и предположил, что частные собственники будут вкладывать деньги в их развитие. Кроме того, поступления от приватизации могут существенно пополнить бюджет.

Риторика министра напоминает заявления чиновников, которыми сопровождалось подписание печально известного указа Президента России Бориса Ельцина, положившего нашего чековой приватизации в нашей стране. Но тогда экономика переживала глубокий кризис и с помощью передачи собственности в частные руки предполагалось «залатать» дыры в бюджете, сегодня — необходимости в таких мерах нет, т. к. положение стабильно, а существующие трудности не носят фундаментальный характер, а связаны с переходом экономики от глобальной к суверенной модели развития.

Многие петербуржцы помнят, каковы последствия ельцинского указа 14 августа 1992 года. Например — работники АО «Витон». Этот завод был построен в Ленинграде в 1980-х. годах и специализировался на выпуске бытовой электронной аппаратуры. Размер инвестиций советского государство в строительство и оснащение завода превысил сумму 200 млн. долларов США. Завод выпускал видеомагнитофоны ВМ-12, которые и спустя 40 лет работают без нареканий. На момент приватизации коллектив АО «Витон» составлял более 3000 человек. В 1992 году российские чиновники одобрили массовый ввоз импортной радиоаппаратуры из Юго-Восточной Азии с минимальными пошлинами. В конце 1994 года директор завода, грубо нарушив закон «Об акционерных обществах», собрал часть акционеров и убедил их объявить предприятие банкротом. Завод перестал существовать, а три тысячи его работников лишились и акций, и работы.

Среди существующих сегодня приватизированных предприятий в Санкт-Петербурге можно выделить Кировский завод, Ижорские заводы, ЛОМО. Их акции не допущены к торгам на Московском бирже, и для того, чтобы продать акции в Санкт-Петербурге, нужно обращаться в специализированные компании, которые еще принимают их у акционеров.