Развитие информационных технологий заметно упростило жизнь современного человека. Положительные изменения произошли во многих сферах. Это касается и работы с различного рода документами.

Актуальность

Большим помощником при работе с недвижимостью стала публичная кадастровая карта. Это информационный ресурс Росреестра, в котором находятся сведения относительно объекта недвижимости.

С помощью такого справочника можно узнать все необходимое по поводу:

квартиры;

дома;

земельного участка.

Получение сведений

Кадастровая карта позволяет вам найти свой земельный участок и информацию по нему. Вы сможете узнать кадастровую стоимость объекта, дату постановки на учет. Так что этот ресурс заметно облегчает задачу.

Чтобы узнать кадастровый номер интересующего вас объекта, достаточно указать точный адрес на информационном портале https://roskarta.com/map/leningradskaya-oblast. Чтобы найти объект на карте, воспользуйтесь таким же поиском.

Поиск квартиры

Бывает, что найти квартиру по адресу не удается. В этом случае стоит попробовать поиск по кадастровому номеру. Конкретные рекомендации относительно того, как действовать, представлены в разделе со справочной информацией.

Заказ отчета

На сайте кадастровой карты есть возможность для заказа отчета. Причем такой запрос подается прямо на информационном ресурсе. Вы находите интересующий объект и заказываете отчет по его характеристикам.

Для этого произведите оплату и укажите свой электронный адрес. Когда отчет будет подготовлен, его отправят вам на email. При этом вы сможете отслеживать ход подготовки ваших документов.

Как оплачивать

Оплата отчета доступна на самом ресурсе – вас переправляют на сайт выбранной платежной системы, после вы совершаете операцию. Доступны варианты с картами Visa, MasterCard и МИР. Если услуга не будет оказана в течение 30 дней, клиент имеет право вернуть заплаченные деньги.

Практическая польза ресурса

При сделках с недвижимостью и получении справок приходится обращаться в разные инстанции. Раньше этот процесс отнимал много времени и нервов. Теперь же электронные сервисы значительно упростили получение нужных документов.

Публичная кадастровая карта охватывает 91 регион России. Там представлена информация по 221,4 млн объектов. На ресурсе вы найдете подробную инструкцию, как им пользоваться. В случае необходимости всегда можно связаться со специалистами службы поддержки.