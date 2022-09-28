Как понять, что у тебя вши, как обнаружить вшей

Педикулез или заражение вшами — паразитарное заболевание, которое диагностируют у детей и взрослых. Подхватить паразитов может любой человек, не зависимо от социального статуса, соблюдения правил гигиены.

Что такое педикулез и откуда от берется

Заразиться вшами можно только при непосредственном контакте больным человеком или через личные вещи. Паразиты могут только ползать, их лапки не приспособлены для прыжков, крыльев у них нет. Насекомые питаются кровью человека.

На теле человека могут обитать следующие виды вшей:

головные;

лобковые;

платяные — обитают и откладывают яйца в одежде и мебели, на тело человека переползают для питания.

Вне тела человека вши могут обитать до 48 часов, могут выживать в воде. Если вам нужно узнать больше о педикулезе и методах лечения болезни, вся информация есть здесь https://vsham.net/info/.

Первые признаки педикулеза

Обычно характерные симптомы педикулеза появляются не сразу. Пока на теле человека обитает небольшое количество вшей, может ничего не беспокоить.

Как проявляется педикулез:

зуд —возникает после укусов или из-за раздражения нервных рецепторов лапками насекомых, проявляется не всегда;

ощущение, что волосы шевелятся;

наличие в волосах взрослых особей, яиц, продуктов жизнедеятельности паразитов;

расчесы на голове, воспаленные ткани красные и отечные;

различные высыпания на коже —красные или голубоватые папулы, узелки, пятна;

при сильном заражении волосы спутываются, теряют блеск, выпадают, образуются колтуны с неприятным запахом;

при сильном зуде возникают проблемы со сном, человек становится нервозным, ухудшается концентрация внимания;

при некоторых индивидуальных особенностях возникают сильные аллергические реакции, повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы.

Все эти признаки могут указывать на педикулез. Но многие кожные заболевания имеют схожую клиническую картину, поэтому для подтверждения диагноза необходимо посетить врача.

Как выявить гнид

Взрослых особей на волосах обнаружить не всегда просто, вши быстро перемещаются, маскируются под цвет волос. Гнид выявить проще.

Яйца паразитов надежно крепятся к волосу, чаще всего ближе к корню, специальным клейким составом. На одном волосе может быть несколько гнид, чаще всего они находятся в большом количестве на соседних волосках.

Гниды можно спутать с перхотью, они такие же маленькие, светлые, похожи на отслаивающиеся кожные чешуйки. Но перхоть всегда находится непосредственно на коже головы, а яйца вшей — на волосах.

Гниду очень сложно снять с волоса. При раздавливании яйцо лопается с сильным хрустом, поскольку хитиновая оболочка довольно плотная.

При осмотре головы на предмет выявления вшей и гнид особое внимание нужно уделять височной и затылочной части, местам за ушами. В этих зонах самая тонкая кожа, поэтому паразиты часто обитают именно там.

Методы профилактики

Проще всего заразиться вшами в местах с большим скоплением людей. Дети часто приносят паразитов из садика, школы. Иногда заражение происходит на пляже, в поездах и самолетах, в бассейне или парикмахерской.

Полностью избежать заражения вшами практически невозможно, но при соблюдении нескольких простых правил можно значительно снизить риск:

не пользоваться чужим вещами, на которых могут быть вши — головные уборы, расчески, полотенце, постельные принадлежности;

не давать свои вещи посторонним людям;

соблюдать социальную дистанцию, избегать тесного контакта голова к голове;

регулярно осматривать голову, особенно у детей;

делать влажную уборку, дезинфицировать расчески, регулярно менять постельное белье.

Рецидив педикулеза возможен при несоблюдении рекомендаций врача, нарушении правил применения препаратов или неправильном выборе лекарственной формы. Если на волосах останется несколько живых гнид, то вскоре они станут половозрелыми особями, которые начнут питаться и размножаться.

В лечении педикулеза применяют аптечные средства в виде шампуней, спреев, лосьонов. Они содержат специальные вещества, которые негативно влияют на процесс жизнедеятельности паразитов. Некоторые предпочитают лечиться народными средствами. Это безопасно, но долго, не всегда эффективно.