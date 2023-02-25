Разновидности и применение стального рифленого листа

Рифленые листы широко применяются в случаях, когда требуется обеспечить повышенную устойчивость пешеходам, например, при устройстве лестниц, эскалаторов, настилов. Лист с рельефной текстурой – это востребованный продукт плоского металлопроката. Одна сторона его является гладкой, а вторая имеет выпуклый узор. Элементы выпуклого орнамента могут иметь разную форму: квадрата, треугольника, зерна или ромба. Рифленые листы с орнаментом, который получил название «чечевица» (по форме насечек), обладает высоким показателем прочности, что позволяет его использовать в качестве основания для стальных конструкций, применяемых в разных отраслях промышленности.

Такие листы, изготовленные из нержавеющей стали, устойчивы к неблагоприятным воздействиям влаги и перепадам температуры, что позволяет использовать их при производстве транспортных средств и уличных покрытий.

Сферы применения

Этот вид плоского металлопроката широко применяют в следующих отраслях:

лицевое покрытие производственных и офисных зданий;

при подготовке вертикальных поверхностей для последующего нанесения штукатурного слоя;

при устройстве пандусов, переходов метрополитена, лестниц и других объектов, расположенных на открытом воздухе в случае необходимости обеспечения безопасности пешеходов;

полы в заводских цехах и производственных помещениях, на складах.

напольные покрытия на производстве химической, нефтегазовой, пищевой или машиностроительной отраслей.

производство корпусов станков и другой крупной техники.

Благодаря разнообразию рисунков и эстетичному внешнему виду рифленые листы широко используются архитекторами при решении многих дизайнерских задач в рамках разных проектов.

Преимущества рифленых листов с орнаментом «чечевица»

Лист с рельефной текстурой (https://metalobaza.su/stalnoy-list/riflenyj) обладает множеством преимуществ:

высокая прочность позволяет выдерживать механическую нагрузку без деформации;

срок службы продукта составляет в среднем до 30 лет;

антискользящие свойства позволяют применять его для открытых поверхностей;

большой выбор размеров и несколько рельефных текстур делают лист популярным материалом для отделки фасадов.

устойчивость к контакту с водой и химическими составами позволяет использовать лист для устройства полов и лестниц на производствах;

не боится воздействия ультрафиолетовых лучей;

имеет невысокую стоимость.

Особенности производства

Рифленый лист получают методом двусторонней прокатки, в результате которой наносятся насечки разной глубины на одну из сторон листа. Для производства используется сталь марок AISI 201, 304 или 430.

Существуют два популярных вида рифленого листа - с рифлением в виде ромбов и в виде чечевицы.

Листы с ромбическим рифлением характеризуются определенным рисунком диагоналей ромба. Листы с чечевичным рифлением имеют рифели в форме овала и напоминают зерна чечевицы. Расстояние между рифлями в обоих случаях может составлять от 20 до 30 мм.

Существуют и другие виды рифления, например квинтет и дуэт, но они не имеют широкого распространения.

Согласно ГОСТу лист рифленый производится из листов стали толщиной от 2,5 до 12 мм, при этом высота рифля не должна быть менее 0,5 мм. Этого тип проката может поставляться как в рулонах, так и в листах.

Сортамент рифленого листа из стали

ГОСТом 8568 от 1977 года регламентирует производство стальных рифленых листов. В соответствие с ним размеры рифленого листа из стали могут иметь следующие значения: