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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Строительство зданий из металлоконструкций от Di Ferro

Строительство зданий из металлоконструкций от Di Ferro

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
diferro.ru
Компания «Ди Ферро» была образована в 2018 году и за это короткое время сумела стать одним из лидеров российского рынка

Компания «Ди Ферро» была образована в 2018 году и за это короткое время сумела стать одним из лидеров российского рынка. Она занимается изготовлением металлоконструкций и возведением зданий из данного материала.

Компания специализируется на следующих направлениях:

  • строительство промышленных зданий;
  • производство профлиста;
  • изготовление сэндвич-панелей;
  • создание минеральной ваты.

Весь перечень товаров и услуг вы можете посмотреть на сайте https://diferro.ru/. Для каждого найдется интересующий его вариант.

Быстровозводимые здания

В России стали особенно популярными промздания из стального каркаса. Такие объекты быстро возводятся, их установка осуществляется достаточно легко и просто. Это обусловлено особенностями зданий и выбором материала.

Металлоконструкции позволяют без проблем расширить площадь объекта, если возникает такая необходимость. Кроме того, можно выполнить быструю перепланировку или вовсе демонтировать здание.

Профлисты

Это популярный материал, который активно применяется в строительстве зданий и сооружений различного назначения. Профлисты обладают отличными эксплуатационными характеристиками.

Благодаря этому, стройматериал нередко применяется для укрепления стен и крыш. Для профлистов характерна прочность, что обеспечивает необходимую жесткость конструкциям. При этом такие листы не утяжеляют здание.

Сэндвич-панели и минеральная вата

Компания изготавливает сэндвич-панели для кровель и стен. Это DiFerro Classic с утеплителем из минеральной ваты. Производитель также выпускает ограждающие конструкции PIR, которые подойдут для зданий любого типа.

Минеральная вата DiROCK – еще один продукт компании. Эта вата предназначена для частных, промышленных и хозяйственных объектов. 

Достоинства

В Di Ferro отлично зарекомендовали себя в сфере строительства. Возводимые объекты выделяются своим качеством и надежностью. Компания продемонстрировала, что способна решать задачи различного уровня сложности.

Среди достоинств «Ди Ферро» можно выделить:

  • открытость во взаимоотношениях с заказчиками и партнерами;
  • профессионализм сотрудников;
  • ответственность за результат;
  • внедрение инноваций.

Все это позволяет возводить отличные здания и изготавливать продукцию высокого качества. Не зря компания стала востребованной на рынке. Особенно это характерно для европейской части России.

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