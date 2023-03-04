Строительство зданий из металлоконструкций от Di Ferro

Компания «Ди Ферро» была образована в 2018 году и за это короткое время сумела стать одним из лидеров российского рынка. Она занимается изготовлением металлоконструкций и возведением зданий из данного материала.

Компания специализируется на следующих направлениях:

строительство промышленных зданий;

производство профлиста;

изготовление сэндвич-панелей;

создание минеральной ваты.

Весь перечень товаров и услуг вы можете посмотреть на сайте https://diferro.ru/. Для каждого найдется интересующий его вариант.

Быстровозводимые здания

В России стали особенно популярными промздания из стального каркаса. Такие объекты быстро возводятся, их установка осуществляется достаточно легко и просто. Это обусловлено особенностями зданий и выбором материала.

Металлоконструкции позволяют без проблем расширить площадь объекта, если возникает такая необходимость. Кроме того, можно выполнить быструю перепланировку или вовсе демонтировать здание.

Профлисты

Это популярный материал, который активно применяется в строительстве зданий и сооружений различного назначения. Профлисты обладают отличными эксплуатационными характеристиками.

Благодаря этому, стройматериал нередко применяется для укрепления стен и крыш. Для профлистов характерна прочность, что обеспечивает необходимую жесткость конструкциям. При этом такие листы не утяжеляют здание.

Сэндвич-панели и минеральная вата

Компания изготавливает сэндвич-панели для кровель и стен. Это DiFerro Classic с утеплителем из минеральной ваты. Производитель также выпускает ограждающие конструкции PIR, которые подойдут для зданий любого типа.

Минеральная вата DiROCK – еще один продукт компании. Эта вата предназначена для частных, промышленных и хозяйственных объектов.

Достоинства

В Di Ferro отлично зарекомендовали себя в сфере строительства. Возводимые объекты выделяются своим качеством и надежностью. Компания продемонстрировала, что способна решать задачи различного уровня сложности.

Среди достоинств «Ди Ферро» можно выделить:

открытость во взаимоотношениях с заказчиками и партнерами;

профессионализм сотрудников;

ответственность за результат;

внедрение инноваций.

Все это позволяет возводить отличные здания и изготавливать продукцию высокого качества. Не зря компания стала востребованной на рынке. Особенно это характерно для европейской части России.