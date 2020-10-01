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«А ГРУПП Стальные Конструкции»: надежные и качественные металлоконструкции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
agsc.ru
Заказать металлоконструкции и сэндвич-панели можно на сайте компании «А ГРУПП Стальные Конструкции».

Современное строительство предполагает различные методы возведения зданий. Все чаще для подобных процессов используются металлоконструкции. Они позволяют создать надежный, безопасный и качественный каркас для любого строения. Помимо этого, создание подобных зданий отличается высокой скоростью. Ведь сбор стальных конструкций в единой целое занимает мало времени.

Где купить металлоконструкции

Сегодня заказать любые варианты металлоконструкций следует в компании А ГРУПП Стальные Конструкции. Она специализируется на создании качественных материалов для любых нужд. Фирма поставляет на рынок металлоконструкции, сэндвич-панели, а также полнокомплектные сооружения. Последние создаются из материалов, которые производятся компанией. Ежегодно компания поставляет около 1500 тонн изделий из металла и примерно 40 тысяч м2 сэндвич-панелей.

Компания «А ГРУПП Стальные Конструкции» оснащена собственным производственным цехом, в котором изготавливаются сварные и гофробалки. Благодаря этому она способна поставлять комплектующие для быстровозводимых зданий, которые имеют низкую металлоемкость. В деятельность компании внедрены современные технологии и инновационное оборудование. Благодаря этому процесс производства удешевляется, появляется меньше отходов и повышается безопасность рабочих манипуляций.

Преимущества компании «А ГРУПП Стальные Конструкции»

Заказ металлоконструкций в компании «А ГРУПП Стальные Конструкции» имеет немало достоинств. К ним можно отнести следующее:

  • многоступенчатый контроль качества – специалисты внедрили надежную проверку продукции на всех этапах ее изготовления;
  • использование современного оборудования – установленные на производстве агрегаты дополняются чувствительными датчиками и контрольно-измерительными приборами, которые помогают совершенствовать рабочий процесс;
  • гарантия качества – она подтверждается всеми сертификатами и лицензиями;
  • забота об окружающей среде – компания выделяет ее как одно из приоритетных направлений своей деятельности.

Фирма выпускает только такую продукцию, которая соответствует всем стандартам качества и безопасности. Она занимается и металлообработкой. Она предлагает своим клиентам услуги по резке различных материалов термическим либо ленточнопильным способом. Такими методами можно разрезать металлические листы, трубы и прочие изделия.

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