Строительство зданий из металлоконструкций от Di Ferro

Компания «Ди Ферро» была образована в 2018 году и за это короткое время сумела стать одним из лидеров российского рынка. Она занимается изготовлением металлоконструкций и возведением зданий из данного материала.
Компания специализируется на следующих направлениях:
- строительство промышленных зданий;
- производство профлиста;
- изготовление сэндвич-панелей;
- создание минеральной ваты.
Весь перечень товаров и услуг вы можете посмотреть на сайте https://diferro.ru/. Для каждого найдется интересующий его вариант.
Быстровозводимые здания
В России стали особенно популярными промздания из стального каркаса. Такие объекты быстро возводятся, их установка осуществляется достаточно легко и просто. Это обусловлено особенностями зданий и выбором материала.
Металлоконструкции позволяют без проблем расширить площадь объекта, если возникает такая необходимость. Кроме того, можно выполнить быструю перепланировку или вовсе демонтировать здание.
Профлисты
Это популярный материал, который активно применяется в строительстве зданий и сооружений различного назначения. Профлисты обладают отличными эксплуатационными характеристиками.
Благодаря этому, стройматериал нередко применяется для укрепления стен и крыш. Для профлистов характерна прочность, что обеспечивает необходимую жесткость конструкциям. При этом такие листы не утяжеляют здание.
Сэндвич-панели и минеральная вата
Компания изготавливает сэндвич-панели для кровель и стен. Это DiFerro Classic с утеплителем из минеральной ваты. Производитель также выпускает ограждающие конструкции PIR, которые подойдут для зданий любого типа.
Минеральная вата DiROCK – еще один продукт компании. Эта вата предназначена для частных, промышленных и хозяйственных объектов.
Достоинства
В Di Ferro отлично зарекомендовали себя в сфере строительства. Возводимые объекты выделяются своим качеством и надежностью. Компания продемонстрировала, что способна решать задачи различного уровня сложности.
Среди достоинств «Ди Ферро» можно выделить:
- открытость во взаимоотношениях с заказчиками и партнерами;
- профессионализм сотрудников;
- ответственность за результат;
- внедрение инноваций.
Все это позволяет возводить отличные здания и изготавливать продукцию высокого качества. Не зря компания стала востребованной на рынке. Особенно это характерно для европейской части России.