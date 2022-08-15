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Питерец.ру » Статьи » Производство » Особенности применения металлических швеллеров

Особенности применения металлических швеллеров

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Опубликовал: Алексей Морозов
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as-tim.ru
Металлический швеллер — один из наиболее распространенных видов фасонного металлопроката

Металлический швеллер — один из наиболее распространенных видов фасонного металлопроката, без которого не обходится реализация ни одного архитектурного проекта. Его используют при строительстве промышленных, гражданских и спортивных зданий, а также при возведении каркасов легких металлоконструкций. Узнать какова цена швеллера и купить его можно на сайте as-tim.ru.

Ассортимент швеллеров

Металлопрокатные предприятия производят широкий ассортимент швеллеров. В ассортименте представлены изделия, изготовленные из стального проката повышенной точности и повышенной прочности. Такие изделия отличаются высокой стойкостью к коррозии и высокой степенью надежности. Основными достоинствами этого металлопрокатного изделия является:

  • возможность применения в сложных климатических условиях;
  • универсальность применения;
  • способность выдерживать большие нагрузки.

Ввиду высокой гибкости металлопроката могут использоваться для изготовления декоративных элементов, а в некоторых случаях и отдельных деталей и элементов. Это объясняется их относительной простотой обработки. Металлоконструкции и изделия из него применяют в строительстве и при создании каркасов для зданий, изготовлении несъемной опалубки, создании теплотрасс, перекрытий и опор.

Применение швеллеров

Стальной швеллер широко применяется в строительстве зданий и сооружений, как в гражданском, так и в промышленном. Его также используют при производстве различных металлоконструкций. Такие конструкции отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Они легко возводятся и служат не один десяток лет. На них удобно выполнять монтаж оборудования. Конструкции из швеллеров применяются на промышленных объектах.

Для производства швеллера используют металлопрокатную горячекатаную сталь и низколегированную сталь. Стальная арматура — это металлические стержни, которые изготавливаются из горячекатаной или холоднотянутой стали. Готовые металлические изделия могут иметь любые размеры. Существует возможность изготовлять швеллеры с параллельными гранями полок. У них хорошо сочетается высокая прочность, а легко производить монтаж. Их используют при возведении различных металлических конструкций.

К преимуществам использования металлических швеллеров относятся быстрые сроки строительства; повышенная безопасность при работе; сниженный шум при работе; снижение потребности в обслуживании; уменьшенный вес по сравнению с другими строительными материалами; отсутствие проблем с огнем и коррозией; и привлекательный внешний вид конструкции здания. Кроме того, они легко проходят через твердые поверхности, такие как стены, не вызывая их повреждения или ослабления.

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